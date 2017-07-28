Херсонес: путь в ЮНЕСКО и обратно

Специально для Крым.Реалии

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе проделал долгий путь перед включением его в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но сейчас для древнего Корсуня время повернуло вспять.

Из древней истории известно, что Херсонес был основан как древнегреческая колония в 424-421 годах до н.э. выходцами из малоазийской Гераклеи Понтийской. Существует также версия о наличии более раннего поселения. Заложенная у нынешней Карантинной бухты, колония вскоре осваивает Гераклейский полуостров, а затем и территории Северо-Западного Крыма.

После захвата Крыма Россией в 1783 году пиленый камень с древнего поселения колонизаторы начали активно использовать для строительства Севастополя

Херсонес просуществовал до начала XV века нашей эры. После этого руины некогда славного города превратились в заросшие растительностью холмы, а сменявшие на полуострове друг друга народы постепенно забыли, что здесь было до них. После захвата Крыма Россией в 1783 году пиленый камень с древнего поселения колонизаторы начали активно использовать для строительства Севастополя. Профессор Кембриджа, путешественник Е. Д. Кларк утверждал после посещения Херсонеса в 1812 году: «Руины Херсонеса еще виднелись и были еще везде даже двери строений... Но как пришли русские, то все было уничтожено. Своими глазами видел закладку взрывчатки под античные храмы, растаскивание мраморных блоков камня по приказу сверху».

Исследование руин бывшего Херсонеса начато с 1827 года, а систематические раскопки – с 1876. При раскопках обнаружены остатки греческих, римских и византийских оборонительных стен, жилых кварталов, домов с бассейнами, бань и другого оборудования, хозяйственных и ремесленных сооружений, более 50 христианских церквей, терм, театра (на 3000 человек) и так далее. За стенами города раскопано немало захоронений с богатым инвентарем.

Исследование древнего города активно велось в советский период, в это же время началась его долгая дорога в список всемирного наследия.

Путь в ЮНЕСКО

Путь к признанию организацией ООН по вопросам образования, науки и культуры был для Херсонеса тернистым.

ЮНЕСКО ведет список всемирного наследия с 1972 года. Сейчас он насчитывает около тысячи пунктов и включает в себя объекты в 160 странах мира. В основном все они рукотворные, но есть и природные.

На территории Херсонеса находился яхт-клуб, побережье у древнего городища местные использовали под пляж, а наличие на территории заповедника действующего собора РПЦ вызывало озабоченность у членов комитета ООН

В предварительные списки культурного наследия «Херсонес Таврический» был занесен еще при СССР, в 1989 году. Но возникла проблема с документами на землепользование.

Добиваться включения заповедника во всемирное наследие продолжила независимая Украина. У украинских властей тоже не все шло гладко: на территории Херсонеса, в бухте Карантинная, находился яхт-клуб, побережье Черного моря у древнего городища местные жители использовали под пляж, а наличие на территории заповедника действующего собора Российской православной церкви вызывало озабоченность у членов комитета ООН.

В 2012 году представитель Global Heritage Fund Татьяна Крупа заявила о подтасовках при подготовке документов руководством «Херсонеса Таврического» и обратила на это внимание международных экспертов.

Руководители заповедника ответили на критику, замечания были устранены. Также велась большая работа по земельным участкам. Например, госакт на участок в Юхариной балке заповедник получил только в начале 2013 года.

Четверть всех участков заповедника оставалась без документов. Не имел акта на землепользование, в частности, один из филиалов «Херсонеса Таврического» – средневековая крепость Чембало в Балаклаве.

В мае 2013 года в Севастополе побывал главный консультант Центра всемирного наследия ЮНЕСКО доктор Бернд фон Дросте. Он посетил Национальный заповедник «Херсонес Таврический», где встретился с его руководством. В ходе состоявшейся обстоятельной беседы гость отметил прогресс в реализации заповедником рекомендаций, выданных в ходе работы инспекторов ЮНЕСКО, посещавших Херсонес в связи с номинированием его в список объектов всемирного наследия.

