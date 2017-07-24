В пятницу, 21 июля, в Государственной Думе России прошло последнее пленарное заседание в весеннюю сессию. К концу первого года работы российские депутаты нового созыва успели принять 50 законов из 98 из ежегодного послания президента Федеральному собранию. Рассказываем о самых спорных из них.

Склонение к суициду

За – 420, не голосовали – 30

В последний рабочий день депутаты Госдумы ужесточили наказание за склонение к суициду, приравняв его к убийству. Законопроект приняли в рекордные сроки – всего за неделю. Единогласно.

Максимальный порог наказания подняли с 6 до 10 лет лишения свободы. За распространение информации о способах самоубийства теперь предусматривается наказание от пяти до 10 лет лишения свободы, а за те же самые действия, но при использовании интернета, наказание достигает 15 лет.

Впервые о поправках в уголовный кодекс начали говорить после публикации расследования "Новой газеты" о подростковом суициде, который якобы провоцируют специальные "группы смерти" в социальных сетях. По данным "Новой", не менее 130 детей покончили жизнь самоубийством из-за подобных групп. За несколько дней до принятия закона одного из предполагаемых администраторов такого интернет-сообщества Филиппа "Лиса" Будейкина приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии за склонение к самоубийству.

"Реновация"

За – 399, против – 2, воздержался – 1, не голосовали – 48

Одним из самых спорных законопроектов в этом году стало решение о так называемой программе "реновации", запущенной мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В рамках программы в Москве снесут более 4,5 тысяч жилых домов в 85 районах города. Взамен мэрия обещала предоставить жителям домов под снос "равнозначные" квартиры в новостройках. Но что значит "равнозначное жилье", как будет проходить процесс переселения, а также процедуры голосования собственников, в мэрии не объяснили.

Это решение властей вызвало многотысячные протесты москвичей. Законопроект несколько раз значительно перерабатывали. В то же время Владимир Путин обещал не подписывать закон, если он будет нарушать права граждан. В июле президент закон все-таки подписал.

Правозащитники неоднократно указывали на то, что в Москве много аварийного жилья, которое не попало в программу "реновации", некоторые из домов под снос – не нуждаются даже в ремонте, а сам закон нарушает право частной собственности жителей сносимых домов.

Московских властей эти аргументы не смущали. Еще до того, как закон был принят, Собянин выделил на реализацию программы 100 миллиардов рублей.

Личные данные

За – 377, против – 36, не голосовали – 37

В конце июня российская Госдума приняла закон, который позволяет Федеральной службе охраны (ФСО) засекречивать личные данные высших чиновников, их семей и людей, находящихся под государственной охраной.

Согласно закону, обрабатывать и раскрывать информацию о месте жительства, недвижимости и другой собственности чиновников и членов их семей можно будет только с их согласия и с согласия органов госохраны. Таким образом эти данные станут недоступными для антикоррупционных расследований. Их также изымут из госреестров с открытым доступом.

Декриминализация побоев

За – 380, против – 3, не голосовали – 67

27 января в третьем чтении Госдума одобрила поправки в уголовный кодекс, которые освобождают от уголовной ответственности за нетяжкие побои в семейном кругу.

Еще летом 2016 года Госдума старого созыва спешно приняла закон о декриминализации некоторых статей УК. Поправки ввели административное наказание за нанесение побоев впервые. Но за побои близких родственников депутаты ввели уголовную ответственность.

В новом созыве эти поправки посчитали "антисемейными": якобы за насилие в отношении незнакомого человека будет грозить лишь штраф, но, например, шлепок родственнику приравнивается к уголовному преступлению.

Критики декриминализации утверждают, что новый закон сделает легитимным семейное насилие и приведет к безнаказанности реальных преступлений.

Санкционные налоги

За – 322, против – 85, воздержался – 1, не голосовали – 42

В марте 2017 года Госдума приняла закон, который позволяет попавшим под западные санкции россиянам не платить налоги. По мнению инициатора закона, эта поправка "приведет к увеличению налогообложения участников санкционных списков".

Закон касается россиян, владеющих собственностью и активами за рубежом, с которых должны платить налоги. Обычно, если человек более полугода в году живет за границей, он не считается налоговыми резидентом в России и платит налоги в другом государстве. Но из-за санкций такие люди не могут выехать из России. На сегодняшний день в санкционных списках значатся Аркадий и Роман Роттенберги, Геннадий Тимченко и Андрей Булютин. С этими поправками они теперь будут платить лишь 13% подоходного налога со своей прибыли в России, вместо 30%.

Анонимайзеры

За – 373, против – 2, воздержались – 2, не голосовали – 55

Депутаты также приняли закон о запрете и блокировке анонимайзеров и VPN-сервисов, которые позволяют получить доступ к заблокированным на территории России интернет-ресурсам.

Однако, не понятно, как это решение будет исполняться на практике. С подписанием закона с российского рынка могут пропасть магазины приложений, операционные системы, порталы техподдержки, а также браузеры, которые предлагают возможность обхода блокировок. Роскомнадзор может заблокировать данные сервисы, если они сами не ограничат доступ к "запрещенным" вебсайтам.

Законопроект был разработан Роскомнадзором по инициативе Совета безопасности России. Его авторы утверждают, что это поможет ограничить доступ к экстремистским материалам.

Без гражданства

За – 409, не голосовали – 41

Госдума также приняла поправку об отзыве российского гражданства у иностранцев, которые оказались замешаны в терроризме: участвовали в террористической деятельности или публично ее оправдывали. С таким предложением в апреле выступил Владимир Путин после теракта в метро Петербурга.

Новый закон также позволяет отменять решение о выдаче российского гражданства, если человек подал подложные документы или предоставил заведомо ложные сведения при вступлении в гражданство.

Госдума прошлого созыва еще в 2016 году рассматривала вопрос о лишении российского гражданства за подобную деятельность в рамках антитеррористического "пакета Яровой". Но в третьем чтении этот пункт из "пакета" исключили.