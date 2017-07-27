Из России: «Идет расправа»

В ближайшее время Тверской суд Москвы начнет рассматривать четвертое уголовное дело участника акции 26 марта на Пушкинской площади в Москве, которого обвиняют в применении насилия к сотрудникам полиции. По "делу 26 марта", которое все чаще называют новым "Болотным делом", уже вынесено три приговора – участники акции "Он нам не Димон" получили от 8 месяцев до 2,5 лет лишения свободы. Еще четыре человека находятся в следственном изоляторе. К расследованию событий 26 марта привлечены не менее 145 следователей.

20 июля в Тверской суд было передано дело в отношении 32-летнего Дмитрия Крепкина, уроженца Харькова, проживающего в Москве уже больше 17 лет. "Здесь закончил Московский техникум космического приборостроения. Работал мастером по ремонту оборудования, сначала чинил велосипеды, потом тренажеры, последние несколько лет – экраны, мониторы", – рассказывает о себе Крепкин в беседе с членом Общественно-наблюдательной комиссии.

По его словам, на акцию 26 марта он вышел, посмотрев фильм Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон" – его возмутили коррупция и замалчивание фактов о ней. "Хотелось ответ услышать от властей: либо это вранье, либо какие-то меры против Медведева. Но если бы это было ложью, то Навального бы прикрыли за клевету, значит, что-то из этого правда. Шествие было спокойное, но полицейские стали делить участки на группы и разгонять, а потом все это произошло", – рассказывает Крепкин.

14 мая Дмитрия Крепкина арестовали и отправили в следственный изолятор. По версии обвинения, он нанес сотруднику Росгвардии Звонареву удар в бедро, от чего тот "испытал физическую боль". Сам Крепкин утверждает, что пнул по дубинке полицейского, возмутившись происходящим на Пушкинской площади.

Апелляция на арест Дмитрия Крепкина:

Его адвокат Ильнур Шарапов рассказывает подробности:

– Дмитрия обвиняют в том, что он якобы пнул ногой сотрудника полиции по ноге. Сотрудник полиции по фамилии Звонарев, который является потерпевшим, испытал очень сильную боль. Такая очень коротенькая фабула. Дмитрий действительно был на акции 26 марта. Сотрудника полиции он не бил. Единственное, что он сделал – пнул, но пнул не по ноге полицейского, а по его дубинке. Из доказательств обвинения есть показания самого потерпевшего, который удара не видел, потому что удар наносился со спины. Есть видеозапись, на которой также ничего не видно – некое движение, но самого удара не видно. Есть даже экспертиза по этому видео, и эксперт также не делает однозначного вывода. Он говорит о том, что есть некое движение, но конкретного удара он там не видит. Есть сотрудник полиции, свидетель, который производил эту видеосъемку, который также утверждает, что Дмитрий ударил сотрудника полиции по ноге. Сам он, понятно, не мог этого видеть, потому что он находился за Дмитрием и удара видеть не мог.

Он раньше никогда не участвовал ни в каких публичных мероприятиях. Он был очень удивлен тем, что происходило вокруг

Дмитрий первый раз пришел на такой митинг. Он раньше никогда не участвовал ни в каких публичных мероприятиях. Он был очень удивлен тем, что происходило вокруг. Его сильно опечалила и возмутила ситуация, когда сотрудники полиции без каких-либо оснований очень жестко задерживали собравшихся граждан. Когда рядом с ним задержали молодого парня, который тоже просто стоял, ничего не делал, порядок не нарушал, он попытался как-то ему помочь, донести до сотрудников полиции, мол, "ребята, что вы делаете! Он же просто стоял, не нарушал никакого общественного порядка!". Он пытался прихватить одного из сотрудников полиции за защиту, но сразу же ее отпустил, потому что потерпевший Звонарев замахнулся на него дубинкой. И когда они уже пошли дальше с этим задержанным, он пошел за ними и от бессилия, прекрасно понимая, что сотрудников полиции трогать ни в коем случае нельзя, пнул по дубинке.

– Как его настрой перед началом судебного процесса? Знает ли он о том, какие были приговоры в отношении других осужденных по этому делу?

– Про последнего – Зимовца – он еще не знает, потому что я с ним еще не виделся. Но он боевой парень, готов отстаивать свою невиновность, потому что практически он не нарушал ничего, не трогал сотрудника полиции, не бил его.

При задержании Дмитрия Крепкина избила полиция. В травмпункте у него обнаружили кровоподтеки по всему телу, а судмедэкспертиза пришла к выводу, что он получил не менее шести ударов тупым предметом.

