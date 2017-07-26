По следам катастрофы MH17

Прошло три года после катастрофы авиалайнера «Малайзийских авиалиний» рейса MH17 над Донбассом. Выводы официального международного расследования однозначны: пассажирский лайнер сбили с установки ПВО «Бук» с подконтрольной боевикам территории. Но российская сторона отрицает свою причастность к трагедии. Журналисты проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии» сами проехали маршрутом транспортировки того же «Бука» и привезли эксклюзивный материал с оккупированной территории.

‒ Слушаю, «Бурятик».

‒ А куда нам эту красавицу грузить, Николаевич?

‒ Какую? Эту?

‒ Да, я привез. Я уже в Донецке.

‒ «Бук»?

‒ «Бук», «Бук».

По данным СБУ, это перехват разговора 17 июля 2014 года. В день катастрофы малайзийского «Боинга» боевики обсуждают установку «Бук», которая в то утро пересекла российско-украинскую границу.

Три года спустя «Донбасс.Реалии» воссоздали практически поминутно ее маршрут, чтобы наглядно продемонстрировать: «Бук» передвигался и выстрелил с подконтрольной боевикам территории.

Макеевское шоссе: начало движения «Бука»

17 июля 2014 года. Десять утра. Именно от кольца на Макеевском шоссе в Донецке и начинает свое движение российский «Бук». Видеозапись этого движения через два года опубликовали представители Международной следственной группы.

Характерные черты местности не оставляют сомнений: мы на том же месте, где три года назад была замечена установка.

«Характерное расположение билбордов, веток деревьев, троллейбусных проводов, опять же ‒ вот это белое здание. Достаточно легко доказать, что это снято там, где снято ‒ в Донецке», ‒ говорит исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

11:08 утра. Видео с авторегистратора случайного свидетеля позволило «Донбасс.Реалии» через три года снять практически идентичные кадры, которые доказывают: в день трагедии ЗРК «Бук» был в контролируемой боевиками Макеевке.

«Белые маркировки на борту «Бука» и повреждения на резиновой защите гусеницы были одинаковые с «Буком», который был снят в России. «Бук» номер 332 53-й бригады ‒ из Курска», ‒ рассказывает аналитик международной группы расследователей Bellingcat Арик Толер.

По следам «Бука»: город Зугрэс

11:45. Все та же установка «Бук» на тягаче с белой кабиной проезжает мимо пятиэтажного дома.

Видео снято с верхних этажей соседнего дома, поэтому нам не удалось один в один повторить кадры трехлетней давности, но основные объекты, которые позволяют узнать местность, не изменились. Поэтому можно утверждать: в 2014-м «Бук» проезжал по окраине города Зугрэса.​

​«Если посмотреть на эти дорожки, то они образуют очень характерную картину, которую очень хорошо видно на спутниковых снимках. Туда попадает и дорога, и будочка, и дорожки, и здания, и вот эти столбы», ‒ указывает Кирилл Михайлов.

Торез: маршрут «Бука»

Следующий пункт маршрута позволяет идентифицировать этот снимок.

Аналитики утверждают, что он был сделан около 12 часов в Торезе. Главная деталь, которая и позволила расследователям с Bellingcat вычислить координаты «Бука», до сих пор находится на том же месте.

«Фотография была снята недалеко от магазина «Стройдом». И когда эта фотография была снята и опубликована, мы долго думали, что это было снято в Снежном. Но «Стройдома» в Снежном нет, «Стройдом» в Торезе есть», ‒ доказывает аналитик Арик Толер.

Первомайское: роковой выстрел

После этого «Бук» через Снежное прошел в поля у поселка Первомайское, откуда и сделал роковой выстрел.

Выстрел был произведен в 16:20 17 июля. Снять сам «Бук» на месте запуска ракеты не удалось.

Впрочем, через пять дней вблизи Первомайского побывал журналист Радіо Свобода Кристофер Миллер. Тогда он сделал снимок, который впоследствии стал частью доклада Международной следственной группы. На нем ‒ выжженная после запуска ракеты трава.

«Мы встретили человека, который сказал, что видел запуск ракеты. Что это невозможно было проигнорировать. Весь поселок видел и слышал, поскольку это было очень громко», ‒ рассказывает Миллер.

Журналист показал нам точное место выстрела. Вот как поле выглядит сейчас.

Таким образом мы можем воссоздать маршрут ЗРК «Бук» от выезда с контролируемого боевиками Донецка до места запуска ракеты, которая привела к гибели 298 пассажиров и членов экипажа «Боинга» МН17.

Как утверждают эксперты Bellingcat, которые первыми публично описали маршрут и сумели идентифицировать российскую установку, боевики фактически сами предоставили им все необходимые доказательства.

«Совсем не скрывали. Потому что они не очень умны. Ну, это же сепаратисты ‒ они дураки. Когда они ехали по шоссе, они включили мигалки, и это было очень-очень громко. И поэтому многие люди сняли фото и видеоролики», ‒ говорит аналитик Арик Толер.

После трагедии: российский «Бук» в Луганске

В последний раз «Бук» с бортовым номером 332 зафиксировали в Луганске на следующий день после катастрофы ‒ в пять утра 18 июля. В объектив камеры зенитно-ракетный комплекс поймал негласный сотрудник МВД Украины.

«Там, по выводам экспертов, четко зафиксировано отсутствие одной из четырех ракет класса «земля-воздух» установки «Бук». И есть четкая привязка к местности. Это помог сделать один из рекламных щитов, который там фигурирует», ‒ отмечает директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Рекламный щит, по которому удалось узнать место съемки, стоит в Луганске до сих пор. Изменилось только изображение на нем. Сохранились и другие узнаваемые объекты, мимо которых в 2014 году к российской границе выезжал комплекс «Бук».

Международная следственная группа установила личности 120 человек, вероятно, причастных к катастрофе авиалайнера в небе над Донбассом.