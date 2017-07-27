«Такие полезные санкции» – из крымских сетей

Конгресс США принял закон о новых санкциях против России. Тем временем специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер сделал несколько заявлений, связанных с Крымом. В соцсетях их приняли на «ура».

Ключевой месседж Курта Волкера – проблема Крыма ничем не отличается от проблемы Донбасса. По словам представителя Госдепартамента, о признании действий России на украинских территориях не может быть речи.

Не может быть никакого признания для российских шагов ни на востоке Украины, ни в Крыму

«Это территория, которая была захвачена и оккупирована, а в случае Крыма Россия также заявила, что аннексировала эту территорию. Это просто неприемлемо – вы не можете просто прийти и захватить кусок чужой страны. Поэтому не может быть никакого признания, никакой легитимности ни для российских шагов на востоке Украины, ни в Крыму», – заявил Волкер в интервью телеканалу «Настоящее время».

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Игорь Николаико

Самі великі ("зовнішні") патріоти України - американські політики й чиновники ( в т.ч. - з комади Трампа)... ПАРАДОКС, панове! Особливо - на фоні "профільних" національних "кадрів"...

Олександр Старіш

Ми Держдеп не обирали, тому він почув через три роки, а обраний нами Порошенко й досі не чує.

А накануне заявлений Курта Волкера Конгресс США принял закон о новых санкциях в отношении России.

Айдер Муждабаев

Путин опять всех переиграл!

Саша Сотник

Путин добился триумфа: самых широких санкций в истории.

Игорь Жук

такие полезные санкции ) а чё счас делают искандеры ? )

Олег Радкевич

Господи, благослови Америку! ))

Нашлись и скептики.

Станислав Меламед

Эх, все равно это [совсем] не санкции. Настоящие санкции - это когда в Москве и Питере позакрываются все модные рестораны, по той причине что весь контингент убежит, прихватив кошельки, в Европу и США. Но до этого я похоже не доживу.

Станислав Сухов

Поправка Джексона-Веника действовала 38 лет. На мой взгляд, санкции, которые практически невозможно снять, санкциями уже не являются. Это просто долговременное изменение политики США в отношении России. СССР жил в таких условиях многие годы. Поэтому я не уверен, что действия конгресса окажут прямое влияние на политику России в отношении Украины. Эта политика может измениться, только если власть в России переменится, как было в 1991 году.

Блогер Алексей Заводюк считает, что России пора прощаться с иллюзиями и делать выводы.