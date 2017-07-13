Крым в тени крепнущей Украины

Специально для Крым.Реалии

Внешнеполитические позиции Киева заметно усилились, что серьезно беспокоит крымскую «власть». Белый дом поддержал новые санкции против России за хакерские атаки на США и нарушение территориальной целостности Украины. Встреча президентов США и России не принесла Москве успеха. Аннексия Крыма, которую Кремль объяснял необходимостью «защиты» от Запада, вышла россиянам боком.

За несколько дней в стране и мире произошел ряд важнейших событий. Киев активно интегрируется в евроатлантические структуры. Совет ЕС окончательно утвердил Соглашение об ассоциации с Украиной. Страну посетил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В Киеве открыли представительство альянса. Такого не было даже при экс-президенте Викторе Ющенко, внешняя политика которого была полностью ориентирована на Вашингтон и Брюссель. Генсек НАТО, выступая в Верховной Раде, в очередной раз заверил, что страны альянса никогда не признают «присоединение» Крыма к России.

Обстоятельства складываются в пользу Украины. В Белом доме поддержали введение новых ограничений против России за возможное вмешательство Москвы в американские выборы и нарушение целостности Украины. Отечественные дипломаты намерены на следующей сессии Генассамблеи ООН обсудить вопрос освобождения полуострова. И все это на фоне недавно принятой декларации Парламентской ассамблеи ОБСЕ с требованием прекратить оккупацию украинских территорий и скандала с незаконными поставками в Крым турбин Siemens.

Владимир Путин рассматривал аннексию Крыма и «гибридную войну» на Донбассе как ответ «подлому» Западу и попытку остановить продвижение Киева в сторону ЕС и НАТО. Последние события свидетельствуют, что ничего у Путина не получилось

Глава так называемой «общественной палаты» Крыма Григорий Иоффе призвал крымчан не обращать внимание на решение ПА ОБСЕ. «Реагировать на это нужно спокойно. Крымчане уже привыкли, что тон в подобного рода организациях задают антироссийские и антикрымские настроения», – заявил Иоффе российским журналистам. На самом деле никакого спокойствия во «властных» коридорах Симферополя и Москвы нет. Президент Владимир Путин рассматривал аннексию Крыма и «гибридную войну» на Донбассе как ответ «подлому» Западу и попытку остановить продвижение Киева в сторону ЕС и НАТО. Разговоры о «защите» крымчан от выдуманных украинских «нацистов» были только поводом. Кремль использовал аннексию и бойню в ОРДЛО исключительно как инструменты дестабилизации и подрыва Украинского государства.

Последние события свидетельствуют, что ничего у Путина не получилось. Власти России и штатные пропагандисты с грохотом сели в лужу. Сначала они уверяли, что никакой ассоциации с ЕС не будет, потому что Москва настроена жестко и решительно. После рассказывали, что сами европейцы против ратификации соглашения. Теперь договорились до того, что назвали ассоциацию «поражением» украинских властей. Они утверждают, что Украина «никогда» не станет членом Североатлантического альянса. Итог будет таким же – углубление сотрудничества Киева с НАТО.

До 2014 года Россия была «страной-бензоколонкой». После Крыма и санкций она превратилась в заправочную станцию, на которую не завезли топливо

Какие последствия это будет иметь для крымчан? Только негативные. Жители полуострова оказались в плену у страны, которая не имеет ничего, кроме ядерной дубины, имперской спеси и понтов. Новые санкции США, если их окончательно утвердят, ударят по энергетическим проектам Кремля в Европе. Российским предприятиям запретят продавать оборудование и технологии для добычи и транспортировки энергоресурсов, окончательно отсекут их от кредитования и технического обслуживания. Своего оборудования у них нет. До 2014 года Россия была «страной-бензоколонкой». После Крыма и санкций она превратилась в заправочную станцию, на которую не завезли топливо.

Перспективы у крымчан невеселые. Уровень жизни в республике продолжит падать. Большая часть российских денег уходит на пресловутый Керченский мост. До крымчан они не доходят. Все большее число жителей утверждает, что при Украине было гораздо лучше. «Власти» могут ответить на такие претензии только репрессиями и оголтелой пропагандой. Инициатива по списанию долгов крымчан перед украинскими банками – предвыборный жест. В преддверии переназначения Владимира Путина президентом России крымчанам показали «пряник», который после 2018 года легко могут отобрать. Кремль неоднократно давал понять, что республика не получит экономические преференции. Через Госдуму несколько раз пытались протащить проекты по созданию в Крыму некого подобия офшора, но каждый раз «власти» наталкивались на сопротивление московской бюрократии.

Кровавая авантюра, устроенная Путиным для ликвидации нашей страны, привела к укреплению ее связей с Западом

Дальнейшая милитаризация полуострова неизбежна. В Кремле считают себя «униженными» из-за постоянных требований убраться из Крыма и активного продвижения Украины в НАТО. За последние две недели карточный домик российской пропаганды полностью рухнул. Нет никакой «великой державы» России и нет «разваливающейся» Украины. Кровавая авантюра, устроенная Путиным для ликвидации нашей страны, привела к укреплению ее связей с Западом. Москва будет мстить, шантажировать и пытаться дестабилизировать Украину изнутри.

Ядерное оружие – последний козырь в рукаве кремлевских авантюристов. Если в Крым еще не завезли боеголовки, то после массированных ударов западной дипломатии Москва пойдет на такой шаг. Во всяком случае, вероятность размещения на полуострове оружия массового поражения теперь возросла в разы. В 2014 году Россия якобы «спасла» крымчан от войны, но такие заявления оказались ложью. Антиукраинская истерика, война и бедность – все, что Москва теперь может предложить «сакральному» Крыму.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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