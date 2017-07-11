Специально для Крым.Реалии

Старания российской дипломатии разделить проблему аннексированного Крыма от войны на Донбассе потерпели фиаско. Европейские страны высказались в поддержку территориальной целостности Украины. На четвертый год «гибридной войны» западные элиты осознали, что даже молчаливое согласие с оккупацией Крыма, его «размен» на Донбасс или Сирию не успокоит кремлевских реваншистов.

Парламентская Ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла декларацию с требованием к России покинуть оккупированные украинские территории – Крым и захваченные районы Донбасса. «Ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине за счет притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок российско-украинской государственной границы и перестать оказывать любую поддержку незаконных вооруженных формирований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые осуществляют террористические акты в Украине», – говорится в документе, в основу которого легли резолюции, принятые по итогам дискуссий.

Российская сторона высказалась против. Руководитель кремлевской делегации Петр Толстой предлагал снять документ с рассмотрения. «Мы категорически не согласны со становящимися уже неприличными формулировками про аннексию Крыма, а также тоном некоторых пунктов и параграфов, которые являются для нас категорически неприемлемыми», – завил российский парламентарий.

В итоге 91 государство высказалось за уход России из Крыма, 15 участников Ассамблеи, включая и московскую делегацию, проголосовали против декларации, а представители трех государств воздержались. Двумя днями ранее на заседании ПА ОБСЕ приняли резолюцию о восстановлении территориальной цельности Украины, включая возвращение аннексированного полуострова. Представители Кремля не поддержали такое решение, оказавшись в явном меньшинстве.

Московская дипломатия на недолгое время смогла «развести» аннексию Крыма и войну на востоке Украины. Теперь европейские страны рассматривают захваченный полуостров и ОРДЛО в одном «пакете»

Почему решения Парламентской ассамблеи ОБСЕ имеют принципиальное значение в деле освобождения Крыма? Многие наблюдатели рассматривают принятие таких документов и автоматическое продление санкций за аннексию Крыма как рутинный политический процесс. На самом деле речь идет о серии крупных дипломатических поражений Кремля.

Во-первых, украинские политики и эксперты, начиная с 2014 года, критиковали ОБСЕ и иные европейские структуры за «мягкое» отношение к российским бесчинствам и откровенным нарушениям международного права. В Кремле были уверены, что европейцы «забудут» об украденном полуострове, переключив все внимание на бойню в ОРДЛО. Вышло с точностью до наоборот. Московская дипломатия на недолгое время смогла «развести» аннексию Крыма и войну на востоке Украины. Теперь европейские страны рассматривают захваченный полуостров и ОРДЛО в одном «пакете».

Во-вторых, 91 один голос за и 15 голосов против – разгромный результат для Москвы. Поэтому члены российской делегации были настолько взвинчены. Петр Толстой договорился до того, что Украине «остался год-два». Дескать, в Киеве грядут масштабные политические потрясения. Россияне подменили продуманную государственную политику подростковыми фантазиями: Украина обязательно «развалится», «замерзнет», произойдет контрреволюция или руководство страны сметет очередной майдан. Следовательно, «легализация» российского присутствия на полуострове произойдет сама по себе.

Президент Владимир Путин и его окружение, захватывая Крым, понадеялись на русский «авось» и качество московской агентуры в европейских странах. «Крымская резолюция» ОБСЕ – крайне болезненный удар по самолюбию российских властей. Объединенная Европа, на ослабление и деморализацию которой Москва потратила столько сил и средств, потребовала от кремлевских чекистов вернуть украденный Крым законному владельцу – Украине.

Кремль продолжает рассматривать аннексию Крыма как инструмент дестабилизации Европы и раскола западных элит

Третье. В такой ситуации российский вариант «Крым в обмен на Донбасс» или «мирные планы» доморощенных примирителей, предлагавших отдать полуостров в «аренду», теряют всякий смысл. Вопрос не только в международном праве и приверженности территориальной целостности Украины. Речь идет о стабильности во всей Европе. За три года «гибридной войны» в западных столицах осознали, что сдача Крыма не принесет мира. Кремль воспримет такое поведение как слабость и поощрение дальнейшей агрессии. Аппетиты московских реваншистов будут возрастать по мере ослабления политических институтов США и ЕС. Кремль продолжает рассматривать аннексию Крыма как инструмент дестабилизации Европы и раскола западных элит.

Грубо говоря, закрыть глаза на оккупированный Крым – означает получить в перспективе «зеленых человечков» в Прибалтике и Польше. Страны-члены ОБСЕ не могут допустить такого развития событий. Следовательно, Владимиру Путину нужно систематически напоминать, что цивилизованное сообщество никогда не согласится с аннексией полуострова.

В Кремле могут сколько угодно угрожать ядерным оружием или открытой войной с Украиной, заявляя, что вопрос Крыма «закрыт». Республиканские «власти» могут хоть каждый месяц привозить лояльных европейских политиков и общественников, рассказывая им о «референдуме» и мифическом «народе Крыма». На политику США и ЕС это демагогия никак не повлияет. Кремлевской дипломатии придется постоянно выслушивать требования убраться с украинской территории.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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