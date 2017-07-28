После российской аннексии Крыма многие лица «крымской весны» потеряли возможность выезжать за пределы полуострова и России, оказавшись в санкционных списках Украины, Евросоюза и США. После этого местные чиновники и депутаты стали наперебой рекламировать крымские курорты, зазывая туристов на полуостров. Отдыхают ли в Крыму они сами, выясняли Крым.Реалии.

В прошлом году крымский курортный сезон сопровождался гражданской акцией «Отдыхай дома», организованной общественной организацией «Русское единство» жены главы подконтрольного России правительства Крыма Елены Аксеновой. Она была объявлена в связи с частичной отменой российских санкций в отношении Турции, когда россиянам вновь стали доступны прямые туры в эту страну. Тогда крымские чиновники активно постили в соцсетях фото с надписью «Я не еду в Турцию. Отдыхай дома».

Также в прошлом году чиновники зазывали туристов на полуостров публичными мероприятиями в рамках акции «Крым окрыляет».

Нынешний курортный сезон проходит более спокойно. Акций здесь не проводят, а поводом для туристов ехать на полуостров, очевидно, должен стать собственный пример крымских чиновников и депутатов. Тем более последние не устают убеждать журналистов, что свой отпуск проводят исключительно в Крыму.

Руссо туристо

Отдохнуть на крымском побережье в этом году пообещала спикер Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко. Она утверждает, что намерена провести здесь часть своего отпуска. «Поеду в Крым, очень люблю море. Обязательно поеду. Раньше времени озвучиваю», – заявила Матвиенко российским СМИ в июле.

Где именно она намерена отдыхать на полуострове, чиновница не уточнила.

Интересно, что другие российские чиновники массово больше не обещают отдыхать в Крыму, как в первый год после «крымской весны». Зато на страницах в соцсетях многих из них можно найти фото с побережья Европы.

Уже отдохнула в Крыму депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская. Она утверждает, что еще весной провела несколько дней в Ялте с родными. «В мае у меня был отпуск. Я четыре дня отдыхала на море в Ялте с ребенком и с бабушкой. Я даже два раза искупалась, +16 градусов вода была. Летом я пока не планировала отдыхать, но если и буду планировать, то дома. Либо буду ездить в Евпаторию на пляж, в Ялту. Где-то здесь в Крыму», – рассказала Поклонская в интервью РИА Крым.

Недавно она снова появилась на крымском побережье, посетив фестиваль «Extreme Крым 2017» в Оленевке Черноморского района.

Мероприятие проводится под патронатом подконтрольного России крымского правительства, а его организатором является общественная организация супруги зампреда Совмина Дмитрия Полонского. Сам Полонский пока не продемонстрировал патриотизм на крымских пляжах и фотографируется на фоне моря только в рамках упомянутого фестиваля.

Турецкий подвох

Еще один представитель Крыма в Госдуме России Андрей Козенко тоже пока не обнародовал фото крымского семейного отдыха. Хотя тоже активно рекламирует курорты полуострова. Ради них депутат в прошлом году призывал отказаться от турецких отелей.

А уже в этом году супруга Козенко публично боролась в соцсетях за получение подарка – чайного набора из Турции, брелока и магнитика.

Оленевка, Николаевка, Алушта

Активно рекламирует крымские курорты депутат подконтрольного России крымского парламента Ольга Сульникова. В прошлом году она призывала не ехать в Турцию и рекомендовала отдыхать в селе Песчаное Бахчисарайского района.

В этом году она зовет купаться на пляж в Оленевке родного для нее Черноморского района. А для загара депутат выбрала вот эту местность, но не указала, где именно она находится.

Другой депутат крымского парламента Сергей Шувайников несколько лет подряд отдыхает с детьми на берегу Черного моря в поселке Николаевка в 40 километрах от Симферополя. Не изменил традиции он и в этом году.

«Пока старший брат Иван на военных учениях в сельской местности, младший брат Владимир посетил рано утром курортную Николаевку и представил себя «русо туристо», – подписал фото депутат.

В прошлом любитель отдыха на европейских курортах депутат-«единоросс» Леонид Бабашов после попадания в санкционные списки проводит отдых в Крыму и соседней России. В Сочи депутат с семьей выезжает зимой кататься на лыжах, а летом в последние три года на страницах его супруги в соцсетях фигурируют только крымские пляжи: Алушты, Коктебеля, Судака и других регионов.

«Купаются массажисты и физкультурники»

Не спешат показать пример российским туристам и власти курортных регионов полуострова. К примеру, глава подконтрольной России администрации Евпатории Андрей Филонов появляется на городских пляжах с целью инспектирования их состояния. 28 июля он обнародовал в Facebook видео с утренней пробежки вдоль набережной Горького.

Филонов посетил три пляжа, но туристов там встретил единицы. «6 утра, людей на пляже не много, но все же отдельные персонажи есть. Физкультурники, массажисты отдыхают, купаются», – комментирует он.

Подконтрольные России главы других курортных регионов полуострова, а также чиновники и депутаты пока тоже ходят на крымские пляжи только в рабочих целях.