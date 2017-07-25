Прифронтовую Авдеевку посетил специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер. Он пообщался с украинскими военными, местной администрацией и горожанами. Дипломату показали разрушенные дома и объекты инфраструктуры. Увиденное впечатлило гостя из Америки, и он пообещал приложить максимум усилий, чтобы остановить вооруженное противостояние.

Специальный представитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер во главе делегации американских дипломатов и военных прибыл в Авдеевку на одном из украинских бронеавтомобилей. Кроме вооруженной охраны, гостей сопровождали руководители СБУ, штаба АТО и Министерства обороны Украины.

После короткого закрытого совещания Волкер выслушал местных жителей. Они не скрывают своих надежд на то, что США смогут помочь урегулировать конфликт.

Очень важно то, что они из первых уст услышали правду

«Мне кажется, не просто так они приехали. Они действительно заинтересованы, и очень важно то, что они из первых уст услышали правду. Думаю, что поймут же, наконец-то, с той стороны, что нас поддерживают. Что мы неодинокие, что мы ни к кому не лезем и никого не трогаем. Не трогайте, пожалуйста, нас. Дайте нам свободно и спокойно работать», – говорит жительница Авдеевки Инна Шляхова.

«Мы должны остановить эту трагедию»

В сопровождении руководства города и штаба антитеррористической операции Курт Волкер побывал в разрушенных домах в центре города. После артобстрелов в девятиэтажках не осталось целых квартир.

Это настолько впечатлило американского дипломата, что он пообещал привлечь максимум международных партнеров для урегулирования ситуации.

Мы все хотим найти способ завершить противостояние

«Здесь происходит ужасная трагедия. В этой прекрасной стране, которая может быть процветающим государством. И поэтому я хотел познакомиться с этим лично. До конца недели я буду встречаться с представителями правительств Франции, Германии, Великобритании и Австрии. Мы все хотим найти способ завершить противостояние», – заявил спецпредставитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер.

Это не замороженный конфликт, а горячая война

В Авдеевке до сих пор слышны выстрелы, иногда город подвергается обстрелам. Все это говорит о том, что происходящее на Донбассе не замороженный конфликт, а необъявленная война, считает Курт Волкер: «Прежде всего, это не замороженный конфликт, а горячая война. Мы видели эскалацию в этом году. Это остается очень опасным для людей. Очень высока цена конфликта. Много человеческих страданий и трагедий. Разрушены школы, больницы, частные дома. Мы должны остановить эту трагедию».

Непривычная тишина

В день визита американской делегации в городе было тихо. Очевидно, что это связано с приездом руководства специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Александр Хуг, заместитель главы миссии ОБСЕ, рассказал Курту Волкеру о последних новостях с линии разграничения. По мнению наблюдателей, противоборствующие стороны находятся слишком близко друг к другу, это провоцирует перестрелки. Вместе с тем в ОБСЕ жалуются, что боевики незаконных вооруженных формирований не пропускают патрули миссии в некоторые районы. Это говорит о прямом нарушении Минских договоренностей.

На неконтролируемой территории мы сталкиваемся с агрессией. Они не хотят, чтобы мы что-то увидели и сообщили об этом

«Чтобы мы могли эффективно мониторить обстановку, обе стороны должны нам позволить это сделать. В частности, на неконтролируемой территории мы сталкиваемся с агрессией, нас ограничивают в том, что мы должны делать. Если с той или другой стороны нас задерживают, то для этого только одна причина – они не хотят, чтобы мы что-то увидели и сообщили об этом», – заявил заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

В ОБСЕ говорят, что в этом году погибли 59 мирных жителей. Более 260 ранены. Только в районе Донецка за последние две недели, по данным наблюдателей, погибли 10 человек.