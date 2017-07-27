«План Маршалла» в своем первоначальном значении имел в виду экономическое восстановление послевоенной Европы. «План Маршалла для Украины» предусматривает спасение Украины от Путина при помощи мощной финансовой инъекции, которую может получить украинская экономика. «Мы пришли к простому выводу, что главная цель Путина ‒ это не позволить Украине стать успешным государством, потому что успех Украины для режима Путина является большой опасностью. Для его стратегии мы придумали новый термин ‒ додонизация (от имени Игоря Додона ‒ пророссийского президента Молдовы)», ‒ говорит бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

Идея «Плана Маршалла-2» принадлежит именно литовским политикам ‒ экс-главам местного правительства Кубилюсу и Киркиласу, которые уже собирают под свои знамена европейскую коалицию. Впрочем, дело пока на стадии обсуждения, которое продлится, в частности, в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе. Поэтому вопрос пока открыт, и спрогнозировать, предоставят ли Украине очередное кредитование, тяжело. Однако есть опасения, что украинская власть уже сейчас неправильно понимает, о чем так беспокоятся литовские премьеры. Речь идет не о подарке и даже не о транше МВФ, который имеет четкое предназначение ‒ поддержание золотовалютных резервов и тому подобное. Речь идет о необходимости заинтересовать потенциальных жертвователей инвестиционными кейсами. Но умеет ли Украина заинтересовывать?

Испортить игру Путину

​Говорят, что настоящая любовь ‒ это не «потому что...», а «вопреки...». Украину западные партнеры любят и «потому что», и «вопреки». Потому что мы единое государство в Европе, которое противостоит путинскому нашествию. И вопреки нашей коррупционной составляющей, низкому индексу инвестиционной привлекательности, отсутствию судебной защиты и остальным негативным факторам. Однако и эта любовь имеет пределы. За ними она сбрасывает романтические одежды и превращается в банальное опасение того, что границы России просто приблизятся вплотную к Европе, если первая так или иначе поглотит Украину.

Речь идет о необходимости заинтересовать потенциальных жертвователей инвестиционными кейсами. Но умеет ли Украина заинтересовывать?

Кубилюс и Киркилас объясняют: они со страхом смотрят на предстоящие парламентские выборы в Украине, где верх могут взять реваншистские силы. За них ‒ теоретически ‒ проголосует избиратель, разочарованный течением и темпом реформ. И тогда «здравствуй, додонизация» и «прощай, независимая Украина».

Путин хочет «дождаться, когда недовольные, разочарованные в реформах люди проголосуют на предстоящих выборах за тех, кто не будет продвигать необходимые реформы». «Это будет возвращением политического доминирования Путина в Украину. Когда мы пришли к такому выводу, то поставили другой вопрос: «Есть четкая стратегия с нашей стороны, со стороны Запада, относительно того, как не позволить Путину выиграть?» ‒ комментирует литовский тандем.

И продолжает: «Мы пришли к выводу, что в истории Европы есть только два успешных политических инструмента, которые был способен использовать Запад, чтобы не позволить Советскому Союзу распространить политическое доминирование на страны Европы. Первый ‒ это «План Маршалла» 1947 года, второй ‒ расширение ЕС. Если расширение для Украины пока не доступно, надо посмотреть на аналог «Плана Маршалла».

И аналог был найден. Это инвестиции в размере 5 миллиардов евро в год ‒ сумма, призванная способствовать росту экономики до 5-6% по сравнению с 2%, которые есть сейчас. «Этот уровень экономического роста может быть проектом, о котором мы говорим», ‒ говорит Кубилюс. И предусмотрительно отмечает: финансы будут защищены от коррупционных действий и хищения специально созданным институтом, который будет отвечать действующему при реализации «Плана Маршалла» в Германии Банку развития». Что же, это далеко не лишний предохранитель.

Внутренние «додоны» Украины

Однако дело не только в коррупции. За эйфорией от того, как ринулись в бой за Украину двое литовских политиков, мы забываем, что три года назад «План Маршалла» (или его финансовый дублер) уже был вынесен на повестку дня. Еще в 2014-м известный американский миллиардер Джордж Сорос предлагал Западу предоставить Украине аналог «Плана Маршалла», но дело так ничем и не закончилась. Потому что Украина ничего не предложила в ответ, а должна была сделать это.

Список желаний не является инвестиционным проектом. И даже больше: он является чем-то обратным инвестиционному проекту, поскольку предусматривает лишь потребление

​Посвященные в тонкости процесса люди говорят, что когда Украине поступает предложение помощи, включается один и тот же механизм. Министерства и ведомства составляют длинный перечень своих потребностей и передают его на утверждение потенциальным спонсорам. Но список желаний не является инвестиционным проектом. И даже больше: он является чем-то обратным инвестиционному проекту, поскольку предусматривает лишь потребление.

Другими словами, Министерство инфраструктуры, например, не должно просто просить денег на финансирование Николаевского порта, потому что предыдущие закончились или были разворованы. Министерство должно показать в деталях, что и как будет сделано в порту после финансовой инъекции. Какие судоремонтные или судостроительные предприятия будут открыты, и в чем, собственно, будет заключаться интерес кредитора (которому, между прочим, деньги придется возвращать). Готова ли Украина к подобным презентациям и ответам на придирчивые вопросы?

И еще: готова ли Украина к настоящим, а не декларативным реформам в отраслях, где финансовый рост тормозят? Готова ли она к упрощению регуляторной политики, обузданию фискальных органов, устранению торговых барьеров, модернизации промышленности и т.д.? Готова ли она дать по рукам олигархату, который со 100-процентной вероятностью создаст сеть подконтрольных ему мелких и средних предприятий, если деньги из «Плана Маршалла» будут предназначаться в первую очередь малому и среднему бизнесу?

Украинскому государству следует достаточно оперативно найти ответы на все указанные вопросы. Если мы действительно настроены принять помощь в рамках «Плана Маршалла-2» и поставить ее себе на службу. Ведь пока у нас продолжаются льготные финансовые годы благодаря реструктуризации внешнего долга. Но уже в 2019-2020 годах суммы выплат увеличатся, и это означает, что Украине понадобятся те или иные факторы, способствующие экономическому росту.

Иностранные инвестиции ‒ как раз в числе таких факторов, однако их еще предстоит заработать. Плюс ‒ наладить производство конкурентных товаров или услуг, что позволит впоследствии отдавать долги. Иначе нас ждет полное фиаско, которое очень огорчит наших партнеров и весьма порадует врагов.

Михаил Поживанов, глава Фонда муниципальных реформ «Магдебургское право», народный депутат Украины четырех созывов

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