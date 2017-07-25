Через 25 лет после начала так называемой миротворческой операции в Приднестровье парламент Молдовы требует вывода российских войск с территории страны. Понятно, что в Москве не будут прислушиваться к этому требованию, скорее всего, назовут его очередной провокацией. К тому же во время голосования за резолюцию молдавского парламента депутаты от партии социалистов – до избрания президентом ее возглавлял Игорь Додон – покинули зал заседаний. Додон и его сторонники на словах за территориальную целостность Молдовы, но вот только фактическая оккупация части страны российскими войсками их совсем не беспокоит.

История с миротворческой операцией – хороший урок для Украины. 25 лет назад могло казаться, что российские военные смогут разъединить противоборствующие стороны, обеспечить мир и дальнейшее объединение страны. Но теперь ясно, что российские военные и были другой противоборствующей стороной, а бандитов-«ополченцев» из Приднестровья они выставляли перед собой. Так у них, как известно, принято – офицерская честь и все такое.

Кремль пытается утопить Молдову в безысходности

Оккупированное Приднестровье, этот заповедник СССР, стало настоящим камнем на шее Молдовы. С его помощью Кремль пытается эту страну утопить в безысходности

​Присутствие миротворцев действительно обеспечило мир на Днестре. Но оно одновременно превратило Молдову в разделенное государство, каждая часть которого живет по своим законам. Я бы даже сказал – по своим цивилизационным законам. Страна не может воссоединиться, но одновременно происходит диффузия ее свободной части, где большая часть жителей стремится в Европу, с оккупированной территорией, на которой следует мечтать о России. В маленькой стране эти две части живут отдельно и одновременно – вместе. Оккупированное Приднестровье, этот заповедник СССР, стало настоящим камнем на шее Молдовы. С его помощью Кремль пытается эту страну утопить в безысходности. А еще лучше – посадить молдаванам на шею очередного Додона.

Для Украины очень важно не допустить такого развития событий вокруг украинских оккупированных территорий. Важно не только не допустить затяжной оккупации. Еще важнее – не допустить диффузии свободы и «совка». Этот яд может отравить весь организм и не дать ему развиваться.

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