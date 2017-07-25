Британское агентство новостей Reuters пишет о том, почему украинские войска «отдали» Крым без боя и в чем заключается тактика Кремля. Американский аналитический центр Atlantic Council опровергает мифы об изменениях в Украине. А новостной портал CNBC пишет о том, что в ЕС не все согласны с новым законопроектом США о санкциях в отношении России.

Британское агентство новостей Reuters пишет о том, почему украинские войска «отдали» Крым без боя и как тактика Кремля угрожает другим странам. Авторы статьи отмечают, что многие ответы можно найти в карьере пророссийского вице-адмирала Сергея Елисеева, который занимал должность первого заместителя командующего Военно-морскими силами Украины во время оккупации Россией украинского Крыма.

Издание отмечает, что «фактически российские военные просто вошли в открытую дверь в конце февраля 2014 года ‒ Елисеев стал первым, кто дезертировал, и почти все украинские вооруженные силы не смогли противостоять оккупантам».

Сам Елисеев родом из России, но он служил в Украине, «чтобы дезертировать, когда наступит время испытания», говорится в статье. Авторы обращают внимание на то, что когда рассматривалась кандидатура Елисеева на должность командующего ВМС Украины, на вопрос о том, какими были бы его действия в случае войны России и Украины, он ответил, что вышел бы на пенсию, и несмотря на это, он все равно занял должность в 2006 году.

А 8 лет спустя он все же «сдержал свое слово». Позже «за преданность» Елисеева назначили исполняющим обязанности командующего Балтийским флотом России, сообщается в статье.

Во время оккупации военный персонал в Крыму, который имел «тесные связи с Россией», легко «сменил сторону», сообщает издание. А те, кто хотел оказать сопротивление, почти не имели надежды из-за того, что оккупанты прервали все линии связи с Киевом ‒ они были полностью изолированы.

Авторы статьи обращают внимание на то, что тактика Кремля заключается в том, чтобы с помощью разведки привлечь больше этнических русских на высокие военные должности в соседних странах. А поэтому «НАТО обеспокоено российскими попытками подорвать военную преданность в странах Восточной Европы, которые являются членами альянса». Страны Балтии отличаются от Украины ‒ например, «главнокомандующие советской эры преимущественно покидали военные силы после того, как страны вступали в НАТО», отмечается в статье.

Американский политолог Александр Мотыль на страницах американского аналитического центра Atlantic Council размышляет над двенадцатью мифами об изменениях в Украине. Автор анализа отмечает, что большинство украинцев считают, что в Украине ничего не изменилось со времен Евромайдана. Автор приводит 12 мифов об изменениях в Украине, которые основаны на «упрощениях, искажениях и недоразумениях». Вот некоторые из них:

«Украина не изменилась с 2014 года»

По мнению автора, эта мысль является «ерундой», ведь на самом деле произошли огромные и весьма заметные изменения. Мотыль соглашается, что Украину впереди ждет еще много реформ, так же как любую другую страну, включая США.

«Украине нужно меняться еще быстрее»

Эта точка зрения предполагает, что быстрые изменения значительно эффективнее, чем постепенные. И автор замечает, что «на самом деле очень быстрая смена ‒ революция ‒ обычно не работает, в отличие от изменений путем эволюции».

«Национализм ‒ всегда плохо для внедрения реформ»

Мотыль отмечает, что в свое время, например, в Польше осознание собственной идентичности помогло противостоять коммунизму, а потому, по его мнению, национализм не обязательно вредит реформам.

«Коррупция исключает любые изменения»

Автор статьи отмечает, что когда-то все современные демократии были глубоко коррумпированными странами, а такие государства, как Италия, и до сих пор ими остаются. Мотыль также обращает внимание на то, что даже в Германии или США периодически появляются громкие коррупционные скандалы.

«Украина должна перенять опыт Германии и Франции»

Автор отмечает, что таким современным демократиям, как Франция, понадобилось пережить не одну революцию и не одну войну, и более 150 добрых лет для того, чтобы стать демократией.

В выводах автор отмечает, что главное для Украины ‒ продолжать меняться: она должна «стремиться к демократии, верховенству права и развитию рынка».

Американский новостной портал CNBC пишет о том, что в ЕС не все согласны с новым законопроектом США о санкциях в отношении России. Автор статьи объясняет, что из-за того, что политика санкций будет касаться многих европейских фирм, скорее всего, некоторые страны-члены ЕС будут сопротивляться.

Автор статьи отмечает, что новый законопроект, согласованный Сенатом США, предусматривает наказание компаний, которые помогают России строить новые газопроводы, но при этом несколько европейских фирм уже вовлечены в проект «Северный поток-2» (за 9,5 миллиардов евро), который имеет целью поставлять российский газ по дну Балтийского моря.

Вышеупомянутые европейские компании включают немецкие Wintershall и Uniper, англо-датскую Royal Dutch Shell, австрийскую OMV и французскую Engie, уточняет автор.

Издание отмечает, что некоторые политики в ЕС считают, что «Северный поток-2» не совсем соответствует целям ЕС, в том числе острой необходимости уменьшить зависимость Европы от российской энергетики.

Европейская комиссия имеет несколько вариантов. Во-первых, можно требовать от США исключить эти европейские компании из списка. Во-вторых, ЕС может использовать законы союза и заблокировать меры США или же наложить прямые запреты на ведение бизнеса с некоторыми компаниями США, сообщает автор.

В выводах статьи отмечается, что пока санкции западных стран в отношении России не заставили Кремль изменить свой внешнеполитический курс.