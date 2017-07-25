«Не будь как Кустурица» – из крымских сетей

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица пополнил список зарубежных артистов, нарушивших законодательство Украины. Он не только незаконно въехал в Крым и дал концерт в Ялте, но и сделал несколько скандальных заявлений.

«Здесь не было войны, здесь был референдум, на котором люди сказали: «Мы хотим жить с Россией». Это органический процесс, и я уверен, что это надо было делать», – заявил Эмир Кустурица 23 июля на брифинге в Ялте перед концертом своей группы The No Smoking Orchestra.

Многих комментаторов (как украинских, так и российских) Кустурица откровенно разочаровал. На выражения они не скупятся.

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Валентина Руденко

талантливый человек не всегда ещё и умный, к сожалению

Alexander Makarov

"Не исключено, что, как многие художники, он был глуп." (с) Довлатов

анатолий коновкин

Он вообще кто? Избранный народом ответственный политик? Нет. Юрист, специалист по международному праву? Нет. Гражданин страны, подвергшейся оккупации? Снова нет. Да, фильм "Подполье" прекрасен, обличает совок страстно. Но! Нужно же держать жизненную позицию в каком-то постоянстве и не делать сальто назад! Видимо, времена, когда писатели и поэты (кое-где даже "больше, чем поэты") были совестью нации, прошли. Их место заняли "акробаты и шуты".

Модест Минский

Кустурица? Да это мрачный любитель русского мира. Готов лизать русские сапоги от голенища до портянок. Это сербское недоразумение давно вычеркнуто из моего репертуара. Удивляюсь, что кого-то это еще удивляет.)

Александр Каравашенко

Кустурица ?-снять зажигательный фильм про балканских цыган...и потом рассуждать о событиях в чужой стороне..." Не всякая птица долетит до середины Днепра".Чтобы заглушить свою ущербность ,многие сербские шовинисты стали обычными балканскими русофилами -категория людей, оторванная от реальности и внутренне обычные колхозники...

Борис Бернштейн

Не факт, что признанный в мире режиссер еще и порядочный человек, на мой взгляд он приземленный коньюктурщик и всегда на стороне того кто больше даст...

Татьяна Киевская

Обидно... Ушёл раньше времени, аминь

В ходе обсуждения часто проводят параллели между Крымом и Косово.

Валерий Габисония

Хотели бы и мы сказать господин Куштурица что Косово это не Сербия, но мы не будем.

Sheva Georgiy

Крым Рассейским официально признали: Афганистан, Куба, Венесуэлла, Никарагуа, Сирия и Северная Корея...и Кустурица:-