Он прост как три рубля, более порядочного человека я не видела за свою жизнь

Друзья и соратники Дмитрия Крепкина убеждены, что его преследуют по политическим мотивам. Подруга Дмитрия Кира Пескова охарактеризовала его в интервью Радио Свобода так: "Он прост как три рубля, честен, бескомпромиссный, да, но более порядочного человека я не видела за свою жизнь. Дело носит политический характер, решили просто закрыть человека, чтобы другим неповадно было".

Дата заседания по делу Дмитрия Крепкина пока не назначена. Он останется под стражей минимум до 16 августа. Адвокат Ильнур Шарапов обжалует решение об его аресте в Европейском суде по правам человека.

​Еще одно дело по событиям 26 марта, которое в ближайшее время может оказаться в суде, – дело 31-летнего Дмитрия Борисова. Его называют активистом оппозиционного движения "14%", цель которого – "объединение демократических сил", однако по словам его матери, Ирины, он "никакой не оппозиционер". Дмитрия Борисова задержали 8 июня дома, в подмосковном поселке Николо-Урюпино, на следующий день Басманный суд санкционировал его арест. По версии обвинения, во время акции 26 марта Борисов нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции Ерохину. Вины он не признает.

Сейчас Борисов находится в следственном изоляторе, и, по словам Ирины Борисовой, мамы Дмитрия, за полтора месяца ей так и не разрешили встретиться с сыном.

– В свидании мне отказано. Я обращалась и через центральную приемную Следственного комитета и к следователю Уранову Александру Владимировичу, который занимался его делом (Уранов также вел дела последних "болотников" Ивана Непомнящих, Максима Панфилова и Дмитрия Бученкова – КР). В свидании мне отказано. По какой причине – не объясняют. Но я предполагаю, что из-за того, что с самого начала мы взяли 51-ю статью (статья 51 Конституции РФ дает право не свидетельствовать против себя и близких родственников – КР) и показания не даем. Ознакомления с делом у нас пока еще не было. В деле есть видео, но удара ногой по голове полицейскому, по шлему не видно. Видна чья-то нога в джинсах, которая поднимается и якобы касается шлема. И то ракурс такой, что непонятно был ли удар. У свидетелей, как я поняла, присутствуют такие выражения при опознании Дмитрия, как "похож", "не исключено, что это он".

То, что сейчас с ним происходит, – самый настоящий произвол. Идет расправа

​– Могли бы рассказать о Дмитрии. Чем он занимался? Насколько часто ходил на митинги?

– Никакой он не активист, не оппозиционер. Он просто человек своих взглядов. Я как мама понимаю, что могу быть необъективна, но он действительно порядочный человек, адекватный, знает, как себя вести в общественном месте. Находясь 26-го числа на этом митинге, он вел себя адекватно, не нарушал общественный порядок, ни к кому не приставал, не выкрикивал лозунгов. То, что сейчас с ним происходит, – самый настоящий произвол. Идет расправа.

– Как вы думаете, учитывая, что дело становится достаточно массовым, это новая волна каких-то точечных репрессий? У вас есть какое-то объяснение тому, что происходит?

Понятно, что это не 1937 год, но я не знаю, куда мы идем

– Я предполагаю, что мера устрашения, чтобы поменьше выходили, чтобы другим не было повадно. Вы представляете, в каком состоянии мы, родители, сейчас находимся?! Нормальный парень оказался в таких условиях. Из него делают преступника. Страдает он, страдает вся семья, родственники. Ужасная ситуация! В моем понимании надвигается что-то страшное. Понятно, что это не 1937 год, но я не знаю, куда мы идем. У меня очень много вопросов к нашей правоохранительной, судебной системе и к нашим властям – что они творят, чего они хотят добиться своим поведением. Лишний раз озлобляют людей. Это неразумно и глупо. А нам остается надеяться на лучшее, что справедливость восторжествует и Диму отпустят домой. Так не может продолжаться, – заключает Ирина Борисова.

Арест Дмитрия Борисова санкционирован до 8 августа.

Сейчас в следственном изоляторе находятся еще два человека – это 45-летний экспедитор Алексей Политиков, которого называют близким соратником лидера движения "Артподготовка" Вячеслава Мальцева, и 31-летний грузчик Андрей Косых. Политикова задержали 10 июня во время обыска в штабе "Артподготовки" в подмосковном поселке Лохино. Его обвиняют в том, что во время акции 26 марта он "совершил силовой обхват и сжатие туловища" сотрудника полиции Швецова, пытался повалить его на землю и один раз ударил его кулаком в живот. Политиков вину не признал и показания давать отказался. Во время суда по мере пресечения стало известно, что у Политикова трое несовершеннолетних детей. Арест Алексея Политикова санкционирован до 11 августа.

