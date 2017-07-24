"Солдатские матери" –​ российская правозащитная организация, которая начала работать во время Первой Чеченской войны. Тогда ее специалисты занимались поисками пропавших на Кавказе российских военных – убитых боевиками, находящихся в плену или проданных в рабство. Они искали могилы убитых, помогали организовать достойные похороны, а порой просто собирали деньги и выкупали солдат, о которых забыло их командование.

"Солдатские матери" также боролись с дедовщиной в российской армии, продвигали идеи альтернативной службы и делали множество других вещей, которые могли облегчить положение российских солдат.

Хотя со времен Первой Чеченской прошло более двадцати лет, представители организации говорят, что им по-прежнему приходится заниматься судьбами российских военнопленных – уже тех, кто уехал на войну на Донбассе. Юрист "Солдатские матери Санкт-Петербурга" Александр Горбачев рассказал Настоящему Времени несколько таких историй.

К нам обратилась мать человека, который, по его собственным заявлениям, проходил военную службу. На Донбасс он поехал добровольно. Там его взяли в плен, а по документам оказалось, что он в отпуске якобы был

​– Один случай был в 2014-м году, – вспоминает Горбачев. – К нам обратилась мать человека, который, по его собственным заявлениям, проходил военную службу. На Донбасс он поехал добровольно. Там его взяли в плен, а по документам оказалось, что он в отпуске якобы был. После этого его обменяли, вернули в войсковую часть. Но он снова якобы взял отпуск и снова уехал туда.

История этого участника боевых действий на востоке Украины достаточно типична, говорит Александр Горбачев. По его словам, принципиальное отличие нынешних участников боевых действий на востоке Украины от других жертв российской военной машины в том, что добровольцы едут воевать на Донбасс из-за политических убеждений или банально из-за денег. В обоих случаях они осознают, что должны будут нарушать права человека.

Но бывает и так, что российское военное командование отправляет на Донбасс контрактников и офицеров. У противников необъявленной войны в этом случае остается один выход: не подписывать секретные контракты.

К нам обратились военнослужащие-контрактники. Их всех собрали и сказали, что в ближайшее время они поедут на учения в Ростовскую область, а потом – помогать братским народам

​– Интересный случай был в Мурманской области, там к нам обратились военнослужащие-контрактники, – рассказывает Горбачев. – Их всех собрали и сказали, что в ближайшее время они поедут на учения в Ростовскую область, а потом – помогать братским народам. Они этого не захотели. Написали коллективное обращение. И вот мы и коллеги из Москвы отстаивали их права, подняли шум. В итоге их командование сказало: "Вы нас неправильно поняли…"

Так же, по словам юриста, поступили и солдаты-срочники из Ленинградской области. Им тоже удалось добиться права не выполнять приказ.

Юрист подчеркивает, что тем, кто добровольно примет решение участвовать в боевых действиях на территории Украины (не важно, за деньги или из идейных соображений), надо иметь в виду, что Министерство обороны России и Кремль официально отрицают присутствие российских регулярных войск в Донецкой и Луганской областях.

Это значит, что в случае плена или ранения никакой официальной помощи от властей такому солдату ждать не стоит. А в случае смерти скорее всего даже его родные не будут знать, где и при каких обстоятельствах он погиб, и не получат выплат, положенных погибшему военному.

Горбачев говорит, что военное руководство России дало понять добровольцам, которые ездили воевать на восток Украины, что им не стоит искать помощи у "Солдатских матерей". Одновременно организацию включили в список иностранных агентов.

"Нас тогда очень много проверяли: и Центр по борьбе с экстремизмом, и пожарная инспекция, и кто только не проверял", – вспоминает Горбачев.

Но несмотря на все эти меры, и сами уехавшие на Донбасс добровольцы, и их родные, хоть и редко, но продолжали обращаться к правозащитникам.