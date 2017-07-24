Многочисленные выступления в украинских СМИ большой группы политологов и аналитиков демонстрируют в последнее время определенную общую тенденцию. Это постоянное навязывание украинцам мысли о невозможности победы над агрессором из-за «объективных» обстоятельств, из-за превосходящих ресурсов и военно-экономического потенциала России. Конечно, мало кто из спикеров фондов и исследовательских центров формулирует свою позицию четко и однозначно, все сводится к намекам в стиле «ну, вы же понимаете...»

Эти общие соображения становятся фундаментом капитулянтской политической позиции, подталкивающей украинское общество к восприятию плана Путина, который связан с установлением в той или иной форме геополитического контроля Кремля над Украиной.

В этом же контексте можно воспринимать торжественные обещания этих выступающих относительно того, что якобы Украина может освободить свои территории только мирным путем.

Если бы все решалось потенциалом, то войн в мире вообще бы не было: страны сравнивали бы свои потенциалы, и слабая сторона объявляла бы себя побежденной

​В этих утверждениях есть несколько фундаментальных ошибок. Прежде всего, если бы все решалось потенциалом, то войн в мире вообще бы не было: страны сравнивали бы свои потенциалы, и слабая сторона объявляла бы себя побежденной. Однако в реальности все происходит иначе...

Ресурсы являются объективной возможностью, но не гарантией их оптимального использования. В мире есть немало бедных стран с огромными ресурсами, их называют «нищими на золотом троне». Ресурсы определяют многое, но далеко не все. Вся военная история человечества показывает, что очень часто успех дела достигается не количеством войск и оружия, а умением полководцев, подготовкой и отвагой солдат. Собственно говоря, сюжет древнееврейской истории о битве Давида и Голиафа отнюдь не случайный. Его смысл в том, что слабая сторона всегда имеет шанс, которым стоит воспользоваться. Есть примеры ближе к нам по времени. В 1939-1940 годах Страна Суоми (Финляндия) не капитулировала перед армией СССР, количественно превышавшей все население жертвы агрессии. А могла же капитулировать, как соседние Эстония, Латвия и Литва в те же годы...

Можно вспомнить и ситуацию СССР в Афганистане, где потенциалы были вообще не сопоставимы. Есть немало других убедительных примеров.

Однако десятки официальных и не очень политологов на многих телеканалах, радиостанциях, на газетных страницах постоянно и неутомимо твердят: Украина не может, Украина не имеет ресурсов, Украина не способна и так далее. Идет сознательная спланированная «игра на понижение», чтобы даже не самые унизительные условия капитуляции воспринимались бы как победа. Конечно, это в значительной степени характеризует ситуацию в украинском медиапространстве. Как отметила журналистка Наталья Ищенко: «Можно, конечно, вспомнить в этом контексте коллаборационистскую и антипатриотическую позицию значительной части так называемого медиасообщества Украины. Но если бы такая позиция не поддерживалась на высоком государственном уровне, это абсолютно деструктивное для страны движение не чувствовало бы себя так прочно и уверенно».

Отражение властной несостоятельности?

А пока в медиапространстве звучат бесконечные мантры о Минских соглашениях, о полной невозможности вооруженного освобождения оккупированных территорий. Потихоньку и постепенно воспитывается комплекс военно-политической неполноценности украинского народа.

Потихоньку и постепенно воспитывается комплекс военно-политической неполноценности украинского народа

​Вооруженное решение проблемы защиты Украины от агрессии и оккупации действительно затруднено из-за наличия неэффективной, отягощенной коррупционными связями власти. О какой ее эффективности можно говорить, если во время боевых действий в столице государства рейдеры захватывают оборонные заводы с оружием, там находящимся? Если в той же столице безнаказанно совершаются теракты?

Однако если сегодня страна не имеет ярких и талантливых лидеров, одаренных руководителей и полководцев, не имеет возможности прямых действий, то они могут появиться в ближайшем будущем, если капитулянтство не сделает невозможным их появление. И еще есть стратегия действий косвенных, которые очень высоко ценил и мастером которых был в свое время Уинстон Черчилль.

В частности, даже без фронтального столкновения превращение Украины в мощную военную державу будет выступать значительным фактором давления на агрессора. Как, кстати, и реальная мобилизация страны, всех сфер ее жизни на главную сверхзадачу: восстановление полноценного суверенитета и территориальной целостности. Что-то таки делается, но слишком медленно, вспомним, например, как власть решилась перейти от неадекватного понятия АТО к признанию факта войны лишь на четвертом году этой самой войны... Наконец-то увеличили количественный состав Вооруженных сил, но 250 тысяч военнослужащих ‒ это хорошо для мирного времени для государства, не входящего в военно-политические союзы, а не в период войны против такого противника, как Россия.

Власть постоянно заявляет о своих выдающиеся достижения в оборонной сфере, мол, в 2014 году у нас армии не было, а теперь мы ее очень мощную создали. Но бывший министр обороны генерал Кузьмук на прямой вопрос: «Является ли сегодня украинская армия боеспособной?» ‒ ответил: «Для этого надо напряженно работать еще несколько лет не только военным, а всему обществу».

То, что происходит в СМИ и в реальной жизни страны, является отражением общего качества украинской политической системы, характера ее практического функционирования: хаос, политические игры, межклановые выяснения отношений вместо ответственной политики, инфантильность руководящего слоя и тому подобное. Блестящий пример: идет война, а Верховная Рада ушла на каникулы до 5 сентября. Это показатель уровня ответственности перед страной, понимания ситуации, патриотизма и порядочности, наконец политического профессионализма... Какие могут быть каникулы во время войны? С такой верхушкой мечтать о победах не приходится, лишь о том, чтобы не стало гораздо хуже, пока не «встанет на крыло» новое поколение лидеров...

Что же дальше?

Власти следует самой настроиться на настоящую борьбу за страну и настроить на нее нацию, а не обманывать себя и других мифами о возможности взаимопонимания с агрессором

​Во-первых, власти, если она не хочет быть сметена объективным течением событий, следует наконец самой настроиться на настоящую борьбу за страну и настроить на нее нацию, а не обманывать себя и других мифами о возможности взаимопонимания с агрессором. Не надо создавать кумиров неопределенных саммитов и форматов. Здесь нам ежедневно рассказывают, что без Минских соглашений (кого с кем?) мы потеряем приверженность западных партнеров. Но и государственный секретарь США Рекс Тилерсон, и президент США Дональд Трамп уже заявляли, что не будут возражать, если будет найден путь решения всем известных проблем за пределами Минска...

Однако постоянные телевизионные мантры о незаменимости Минского процесса, заявления о невозможности вооруженной защиты Украины вызывают подозрение, что власти надо показать: Украина является настолько слабой, что любой немного удачный шаг ее руководителей надо воспринимать как триумф. Поэтому, мол, требования общества к власти должны быть минимальными. К сожалению, складывается впечатление, что власть в принципе не готова к борьбе и пытается все общество сделать столь же неготовым. Отсюда все эти ежедневные сеансы рассказов о слабости Украины по сравнению с агрессором, что является абсолютным нонсенсом для военной пропаганды в любой адекватной стране с элементарно патриотическим руководством.

Поэтому нет оснований «играть на понижение»: Украина объективно многое может и сможет еще больше.

Игорь Лосев, кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии НаУКМА

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