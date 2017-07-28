Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Мир, полный оружия», – так рассуждает норвежская газета Dagsavisen.

«Это, прежде всего, аннексия Россией Крыма и российская поддержка мятежа на востоке Украины раскрутили спираль гонки вооружений, по которой сейчас движется мир. Есть все основания осуждать то, как это произошло. Но для того, чтобы возник конфликт, нужны две стороны.

Западная поддержка смены власти (или переворота), когда в феврале 2014 года был отстранен от должности демократически избранный президент Виктор Янукович, вызвал большую неуверенность в Москве и привел к оккупации Крыма. Существовало явное опасение, что НАТО, и, в первую очередь, США, вскоре смогут взять под контроль важную базу российского флота в Севастополе – хоть это и не оправдывает оккупацию. Во время пребывания в Киеве Столтенберг (генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг – КР) заявил, что Россия не сможет заблокировать членство Украины в НАТО. Ни у кого нет такого права вето, решать могут только сама Украина и союзники, сказал он.

Ценой украинского членства в НАТО может стать отказ Украины от Крыма

Но перед Украиной, тем не менее, стоит одно серьезное препятствие: по правилам НАТО, членом альянса не может быть страна с нерешенными территориальными проблемами. Государства-члены должны мирными способами решить свои международные споры, так это называется. Значит, надо вести переговоры с Москвой. Конфликт на востоке Украины может быть разрешен за столом переговоров. С Крымом ситуация хуже. Россия никогда не отдаст Крым добровольно и мирно. Поэтому ценой украинского членства в НАТО может стать отказ Украины от Крыма. Но все равно сомнительно, что это получится. Киев долго не забудет, что означал отказ от Крыма, то же самое можно сказать о Москве и отношении к украинскому членству в НАТО. Но это могло бы притормозить безумную эскалацию гонки вооружений».

«Крым – передовой форпост России в Черном море», – пишет датская газета Jyllands-Posten.

«Точных цифр, говорящих о масштабах российского военного присутствия, нет: в анализе, проведенном Майданом иностранных дел (украинским аналитическим центром), утверждается, что на полуострове сейчас присутствует примерно 60 тысяч российских военных, хотя ни подтвердить, ни опровергнуть эту цифру нелегко. Но нельзя не отметить сильно возросшую военную активность на полуострове и существенное количество новой техники, прибывшей сюда. Анализ, проведенный Центром изучения проблем безопасности при Университете Цюриха, указывает на то, что с 2014 года Черноморский флот России получил шесть новых подводных лодок, три фрегата и ряд кораблей поменьше.

«Будет справедливо отметить, что российские силы в районе Черного моря существенно увеличены», – так звучит вывод аналитиков. Тем не менее, Черноморский флот все еще далек от того, что было во времена его расцвета в советское время, считает один из местных офицеров, который не хочет, чтобы его имя появлялось в газете: «Флотом это можно назвать только с большой оговоркой. Многие из кораблей в Севастопольском порту – груда ржавого металла», – говорит он».

«Нью-Йоркский крымскотатарский ансамбль», – короткую заметку о нем опубликовало американское издание The Lowell Sun.

«Названный «жемчужиной крымской общины Соединенных Штатов», Нью-Йоркский крымскотатарский ансамбль – единственная в США группа, исполняющая изысканную традиционную музыку своего культурного наследия. Их яркие музыкальные и танцевальные традиции имеют существенное сходство с другими культурами Черного моря, но с особым талантом, который очаровывает ухо и глаз: уникальные акцентированные 7/8 танцевальные ритмы и полиритмические песни; ловкое переплетение восточных и западных стилей; и точные, атлетические танцевальные шаги, которые придают энергии любому выступлению. Большинство членов этого ансамбля родились в депортированных в Узбекистан семьях, вернувшись в Крым в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Вместе они служат послами своей культуры, выступая с большим успехом на таких объектах, как Линкольн-центр и ООН. В 2014 году они совместно с факультетом в Уэслианском университете создали мультимедийную работу, посвященную истории и текущей политической ситуации в Крыму. Возможно, самое главное, что они продолжают выступать на крымскотатарских свадьбах и праздниках, и играют незаменимую роль в поддержке школы танца Культурного центра, которая передает эти традиции следующему поколению».

«Российские силы безопасности заявляют, что украинские шпионы портят лето в Крыму», – сообщает американский журнал Newsweek.

«Украина не заинтересована в том, чтобы в Крыму был свой туристический сезон», – сказал во вторник глава российской ФСБ в регионе Виктор Палагин. «Они чинят этому препятствия». План, как рассказал Палагин, принадлежит Службе безопасности Украины и Министерству обороны, которые создали «пункты вербовки» на административной границе между Крымом и остальной Украиной. «Крымчане вынуждены проходить через эти точки», – сказал Палагин, не указывая, где находятся некоторые из них. По словам Палагина, ФСБ получает просьбы и прощает жителей Крыма, которых обвиняют в том, что попали в иностранную разведку из-за таких пунктов вербовки.

Увлеченный рассказом Палагина, российский новостной канал РБК спросил водителя крымского автобуса, не заметил ли он что-либо, что напоминает «пункт вербовки» во время его поездок. «Я никогда не видел никаких пунктов найма СБУ на границе с Крымом», – сказал он на условиях анонимности. «Никто даже не проверяет».

Некоторые украинцы не cмогли серьезно отнестись к заявлениям Палагина. «Конечно, они вербуют», – написал один пользователь на Facebook. «И тех, кто не соглашается сотрудничать, расстреливают». «Я сам это видел», – написал другой пользователь. «Они вытаскивают вас из вашей машины и отправляют в Национальную гвардию».