Каждый раз я спонтанно реагировал, просто такая атмосфера была, я кидался, чтобы защитить...

О задержании Андрея Косых стало известно еще 13 апреля, когда Следственный комитет обнародовал имена первых арестованных по событиям 26 марта. Ему предъявлены обвинения по трем эпизодам. Одного полицейского, по версии следствия, Косых ударил по голове в районе улицы Малая Дмитровка, тот потерял сознание. Правозащитники выяснили, что речь идет о сотруднике полиции Евгении Гаврилове, который уже был потерпевшим в "Болотном деле": следствие утверждало, что 6 мая 2012 года Гаврилову досталось от Ивана Непомнящих. Также Андрея Косых обвиняют в том, что он ударил в каску еще одного сотрудника полиции, а в другого бросил огрызок яблока. Косых вину признал, но в беседе с членом ОНК отметил, что не понял, как все произошло, и пытался защитить демонстрантов, которых теснила полиция: "В тот момент происходящее показалось мне несправедливым. Сначала они девушку толкнули, и меня это задело. Потом начали парней "брать", но не матерых, а послабее. Один на парапете стоял – схватили, второго била толпа. И каждый раз я спонтанно реагировал, просто такая атмосфера была, я кидался, чтобы защитить..." – рассказывал Андрей Косых. Его арест санкционирован до 12 августа.

Всем арестованным по этому делу грозит до 5 лет лишения свободы.

​Еще три человека уже приговорены к реальным срокам наказания.

18 мая Тверской суд вынес первый приговор по этому делу: 27-летний актер из Волгограда Юрий Кулий получил 8 месяцев колонии-поселения. Кулия задержали 4 апреля и обвинили в том, что он схватил за руку сотрудника Росгвардии, от чего тот испытал "физическую боль". Кулий вину признал, и его дело было рассмотрено в особом порядке, без исследования доказательств. Свои действия на акции 26 марта Кулий объяснил тем, что пытался защитить от полиции пожилого человека. Позднее актер признался, что пошел на особый порядок в надежде на условный срок.

Приговор Юрию Кулию

Приговор Юрию Кулию уже вступил в законную силу, актера этапировали в колонию-поселение в Рязанской области.

– В колонии-поселении режим существенно мягче, – поясняет адвокат Юрия Кулия Алексей Липцер. – Это поселок, там нет стен. Есть администрация, которая следит за теми людьми, кто у них содержится. Заключенные имеют право иметь деньги, неограниченное количество свидания с родственниками, друзьями. На акцию 26 марта Юрий вышел, поскольку ему было интересно посмотреть, как это все происходит, пообщаться с другими людьми, составить для себя какую-то картину. Он признал вину под давлением сотрудников Следственного комитета, они обещали его отпустить под подписку о невыезде, дать ему условный срок, говорили, что все будет хорошо, ничего страшного. А после того, как он уже признал вину, мы пришли к выводу, что если изменим показания и позицию в суде, это будет выглядеть для него еще хуже.

На акцию 26 марта Юрий вышел, поскольку ему было интересно посмотреть, как это все происходит, пообщаться с другими людьми

​– Как он воспринял это решение суда – 8 месяцев колонии-поселения?

– Спокойно, потому что много времени уже прошло к тому моменту... До приговора он полтора месяца уже пробыл в изоляторе и понял, что обещание следственные органы не сдержали. Когда мы выходили на приговор, он морально готовился к тому, что ему вплоть до двух лет лишения свободы могут дать. Поэтому 8 месяцев в данном случае, скажем так, это даже лучше, чем то, что мы ожидали.

По словам Алексея Липцера, в октябре Юрий Кулий планирует подать прошение об условно-досрочном освобождении.

Второй приговор по этому делу 24 мая Тверской суд вынес в отношении 39-летнего столяра-краснодеревщика из Люберец – Александра Шпакова. Ему назначили 1,5 года колонии общего режима. Его дело также рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств. На акцию 26 марта он пошел с 19-летней дочерью, чтобы присмотреть за ней. По версии обвинения, подсудимый пытался открыть дверь автозака, в котором находились задержанные, включая Алексея Навального, нанес "не менее двух ударов" кулаками в голову полицейскому Валерию Гоникову. В суде Александр Шпаков пояснил, что с обвинением согласен, но "злого умысла не имел". Он принес извинения сотруднику полиции Валерию Гоникову, который также присутствовал в суде. Он извинения принял и попросил не приговаривать Шпакова к реальному наказанию.