И вот, наконец, 23 июня 2013 года ЮНЕСКО включила руины древнегреческого города в Крыму в список всемирного наследия. Причем туда попал не весь заповедник, а только его часть – 259 из 400 гектаров. Участки без землеотводов не были включены.

Херсонес стал седьмым объектом в Украине, признанным Организацией ООН по образованию, науке и культуре мировым наследием, которое включает выдающиеся культурные и природные ценности.

Одно из преимуществ занесения в список ЮНЕСКО – возможность получить финансирование из Фонда всемирного наследия для сохранения объектов. Это также повышает международный престиж достопримечательности. Государства, на территории которых находятся объекты из списка ЮНЕСКО, берут на себя обязательства по их сохранению.

Аннексия Крыма Россией в марте 2014 года изменила ход событий. История «Херсонеса Таврического» как будто потекла вспять

Директор музея Леонид Жунько (на тот момент – авт.) надеялся, что новый статус позволит Херсонесу привлекать не только больше туристов, но и больше зарубежных ученых, больше научных грантов (целевых безвозвратных субсидий) на раскопки. Также Жунько сообщил тогда, что обычно после включения объекта в список ЮНЕСКО туристический поток за год возрастает на 30%.

Но аннексия Крыма Россией в марте 2014 года изменила ход событий. История «Херсонеса Таврического» как будто потекла вспять.

Дорога вниз

Музей-заповедник начали легализовывать в правовом поле Российской Федерации. Одновременно предпринимались попытки интегрироваться в мировое культурное пространство.

Количество проводимых на территории «Херсонеса Таврического» мероприятий резко утроилось, если не удесятерилось. То выставку проведут какую-нибудь, даже не имеющую отношения к этому месту, то фестиваль колокольного звона, то благотворительную ярмарку. А во Владимирский собор со всей России начали свозить различные святыни – для сакральной связи.

В июле 2014-го Свято-Владимирский собор в Херсонесе посетила жена российского премьера Светлана Медведева. Не пропускали православную святыню и другие официальные лица. В сентябре 2015 года даже Путин с Берлускони наведались. А как же! Херсонес – всероссийская скрепа все-таки.

Но Россия не была бы Россией, если бы большинство дел в ней не делалось через одно место. Сотрудники заповедника жаловались на задержки и невыплаты зарплаты, а в июле 2015-го руководить ими «адмирал-губернатор» Меняйло назначил священника – благочинного Севастопольского округа отца Сергия Халюту.

Коллектив взбунтовался и урегулировать конфликт в Севастополь прилетал сам министр культуры России Мединский. Поруководив немного в условиях перманентной войны с учеными, Халюта от должности отказался.

В это время к узакониванию Херсонеса, только уже в сакральном поле, подключился президент Путин. Провел параллели и объявил священный Корсунь не только колыбелью православия, но и всей Руси. Которая, если вспомнить историю, Херсонес только грабила и разрушала. В исторической науке для установления преемственности между поселениями разных эпох применяется принцип непрерывности традиции, чего между Херсонесом и Севастополем не наблюдается. Но у президентов другие заботы, им не до истории.

Российское оболваненное население можно продолжать болванить, а мировое научное сообщество – это дело другое. ЮНЕСКО сразу жестко поставил точки над «i»: Крым – территория Украины, Херсонес, соответственно, также за ней закреплен. «На сегодняшний день ЮНЕСКО не признает. Было голосование в ООН, что пока Крым не признан российским в международно-правовом понимании этого вопроса», – сокрушалась постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова во время видеомоста Москва-Париж.

Между тем российские ученые-археологи ведут активные раскопки в Крыму, в том числе и на хоре Херсонеса и самом городище. Обнаружены ценные находки, которые включаются в российские фонды.

А на днях стало известно, что в Херсонесе до сих пор висят таблички о его принадлежности к ЮНЕСКО, несмотря на то, что данная всемирная организация уже официально прекратила сотрудничать с музеем-заповедником. Ну, это все равно как Крым на карте закрашивать тем же цветом, что и территорию России. Весь мир-то знает, чей он на самом деле.

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове