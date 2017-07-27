(Последнее слово осужденного в России крымского татарина Руслана Зейтуллаева, 27 июля 2017 года)

Я бы хотел обратиться к своему многострадальному народу, который перенес много насилия, переселений, который хочет сохранить веру, что непонятно неверующим, которому удалось из всех переселенных народов вернуться на свою землю. Этому есть объяснение, которое скрывается в архивах. К народу, который называется крымские татары.

Браться и сестры! Благодарю за поддержку моей семьи и близких. Надеюсь, это качество не вытравит никто из моего народа. Он остается единым, сплоченным – как единый организм. Хотя недоброжелатели хотят нас разделить на группы и кланы, чтобы стравить потом: дать одним деньги, а других сделать изгоями. Надеюсь, это им не удастся. Не обращайте внимания на сегодняшнюю реальность: обыски, задержания, тюремные сроки и запрещения. Даже если они посадят весь народ, весь остальной мир увидит эту несправедливость, а наш народ станет примером для подражания, и в итоге станет сильнее.

Мой народ, оставайся! А те, кто нарушает международное право, ответят

Крым – жемчужина наших предков, которые знали, как преображать его в цветник. И один из них, когда силовики обыскивали дом его внука, сказал: «Нам уже нечего бояться. Когда я был в возрасте моего внука приходило НКВД, к моему сыну приходили КГБ, а теперь – ФСБ. Подобные вам приходят и уходят, а мой народ – остается». Мой народ, оставайся! А те, кто нарушает международное право, ответят – даже если им сейчас кажется это смешным.

Всему есть конец, и этой несправедливости придет конец. Поэтому оставайтесь, а те, кто уехал, возвращайтесь и преображайте родной Крым, потому что только вы можете это делать.

Репрессии в 21 веке коснулись меня и моего многострадального народа. Это неудивительно для меня, я сделал свой выбор, и это ответ на него. Обман не вечен. То, что касается информационного поля, и то, что представляется борьбой с терроризмом, – лишь страшная формулировка для запугивания масс. Пропаганда, пропитанная ложью, исчезает, как исчезает мрак, когда на него попадает свет. Даже если света мало, потому что мрак всегда обречен на провал.

Пропаганда, пропитанная ложью, исчезнет, как исчезает мрак, когда на него попадает свет

Правда победит. В этот раз тоже это случится. Спасибо людям. Два года мне пытаются показать, что мои действия не несут ничего моим близким, мои голодовки убьют меня. Но я уверен: если я умру здесь, моя семья будет мной гордиться. А для тех, кто им помогает, я останусь примером чести, достоинства, силы духа и мужества. Люди, которые услышат меня, оглянитесь, и посмотрите, сколько вокруг мук! Откройте сердце добру.

Если бы три года назад мне сказали бы, что из простого строителя, отца трех маленьких девочек могут слепить террориста, я бы смеялся. Спасибо за пиар телеканалу «РенТВ», который делал свои пропагандистские фильмы про меня. Удивительно, как легко можно сделать из простого человека страшилку для всего Крыма.

Жил Зейтуллаев спокойно, строил. А тут пришла Россия – и он «решил создать террористическую ячейку» для – как это там написано – «создания теократического государства». Спасибо! Благодаря такой формулировке, я хоть узнал, что такое теократическое государство. Но мне интересно, кто придумал этот сценарий вообще? Кому это нужно?

Я не один. И все, что я скажу сейчас, уже завтра разойдется по всему миру

Мы с адвокатами будем сопротивляться, мы будем подавать жалобы и бороться, чтобы показать, что я не преступник, хотя и не верю в справедливость. Я, как гражданин Украины, признан политическим заключенным большинством правозащитных организаций во всем мире. И список тех, кто понимает абсурдность решений, будет расти.

Вода камень точит. Я не один. Мне пришло однажды письмо из Америки с моей старой фотографией с дочерьми. И я понял, что я не один. Информацию нельзя удержать сейчас. Все, что я скажу сейчас, уже завтра разойдется по всему миру.

Я думал раньше, что нужно быстро принимать решения, чтобы достичь цели. Но всему свое время, нужно терпение. Чего у меня не было. Терпение – это качество, от которого человеку становится комфортно жить, но к этому каждый должен подойти сам.

Мы мусульмане – да, крымские татары – да, но не террористы!

Термин «терроризм» появился давно. В 21 веке этот термин стал использоваться по отношению к религии. На сегодняшний день общество слышит и обсуждает этот термин всегда и везде. А сегодня меня судят за терроризм по делу, где нет ни слова о взрывчатых веществах, терактах, где есть только разговоры. Обвинению все равно, что это абсурд. Главное, красиво зачитать текст, заготовленный заранее. Раз уж мы так много говорим о терроризме, я хочу сказать громко: «Нет терроризму!». Остановите этот беспредел. Мы мусульмане – да, крымские татары – да, но не террористы! А ваши действия направлены на подавление инакомыслия. Ну скажите об этом честно, не лукавьте!

Меня судят в военных судах Российской Федерации, обычного гражданского, не говоря ни слова, почему. Мне все равно, какой будет приговор. Но прошу соблюсти истину и оправдать меня.

Руслан Зейтуллаев, узник совести, крымский татарин, мусульманин, осужденный в России к 15 лет лишения свободы

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