Российский военный Виктор Агеев, попавший в плен к украинским бойцам и обвиняемый СБУ в терроризме, утверждает, что с Украиной не воевал, и опасается, что после возвращения в Россию его могут убить.

В минувшую субботу, 22 июля, к нему из Алтайского края приехала его мать Светлана Агеева. Украина в качестве исключения пустила ее в страну по внутреннему российскому паспорту. Встреча состоялась в СИЗО Старобельска (Луганская область). Кроме того, Виктор Агеев смог побеседовать и с несколькими журналистами западных СМИ, украинского телеканала "1+1" и российской "Новой газеты".

Отвечая на вопрос о миссии российских военных на востоке Украины, Агеев сказал: "Защита мирных граждан на территории "ЛНР" от ВС Украины". При этом российский ефрейтор не согласен с утверждениями, что Россия воюет на Донбассе с Украиной: "Что войну ведет, с этим я не согласен. Думаю все-таки, что она помогает Луганску и Донецку. Может быть, какая-то гуманитарная помощь". Очевидно, под гуманитарной помощью Агеев подразумевает и поставки сепаратистам российского оружия и военной техники, а также участие в донбасском конфликте российских солдат и офицеров.

24 июня в районе села Желобок Луганской области бойцы 93-й бригады Вооруженных сил Украины обезвредили диверсионно-разведывательную группу противника и взяли в плен 4 человек, одним из них оказался житель Алтайского края России, 22-летний гражданин России Виктор Агеев. Две недели назад в интервью телеканалу "1+1" Агеев рассказал, что является российским военным-контрактником, которых регулярно отправляют в Донбасс так называемыми "рейсами". В марте 2017 года он подписал контракт на службу в Ростовской области, в воинской части 65246, которая находится в Новочеркасске. Там он пробыл четыре дня, а затем его направили в Луганскую область.

Согласно последней версии Виктора Агеева, контракт он подписал уже в Луганске, с сепаратистами: "Это было мое желание, там служить. Мы приехали, нас встретили и отвезли в военкомат Луганска, где мы прошли повторную медицинскую комиссию, и затем я прибыл в подразделение части в качестве российского военнослужащего".

В то время, когда Агеев встречался с матерью в Старобельске, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге в Киеве назвал имена и позывные 15 россиян, которые были в том же подразделении, что и содержащийся под стражей ефрейтор: "Эту ситуацию мы используем для того, чтобы через мать и СМИ журналиста донести до граждан России, которых там (в Донбассе) якобы нет, что родственники тех, кто еще жив или уже погиб на нашей земле, опомнились, позвали своих сыновей, отцов и братьев назад в Россию из Украины и развернули кампанию против того, чтобы отправлять сюда наемников и кадровых российских военных". Он призвал Светлану Агееву, которая попросила украинского президента Петра Порошенко помиловать ее сына, обратиться к руководству России с просьбой освободить 134 украинских пленных, которых удерживают сепаратисты в своих тюрьмах на неподконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в минувшую субботу была в Старобельском СИЗО и рассказывает, кто был инициатором встречи матери с Виктором Агеевым и почему украинская спецслужба решила ее организовать:

– Это было предложение Павла Каныгина (журналист российской "Новой газеты". – Прим.). Он хотел взять интервью у Агеева и сказал, что может привезти его маму. Мы согласились. Украина – правовое государство, и поступать так плохо, как поступают в России и на неподконтрольной нам территории Донбасса с украинцами, находящимися там под стражей, мы не можем. Мы надеемся, что после этой встречи у мамы откроются глаза на реальную ситуацию в Украине, поскольку до этого она, судя по ее словам, не понимала, что происходит на востоке Украины и куда отправился ее сын. Мама – учитель английского языка в сельской школе, человек неглупый, говорила, что всю информацию получала лишь из программ российского ТВ, и признавала, что показываемое по телевизору существенно отличается от того, что она увидела в Украине. Она боялась ехать в нашу страну, полагая, что здесь живут очень враждебно настроенные к россиянам люди и ее могут обидеть, побить.

– Кроме вас со Светланой Агеевой общался и советник главы СБУ Юрий Тандит. О чем вы говорили?

– Мы ее ни о чем не просили. Если вы помните, она обращалась за помощью к российскому президенту Путину и министру иностранных дел Лаврову еще до поездки в Украину. Уже после встречи она написала обращение к российским властям, чтобы они так же уважительно, как и в Украине, относились и к нашим матерям, сыновья которых находятся в заложниках в России.