Александр Шпаков также заявлял, что при задержании его ударили дубинкой по голове, а затем в автозаке – били по почкам.

Приговор Александру Шпакову

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Александра Шпакова, в ближайшее время его должны этапировать в колонию.

– Простой такой русский рабочий парень, взрослый мужчина, – рассказывает об Александре Шпакове его адвокат Сергей Бадамшин. – Родился и вырос в Люберцах. У него совершенно замечательные мама и дочка. Я не хочу говорить про события семейной жизни, но с раннего детства дочери он остался ее воспитывать один. Сейчас она учится на первом курсе института. С учетом возможности семьи и достатка – это достаточно серьезная социальная задача, с которой справился Александр. У них совершенно замечательные отношения внутри семьи. Когда возникали вопросы со стороны материальной помощи, люди спрашивали: "Можно ли отдать дочери?" Конечно, можно. "Она первокурсница, не потеряет ли денежные средства?" Нет, конечно. Мы для подтверждения звонили маме, и мама подтверждала, что смело можете отдавать Алисе. Доверительные, дружеские отношения в семье.

Он даже штрафов гаишных не имел, несмотря на то что является собственником автомобиля

К сожалению, суд не услышал доводы жалобы относительно того, что Александр единственный кормилец в этой семье, единственный помощник для своей матери, которая живет в пятиэтажке без лифта, является инвалидом... И элементарно принести ей продукты, медикаменты, отвезти ее к врачам некому, что он является единственным кормильцем дочери-первокурсницы, которой он оплачивает институт, которая не работает пока, потому что учится на дневном отделении... О многочисленных заболеваниях матери, о хронических заболеваниях самого Шпакова, об этом всем информация суду была предоставлена. Но наши доводы прозвучали в пустоту, несмотря на достаточно большое, длительное выступление с моей стороны. И Александр очень хорошо и, главное, искренне говорил. Это не было наигранно. Тем более для человека, который не привык выступать в суде, который впервые привлекается к такой ответственности. Он даже штрафов гаишных не имел, несмотря на то что является собственником автомобиля, ездит на нем. Все это было, к сожалению, куда-то в пустоту. Суд делал вид, что вроде как внимательно слушает. Но остался непреклонным и, как говорится, отштамповал решение первой инстанции, – заключает Сергей Бадамшин.

Третий и последний на сегодняшний день приговор Тверской суд вынес 20 июля – в отношении 32-летнего Станислава Зимовца. Он вину не признал и от особого порядка отказался. Уроженца Волгоградской области и ветерана боевых действий в Чечне суд приговорил к 2,5 годам колонии общего режима. По версии обвинения, 26 марта Зимовец бросил "фрагмент кирпича" в сторону сотрудников Росгвардии и попал одному из них – заместителю командира 2-го батальона ОМОН ГУ ФСВНГ подполковнику Владимиру Котеневу в "нижнюю часть спины".

Приговор Станиславу Зимовцу

Он не жалеет о том, что произошло, и в своем понимании считает себя патриотом своей родины и интересов страны

Станислава Зимовца задержали в ночь на 1 апреля 2017 года. В самом начале следствия он, как и другие арестованные по "делу 26 марта", дал признательные показания и согласился на особый порядок рассмотрения дела, однако уже в суде отказался от него, настаивал на собственной невиновности и говорил о том, что на видеозаписях не видно, что он в кого-то попал кирпичом. Зимовец не отрицает, что бросил кирпич в сторону полиции, однако утверждает, что целился в пустое место: "Полицейские совершали преступления: хватали, били, а люди просто гуляли. Но даже если бы был митинг, они не имели права так себя вести. Я не выдержал и кинул кирпич, но целился не в человека, а в пустое место, чтобы командир обратил внимание: если дальше так пойдет, то мы можем и ответить. К сожалению, кирпич попал полицейскому по ягодицам", – рассказывал Станислав Зимовец сотрудникам Общественно-наблюдательной комиссии.

"Он не жалеет о том, что произошло, и в своем понимании считает себя патриотом своей родины и интересов страны, и народа в целом, как он сам это трактует", – резюмирует позицию Станислава Зимовца его адвокат Светлана Сидоркина. Решение Тверского суда она намерена обжаловать.

Дмитрия Крепкина, Юрия Кулия и Александра Шпакова правозащитный центр "Мемориал" признал политическими заключенными.

26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные акции, поводом для которых стало опубликованное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального расследование "Он вам не Димон" о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. Более полутора тысяч человек были задержаны.