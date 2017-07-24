Крым.Реалии продолжают рассказывать о бюджетных затратах на содержание крымских чиновников и подконтрольных им организаций. Недавно мы писали о том, во сколько обходится деятельность так называемой «армии Аксенова». Теперь же расскажем об автопарке крымских «ополченцев». Как удалось выяснить, он насчитывает два десятка различных марок легковых автомобилей и автобусов.

Кроме формы, питания и зарплаты, представителей «армии Аксенова» обеспечивают транспортом – автобусами «Богдан» и «фольсквагенами». В 2014 году отряды крымских «ополченцев» курсировали на них по полуострову, разгоняя мирные акции и похищая активистов, протестующих против захвата Крыма. После аннексии полуострова они продолжили свои вояжи по объектам «национализации».

От «Богданов» до «Тойот»

В распоряжении Крым.Реалии оказалась тендерная документация закупки государственным казенным учреждением «Крымский республиканский штаб народного ополчения – народной дружины Республики Крым» услуг техобслуживания транспорта и приобретения автозапчастей.

В автопарке штаба значится не менее двух десятков легковых и грузовых автобилей, а также автобусов различных марок. В перечне присутствуют украинские автобусы «Богдан», немецкие Volkswagen Transporter, японские Toyota coaster и Mazda E-2200, корейские KIA.

В числе легковых автомобилей Skoda и почти вся линейка украинского Daewoo.

Обслуживание транспорта и покупка запчастей к нему, согласно информации торгов, обходятся почти в 1 миллион рублей.

Прошлодний тендер по техобслуживанию автопарка «ополченцев» выиграла симферопольский предприниматель Людмила Гунченко, активно участвующая и в других бюджетных торгах.

В этом году поставщиком автозапчастей для штаба крымских «ополченцев» определен другой предприниматель из Симферополя Анатолий Найденов.

Местом поставки запчастей для транспорта значится улица Инге, 46-а в Симферополе – это территория бывшего украинского военного городка, захваченного в 2014 году.



Как создавали символ «крымской весны»

Откуда этот транспорт появился у «ополченцев», достоверно не известно. Поскольку автомобили из перечня тендерной документации не новые, нельзя говорить, что их покупали специально для нужд штаба «самообороны».

В 2014 году подконтрольные России руководители полуострова заявляли, что транспорт «ополченцам» жертвуют неравнодушные крымчане. Одним из символов «крымской весны» назвали автобус, оформленный рекламой крымского сафари-парка «Тайган», принадлежащего предпринимателю Олегу Зубкову.

Весной 2014 года «ополченцы» катались в нем по Крыму, создавая нужную для российских телеканалов картинку. Впоследствии автобус выставляли в центре Симферополя как символ «крымской весны», все желающие ставили на нем свои подписи. В крымских СМИ тогда писали, что автобус «ополченцам» подарил Олег Зубков в знак поддержки. Сам бизнесмен эту информацию опровег. В комментарии Крым.Реалии он заявил, что никакого отношения к автобусу не имеет.

​«Это асболютная ложь. История этого автобуса такова: в 2012 году, когда я открывал парк «Тайган», вокруг этого было много шума, и симферопольский предприниматель Андрей Ролик захотел заняться подвозом людей из Симферополя к «Тайгану». Для этого он попросил, чтобы мы наклеили свою рекламу на этот автобус. Первый год маршрут действовал, но не прижился. В 2013 году предприниматель отказался от этого маршрута, но рекламу не снял. Пришли события 2014 года – и этот автобус оказался на каналах российских и мировых СМИ. Мне предлагали его купить как символ «крымской весны». Но я отказался, так как мне он не нужен», – утверждает владелец крымских зоопарков.

О других примерах подобных подарков для «ополченцев» не сообщается. Не исключено, что на волне «крымской весны» транспорт, как и многое другое имущество, захватили у украинских собственников.