– Какое у вас сложилось впечатление об Агееве? Сказанное им на последней встрече с журналистами и ранее в интервью каналу "1+1" не совсем совпадает. Как он это объяснял?

– В принципе, о нем я знаю гораздо больше, чем он пытался рассказать. При этом мы, конечно, не вмешивались в процесс его беседы с журналистами. Важно было, чтобы он сам отвечал, и все, кто это видел, сами оценивали – правду он говорит или нет. Мы понимаем, что он – российский военный, приехал в Луганск по контракту и сам это признал, когда отвечал на вопросы представителей СМИ. И было несколько моментов, когда он запутался. Например, Виктор сказал, что у него был контракт на службу в ВС России и в Луганск приехал, чтобы подписать еще один. И когда журналист немецкого издания "Бильд" спросил: как же вы могли самовольно разорвать контракт с российской военной частью и подписать новый, это ведь фактически дезертирство, если это не было согласовано? Агеев не смог объяснить эту ситуацию и после паузы сказал, что добровольно никто бы не поехал в "ЛНР" (хотя до этого говорил, что прибыл в Луганск по своему желанию. – Прим.). Мне кажется, он боится сказать всю правду, поскольку в этом случае признает, что воевал против Украины как российский военный, но с другой стороны – от правды никуда не уйдешь.

– Глава СБУ Василий Грицак назвал 15 фамилий россиян из того же подразделения, в котором в "ЛНР" был и Агеев, они все российские военные-контрактники?

– Да, все они служат по контракту в Российской армии. Агеев сообщил журналистам, что у них в этом же подразделении еще человек 10 военных-контрактников. До журналистов он говорил с советником СБУ Юрием Тандитом. Тот показывал фотографии российских военных, и Агеев подтверждал, что они служили вместе, а еще раньше, во время допроса, рассказал, что приехал в Донбасс с кадровым российским военным.

– В интервью Павлу Каныгину Агеев сказал, что опасается, что если вернется в Россию, то его там будет ждать судьба российского гэрэушника Евгения Ерофеева, которого после обмена якобы убили.

– Мы обсуждали с Каныгиным эти фразы, и российский журналист предположил, что Ерофеев жив-здоров и продолжает службу где-то в одной из отдаленных частей Вооруженных сил России. Это пропаганда, которая ведется среди так называемых "гибридных" войск России, для того чтобы ее солдаты и офицеры понимали, что надо держать язык за зубами и особо не распространяться, когда ты попадаешь в плен к украинским силовикам, – заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Сотрудников российского Главного разведывательного управления Евгения Ерофеева и Александра Александрова взяли в плен в той же Луганской области, под городом Счастье в 2015-м, а после того как Голосеевский суд Киева вынес им приговоры, россиян обменяли 25 мая 2016 года на осужденную в России украинскую летчицу Надежду Савченко. В интервью "Новой газете" Агеев заявил: "Мне точно известно, что Ерофеева застрелили в России. Об этом все говорят: и там, и здесь, по эту сторону. Все знают, что с ним это сделали. Потому что говорил лишнее". Впрочем, адвокат Валентин Рыбин (он защищал на процессе в Киеве Александра Александрова) утверждает, что Ерофеев – жив:

– Я считаю, что Агеев, сидя в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ, никоим образом не может знать, что случилось с гражданином России Ерофеевым. Поэтому это очередной пиар-ход, возможно, с подачи СБУ, для того чтобы лишний раз фамилия Агеева прозвучала как раздражитель для России, чтобы вывести ее на диалог.

– Откуда у вас информация о том, что Евгений Ерофеев жив?

– Сообщаю практически официально, что на минувших выходных я был в Москве, и Евгений Ерофеев прекрасно себя чувствовал, несмотря на его ранение (полученное во время боевых действий в Донбассе) и проблемы с разрабатыванием руки. Но он – живее всех живых, занимается на гражданке своими делами, и никаких проблем я не наблюдал.

– Вы лично встречались с Ерофеевым?

– Нет, я лично не встречался, но информация, которой я располагаю, поверьте, достоверна. Я не уполномочен делать заявления от органов полиции или других официальных органов России, но думаю, что если сочтут нужным в России, то сделают официальное заявление по этому поводу, хотя, скорее всего, вряд ли, потому что это абсолютно не информационный повод для России, – заявил адвокат Валентин Рыбин.

30 мая 2016 года в некоторых российских и украинских интернет-изданиях появилось сообщение о том, что Евгений Ерофеев якобы был убит на пороге своей квартиры в Тольятти, однако на следующей день эта информация была опровергнута полицией города.