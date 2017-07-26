Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Путин предупрежден о нарушении санкций в Крыму», – пишет британская газета Тhe Тimes:

Массовое нарушение санкций создало новые трудности в отношениях между Германией и Россией

«Германия предупредила Россию о том, что запланированное ею перемещение четырех газовых турбин в Крым было нарушением санкций и оно усилит напряженность перед обсуждением будущего Украины. Представители МИД Германии заявили, что президент Путин лично заверил в том, что машины, поставленные немецкой компанией Siemens, не будут использовать на украинском полуострове, захваченном Россией в 2014 году.

«Правительство снова напомнило России об этих заверениях и указало, что такое массовое нарушение санкций создало новые трудности в отношениях между Германией и Россией», – сказал представитель министерства иностранных дел. Германия также обеспокоена тем, что давление со стороны Конгресса США для усиления санкций может быть нацелено на немецкие компании, участвующие в строительстве газопровода из России в Германию через Балтийское море».

«Почему украинские войска сдали Крым без боя», – рассуждает американское информагентство Reuters.

Москва рассматривает людей с двойной лояльностью как потенциально ценные кадры

«Карьера Сергея Елисеева поможет объяснить, почему вооруженные силы Украины сдали Крым практически без борьбы, и почему НАТО говорит, что встревожено попытками России подорвать лояльность военных из восточноевропейских стран-участниц блока. Елисеев стал первым заместителем командующего военно-морскими силами Украины задолго до того, как Россия захватила Крым, и его карьера указывает на проблему, с которой могут столкнуться некоторые военнослужащие в бывших странах СССР, – лояльность к двум странам. Родился Елисеев в России, но служил в Украине, пока не перешел на российскую сторону, встав перед необходимостью выбора. Военные стратеги НАТО теперь считают, что Москва рассматривает людей с двойной лояльностью как потенциально ценные кадры на случай новой конфронтации с Западом.

Мы всегда должны быть начеку, чтобы распознавать любые попытки подорвать лояльность наших сил

Один высокопоставленный офицер НАТО анонимно сказал Reuters, что российские спецслужбы, повторяя тактику, использованную в Крыму, пытаются завербовать этнических русских, которые служат в армиях входящих в альянс и граничащих с Россией стран. Военный утверждает, что риск этого особенно велик в странах с высоким числом этнических русских, в частности в государствах Балтии. Чиновники в странах Балтии, бывших советских республиках, которые, в отличие от Украины, входят в НАТО, говорят, что риск невелик. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что доверяет армиям Эстонии, Латвии и Литвы. Но он сказал Reuters: «Мы всегда должны быть начеку. Нам необходимо постоянно совершенствовать инструменты разведки и быть способными распознавать любые попытки подорвать лояльность наших сил».

«Гибридная депортация из Крыма», – материал с таким заголовком опубликован польским журналом New Eastern Europe.

«На вопрос, почему уехали, мои респонденты прямо и недвусмысленно заявляли, что не собираются жить под оккупационной властью. Все они стремились сохранить свои основные права: будь то политическое мнение, вероисповедание, чувство безопасности или желание избежать пыток и смерти. Право на политическое мнение нарушалось угрозами и фактическим исчезновением многих проукраинских жителей Крыма. Право не подвергаться пыткам нарушалось избиениями арестованных. Ускользало и право на личную жизнь, поскольку обыски домов и школ стали обычным явлением.

Травматическое прошлое крымских татар в некотором смысле переносится в настоящее

Главной мишенью были выбраны религиозные организации. К примеру, Украинской православной церкви пришлось отказаться от ряда своих помещений, а полиция проводила зачистки мечетей, в некоторых случаях задерживая каждого человека, выходящего с пятничной молитвы, для снятия отпечатков пальцев и проведения теста на ДНК. Учитывая эти условия, неудивительно, что крымские татары окрестили политику властей фактически «гибридной», или скрытой, депортацией. Они проводят параллели между своим опытом и опытом европейских евреев, оказавшихся в руках Третьего Рейха. Травматическое прошлое (как крымских татар, так и европейских евреев) в некотором смысле переносится в настоящее. Термин «гибридная депортация» передает чувство уязвимости и исторической несправедливости, когда выбор в пользу отъезда оказывается вынужденным».

«Вежливые люди» с тяжелым вооружением за несколько дней сделали украинский Крым российским», – напоминает датское издание Jyllands-Posten.

«Пока российские войска устанавливали контроль над Крымом, Кремль включил свою пропагандистскую машину на полную катушку. В то же время президент России Владимир Путин на пресс-конференции 4 марта опроверг утверждения о российских военных в Крыму и о существовании планов присоединения полуострова (хотя именно это и произошло спустя две недели). То, что Путин лгал, – это факт, но существуют разные мнения о том, почему он это делал:

Не ясно, стремилась Россия к аннексии Крыма изначально или же после того, как взяла полуостров без боя

«Не ясно, стремилась Россия к аннексии изначально или же Крым решили аннексировать после того, как Москва взяла полуостров без боя, – пишут в докладе аналитики Rand. – Возможно, российские лидеры сначала ожидали реакции на вторжение в Крым в стране и за рубежом, прежде чем приняли решение продолжить с аннексией или другим политическим мероприятием».

Доклад аналитического центра Rand указывает на то, что неправильно истолкованные российские намерения и советы Украине не отвечать на силу силой создали серьезную стратегическую проблему. Украина не только отдала Крым: Москва получила сигнал, что в подобной ситуации – когда захват власти происходит тайно и тихо – со стороны Запада не будет немедленного сопротивления.

«Из-за того, что Украина и Запад в критическую первую неделю – когда российские войска заняли Крым – реагировали медленно и осторожно, вполне вероятно, что Москва будет использовать подобную тактику и в будущем», – такой вывод сделан в докладе».