Министерство культуры Украины обвиняет некоторых представителей Украинской православной церкви (Московского патриархата) в сотрудничестве с боевиками. Как говорится в сообщении ведомства, последний такой факт был зафиксирован в подконтрольном группировке «ЛНР» Луганске. В то же время в УПЦ (МП) не понимают, почему этим вопросом занимается Министерство культуры, а не профильные органы.

Как говорится в сообщении Министерства, «в начале мая луганским сепаратистским информационным агентством «Исток» на Интернет-сайте было опубликовано интервью А.Лицоева, главы так называемого Комитета по делам религии и духовности группировки «ЛНР», признанной в Украине террористической. В своем интервью чиновник-сепаратист говорит, что созданием указанного выше Комитета, а также назначением его на должность руководителя этого органа занимался лично владыка Митрофан (Юрчук) ‒ митрополит Луганский и Алчевский, постоянный член Священного синода Украинской православной церкви (Московского патриархата). Поэтому в ведомстве призывают обратить внимание и дать оценку «системным антиукраинским высказываниям и действиям отдельных представителей клира и высшего духовенства УПЦ, которые заняли откровенную коллаборационистскую позицию».

Архиепископ Черниговский и Нежинский Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря) обращает внимание на то, что церковь Московского патриархата находится между двумя идентичностями: собственной российской, побуждающей ее отстаивать идею «русского мира», и украинской, то есть вынуждена действовать в рамках украинского законодательства и считаться с украинскими реалиями.

«Видим такое раздвоение, когда по одну сторону линии фронта говорят о поддержке Украины, а по другую ‒ слышим то, о чем говорится в заявлении (Министерства культуры ‒ КР)», ‒ говорит архиепископ, однако отмечает, что правовая оценка деятельности Юрчука должна даваться не Минкультом, а в рамках соответствующих производств по украинскому законодательству.

С этим соглашается заведующий отделом гуманитарной политики Национального института стратегических исследований Сергей Здиорук. Он приводит ряд фактов, которые являются, по его мнению, подтверждением того, что нарушение украинского законодательства ‒ сознательная политика верхушки УПЦ МП.

«Например, Закарпатская область Украины, где священники говорят буквально следующее: в Украине сатанинская власть, мы призываем украинскую молодежь не служить в армии, призываем русинов отделяться от Украины, ‒ утверждает исследователь. ‒ Есть задокументированные факты СБУ по священникам, которые не просто благословляли террористические акты против Украины, а с оружием в руках воевали в террористических организациях или даже возглавляли отдельные террористические группы».

По убеждению Здиорука, Украинская православная церковь Московского патриархата не только не способна вести политику, независимую от Москвы, но и является реальным источником угрозы в российско-украинской гибридной войне.

Бывший священник УПЦ (МП), а теперь уже Киевского патриархата, военный капеллан Сергей Дмитриев подтверждает, что епархии Московского патриархата тесно сотрудничают с боевиками ‒ по меньшей мере, проводят освящение вражеского оружия и боевиков, воюющих против Украины.

«Московский патриархат всегда был в политике. Россия должна уйти не только со своими пушками, танками и вооруженными формированиями, а также со своими крестами, иконами и политической, и религиозной пропагандой ‒ это все составляющая оккупации и агрессивного вторжения в Украину», ‒ уверен священник.

Зато представитель пресс-службы Украинской православной церкви (Московского патриархата) Василий Анисимов уверен, что у Министерства культуры нет никаких доказательств против Юрчука. В то же время он признает: несмотря на то, что территории оккупированы, священники оттуда не ушли и им ничего не остается, как сотрудничать с местными боевиками: «им же нужно, чтобы их храм там освящался и жил».

«Дело в том, что Министерству культуры для начала нужно обратиться к митрополиту Митрофану», ‒ отмечает Анисимов и добавляет, что не понимает, почему Министерство культуры занимается обвинениями в сотрудничестве с сепаратистами, ведь на это есть компетентные органы.

Московский патриархат может быть украинским?

Архиепископ Евстратий вспоминает, что в течение непродолжительного периода УПЦ (МП) пыталась отделиться от Москвы и наладить отношения с Киевским патриархатом: «Это то направление, которое в последние годы жизни и управления выбрал ныне покойный Владимир Сабодан. Он пытался дистанцироваться от московских влияний и наладить диалог для единой поместной церкви». Однако после смерти Сабодана в 2014 году и избрания нового митрополита Онуфрия, говорит Зоря, этот вектор был изменен, и сейчас говорить о независимости Московского патриархата не приходится. Архиепископ также считает, что руководство УПЦ МП поддерживает сепаратистов на Донбассе, иначе оно осудило бы такое поведение своих клириков.

По мнению архиепископа Евстратия, власть недостаточно жестко контролирует деятельность религиозных организаций на предмет соблюдения украинских законов. Священнослужитель напоминает, что закон один для всех и привлекать священнослужителей к ответственности нужно так же, как и мирян.

«За сотрудничество с сепаратистами, иностранными спецслужбами, сознательное нарушение законодательства государства есть ответственность, ‒ говорит он. ‒ Правоохранители не должны впадать в священный ступор: о, это же батюшка, мы его не можем привлечь к ответственности».

По мнению Сергея Здиорука, ситуацию должны исправить законопроекты №4511 и №4128, внесенные в Верховную Раду в прошлом году и вероятное рассмотрение которых в мае вызвало митинги и протесты у здания парламента. Проект закона №4511 предусматривает перерегистрацию религиозных организаций, чей руководящий центр подчинен государству-агрессору (под эту характеристику подпадает УПЦ (МП), тогда как законопроект №4128 может упростить переход религиозной общины из подчинения Московскому патриархату в Киевский. По мнению Здиорука, в обществе есть запрос на такое упрощение. «Украинцы не терпят этого коллаборационистского поведения УПЦ (МП), они массово переходят в Киевский патриархат», ‒ утверждает эксперт.