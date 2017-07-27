На этой неделе в Киеве проходят мероприятия по случаю годовщины крещения Киевской Руси. На крестный ход в четверг собрались верующие Московского патриархата Украинской православной церкви, а завтра его проведут руководители Киевского патриархата УПЦ со своими прихожанами. Также в этом году к ним присоединится колонна ветеранов АТО, с которыми будут идти военные священники. УПЦ КП была создана в 1992 году в результате объединения двух церковных групп, которые отстаивали независимость от Российской православной церкви. С тех пор сторонники двух патриархатов празднуют годовщину крещения Руси отдельно.

Крестный ход по случаю годовщины крещения Руси первым начал проводить Киевский патриархат с целью объединить людей и создать единую украинскую церковь, говорит священник УПЦ КП отец Сергий. По его мнению, не стоит проводить крестный ход отдельно, а нужно присоединяться к тому, который начал Киевский патриархат, ведь это прежде всего шествие украинцев без религиозного или политического подтекста. По словам священника, даже при наличии у сторонников двух разных патриархатов желания объединиться, зависит это исключительно от их руководителей.

Московская церковь постоянно обвиняет Киевский патриархат, что это ряженые люди, они ничего не имеют общего с христианством

«Перспектива давно назрела в самих людях, люди снизу хотят объединяться. Но Московская церковь постоянно обвиняет Киевский патриархат, что это ряженые люди, они ничего не имеют общего с христианством, ‒ сетует священнослужитель. ‒ То есть руководство Московской церкви настроено сделать все, чтобы этого не произошло. Со стороны Киевского патриархата вы сегодня не услышите такого религиозного пренебрежения. Обвинение можно услышать только одно ‒ это участие в войне на востоке на стороне российской армии».

Зато представитель отдела внешних связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич утверждает, что источником агрессии в отношениях между двумя патриархатами выступает именно Киевский:

О каком диалоге можно говорить, если у нас захватывают храмы, наших верующих силой выбрасывают из храмов?

«О каком диалоге можно говорить, если у нас захватывают храмы, наших верующих силой выбрасывают из храмов? ‒ спрашивает он и утверждает, что прихожан силой подталкивают к смене конфессии: «Эти «добровольные переходы» заканчивались тем, что в захваченных храмах стоит 10-15 человек, а в приспособленных помещениях наше сообщество насчитывает 100-150 человек».

Представитель Московского патриархата не против идеи объединения в единую Украинскую православную церковь, но видит проблему в том, что сам Киевский патриархат ‒ неканоническое образование.

«Киевский патриархат возник в 1992 году как новая конфессия, не признанная ни одной церковью. Это произошло с грубым нарушением канонов», ‒ говорит представитель УПЦ МП.

Архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря возражает: Украинская автокефальная церковь была создана еще на соборе в ноябре 1991 года, где за это решение проголосовали все участники.

Российские спецслужбы совершили раскол в украинской церкви, собрав так называемый Харьковский собор и разделив с 1992 года украинскую церковь абсолютно неканонически

«Стоят подписи всех делегатов собора, включая нынешнего митрополита церкви Московского патриархата в Украине Онуфрия. Но российские спецслужбы совершили раскол в украинской церкви, собрав так называемый Харьковский собор и разделив с 1992 года украинскую церковь абсолютно неканонически», ‒ утверждает он.

Евстратий Зоря вспоминает, что Киевский патриархат неоднократно предлагал объединение в единую Украинскую православную церковь.

«В 2009 году мы начали диалог. Начало было положено очень хорошее, но Москва, испугавшись успеха этого дела, отозвала ключевое лицо от Московского патриархата ‒ архимандрита Кирилла Говоруна, сорвав этим дальнейшее продвижение. В начале 2014 года были сделаны определенные шаги, но с избранием новым руководителем УПЦ МП митрополита Онуфрия, который является сторонником единства именно с Москвой, эти попытки остались бесплодными».

Архиепископ уверен, что единственная форма объединения, которая устроила бы духовенство УПЦ МП ‒ это полная ликвидация Киевского патриархата и объединение Украинской православной церкви вокруг Московского патриархата.

Евстратий Зоря отвергает обвинения в том, что представители Киевского патриархата захватывают храмы, принадлежащие УПЦ МП. По его утверждению, верующие сознательно и добровольно меняют конфессию.

«Большинство во всех этих случаях на стороне Киевского патриархата, и чтобы не говорили со стороны Московского патриархата, это лишь часть пропагандистской кампании, которая ведется уже 25 лет», ‒ уверен он.

Профессор Института философии НАН Украины и религиовед Александр Саган также считает, что пока перспектив объединения прихожан разных патриархатов УПЦ нет, прежде всего из-за нехватки информационной деятельности со стороны церкви и общественных организаций.

Большинство людей, которые сегодня поддерживают Московский патриархат, не имеют объективной информации об этой структуре

«К сожалению, большинство людей, которые сегодня поддерживают Московский патриархат, не имеют объективной информации об этой структуре. Поэтому в ближайший год-два это фактически невозможно», ‒ убежден эксперт.

Саган убежден, что руководители Московского патриархата нарушают социальную доктрину церкви и поддерживают российскую сторону.

«УПЦ МП игнорирует свою социальную доктрину, в которой четко написано, что православный христианин должен защищать свою родину и эта родина имеет территориальное измерение. А все рассказы о том, что церковь над конфликтом, церковь с обеих сторон конфликта ‒ это политическая манипуляция», ‒ говорит он.

Николай Данилевич отрицает, что его церковь должна быть с обеих сторон конфликта: «Наши священники остались на местах своего служения вместе с народом Украины в зоне боевых действий. В зоне АТО у нас около тысячи приходов, пять епархий, около трехсот монахов. Насколько это возможно, мы помогаем в освобождении пленных ‒ более 15 солдат были освобождены, потому что наша церковь осталась единственным звеном, которое объединяет эти территории, ведь никто из украинских чиновников не может туда поехать. Есть случаи, когда у священника два прихода ‒ один на оккупированных территориях, другой ‒ на подконтрольных».

Данилевич утверждает, что УПЦ МП не захватывал храмы других конфессий на оккупированных территориях, и утверждает, что церковь должна быть вне политики.

Верующие православные россияне не ведут войну. Ее ведут политики, армия

«Автокефалия может быть, но не может быть против кого-то, ведь россияне, как и другие канонические православные церкви, являются нашими братьями. И не нужно делать автокефалию знаменем революции», ‒ говорит Николай Данилевич и добавляет: «Верующие православные россияне не ведут войну. Ее ведут политики, армия».

Евстратий Зоря не верит в такую аполитичность УПЦ МП. По его словам, духовенство Московского патриархата сотрудничает с оккупационными властями не только на Донбассе, но и в Крыму.

«Были многочисленные факты награждения духовенства церкви, которая называет себя Украинской православной церковью здесь и Московским патриархатом ‒ в Крыму, со стороны оккупационных властей, при содействии оккупации, также были неоднократные попытки и на оккупированной территории Донбасса отобрать наши немногочисленные приходы, ‒ утверждает он. ‒ Вряд ли это единство, в котором нуждается Украина».

Торжественные мероприятия по случаю годовщины крещения Руси проходят в центре Киева с 27 по 30 июля. В четверг на Владимирской горке состоялся молебен верующих УПЦ МП, после ‒ молитвенное шествие от памятника князю Владимиру к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре и богослужение. В пятницу состоится литургия в Свято-Владимирском соборе УПЦ КП. По ее завершении (около 12:00) состоится шествие к памятнику князю Владимиру, которое возглавит колонна ветеранов АТО.