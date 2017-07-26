«Надводные и подводные крылья» Крыма

Аннексия Крыма сделала возможной «национализацию» производственных мощностей на полуострове и новый передел собственности в пользу Кремля. Захваченные судостроительные объекты нынешние крымские чиновники стали использовать для возобновления круизного сообщения между Краснодарским краем России и аннексированным полуостровом.

Основу судостроения Украины в Крыму составляли завод «Залив» (Керчь), завод «Море» (Феодосия), Севастопольский морской завод (Севастополь).

24 августа 2014 года лица, назвавшиеся представителями ООО «Судостроительный Завод «Залив», при поддержке самообороны Крыма захватили административные и производственные здания предприятия. На заводе заложили 17 судов по семи проектам, в числе которых строительство кораблей для МЧС, ФСБ и Минобороны России, а также 3 пассажирских судна глиссирующего типа проекта А-145 (он же СПМ-150, SPS-150). За основу взяли технологии Зеленодольского завода имени Горького в Татарстане, бывший директор которого теперь руководит «Заливом». На Зеленодольськом заводе строится ряд малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт», вооружаемые крылатыми ракетами «Калибр». Также в Керчи рассчитывают принять участие в программе строительства российских авианосцев.

Севастопольский морской завод после национализации в 2015 году стал филиалом АО Центр судостроения «Звездочка», расположенного в городе Северодвинске Архангельской области. Предприятие теперь специализируется на ремонте военных судов Черноморского флота и подводных лодок типа «Варшавянка».

А завод «Море» в 2015 году распоряжением правительства России был передан в аренду ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» до конца 2020 года. На «Море», давно специализирующемся на постройке СПК, в рамках «реализации указаний президента Путина» по возобновлению круизного сообщения между Крымом и Россией предлагают строительство пассажирских судов на подводных крыльях «Олимпия», «Восход-2», «Восход-2М VIP». С 2016 года здесь заложили и строят ряд военных кораблей в интересах ФСБ и Минобороны России, в том числе 3 малые ракетные корабля проекта 22800 «Каракурт» – «Шторм», «Охотск» и «Циклон», вооружаемые крылатыми ракетами «Калибр».

Двигатели для «Каракуртов» изготавливает российский завод «Звезда», а вот силовые установки пассажирских круизных судов А-145, «Олимпия» и «Восход» предусмотрено получить из Германии от поставщика MTU из Фридрихсхафена.

В ноябре 2016 года Крым посетила группа немецких бизнесменов, для которых была подготовлена целевая программа – судостроение. По словам назначенного Москвой министра промышленности Крыма Андрея Васюты, гости побывали на судостроительном заводе «Залив» в Керчи, на «Море» и в конструкторско-технологическом бюро «Судокомпозит» в Феодосии, посетили Севастополь.

Среди немецких политиков-судостроителей, нарушивших санкции, были:

Ганс-Юрген Войгт (Hans-Jürgen Voigt) – управляющий компании, Альбрехт Делиус (Albrecht Delius) – директор по маркетингу компании Technolog GmbH из немецкого Гамбурга, специализирующейся на консалтинге в судостроении. Компания была создана собственниками судостроительного гиганта ФРГ Schiffko GmbH, который в декабре 2007 года полностью перешел под контроль финской публичной машиностроительной компании Вяртсиля (Wärtsilä). Wärtsilä имеет офисы в Москве и Одессе. А изготовленные финнами дизель-генераторы Wärtsilä 16V32 (мощностью 6,2 МВт) и Wärtsilä 18V200 (мощностью 3,3 MВт) установлены на французских и египетских военных кораблях Мистраль.

Генрих Вильгельм Вевелер (Heinrich Wilhelm Weweler) – член совета директоров компании GEA Westfalia Separator Group из немецкого Дюссельдорфа, специализирующейся на изготовлении сепараторов и с 2010 года активно посещавший Украину для реализации проектов в Киевской области.

Как сообщил канал Sputnik, в составе делегации также находились представители Stabenow & Partner, управляющий – Андреас Стабенов (Andreas Stabenow), из немецкого Темплина, специализирующейся на лесном хозяйстве, древесине, озеленении и благоустройстве; а также компании Baltico GmbH, управляющий – Дирк Бюхлер (Dirk Büchler), из пригорода немецкого Ростока, специализирующейся на композитных материалах.

Сразу после визита немцев в Севастополе под руководством российского вице-премьера Дмитрия Рогозина прошло заседание морской коллегии при правительстве России. Рогозин предложил ускорить принятие решения об организации регулярного морского сообщения и морских круизов между Сочи и городами Крыма в преддверии курортного сезона 2017 года. Он дал поручение проработать вопрос производства российских круизных судов.

На заседании морской коллегии российский глава Крыма Сергей Аксенов пошел «против линии партии». Он высказал мнение о нерентабельности скоростного морского сообщения между Сочи и Крымом, добавив, что такие предприятия, как судостроительные заводы «Море» и «Залив», готовы производить «прогулочные суда».

По международной классификации (ИМО) экранопланы относятся к морским судам. Распад Советского Союза привел к прекращению работ по этому направлению и расформированию 11-й авиагруппы экранопланов Черноморского Флота, для которой предназначалась эта машина в ее основной – военной – модификации. В 2007 году Сергей Иванов, сегодня – специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, а в ту пору – министр обороны, объявил, что правительство России планирует запустить целевую госпрограмму, в рамках которой в Нижнем Новгороде развернется производство экранопланов.

Предложение «запустить» экранопланы между Россией и аннексированным Крымом прозвучало в августе 2014 года из уст депутата Госдумы на фоне проблем с паромными переправами. Первый зампред профильного комитета нижней палаты Владимир Гутенев был уверен, что флот таких машин вполне способен разгрузить Керченскую переправу и успешно доставлять пассажиров из Сочи в Ялту и обратно по воде со скоростью до 400 км/час и после постройки моста через пролив. Кстати, сейчас он выступает с комментариями по поводу скандала с поставками немецких газовых турбин Siemens для электростанций на территории Крыма.

Идею об экранопланах вновь озвучили из штаба ВМФ России, и тут же разгорелась дискуссия. Одновременно летом 2015 года Владимир Путин утвердил морскую доктрину России.

Экранопланы мечтал строить на Севастопольском вертолетном заводе бывший губернатор Сергей Меняйло. А крымские чиновники считают, что завод «Море» лучше подходит для выпуска экранопланов, чем предприятия Нижнего Новгорода, где компания RDC Aqualines заявила о запуске производства экранопланов.

«При использовании экранопланов в Минобороны, ФСБ, МЧС первичным будет вопрос не экономики, а высоких тактико-техничных характеристик, необходимых для решения поставленных перед силовыми ведомствами задач… В России разработан проект создания и использования экранопланов до 2050 года», – сообщили на совместном заседании экспертного совета при комитете Госдумы по промышленности (по развитию предприятий ОПК) и специалистов Лиги содействия оборонным предприятиям.

А 20 июля 2017 года президент России подписал Указ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года». В Основах первостепенное значение отводится модернизации кораблей, а также планируется строительство экранопланов.

Российский эксперт Вадим Пономарев, журналист издания «Слон» Константин Ранкс, а также редакция газеты «Совершенно секретно» скептически относятся к идее возрождения экранопланов в России.

Схемы старых советских кооперационных связей начали возобновлять в Крыму для расширения возможностей российского ВПК и возвращения к идеям постройки оружия на новых транспортных платформах. Но что в итоге от проектов получат коллективы судостроительных заводов, а также крымчане на милитаризированном полуострове?