В 2014 году украинские правительственные войска вели ожесточенные бои с поддерживаемыми Россией сепаратистами. Но помимо них, на стороне так называемых "народных республик" на востоке Украины воевали бойцы со всего мира: из США, Англии, Италии, Бразилии.

Это отрывок из репортажа, снятого сепаратистами в марте 2017 года. Он посвящен сражающемуся в их рядах итальянцу. Его зовут Массимилиано Каваллери, позывной "Спартак". Он утверждает, что раньше служил в итальянской армии, а сюда приехал по политическим убеждениям. В разжигании войны в Украине обвиняет Запад.

"Еще иностранцы? Есть. Итальянцев нет, только я. Есть колумбиец. Я знаю одного американца", – рассказывает он.

На самом деле, Каваллери был одним из трех итальянцев, прибывших на Донбасс в 2014 году. В отличие от остальных, он не стал отвечать на наши вопросы, которые мы послали в письменном виде.

Андрео Пальмери раньше был футбольным хулиганом из Лукки. В итальянской прессе писали, что его осудили за нападение, но от правосудия он сбежал на восток Украины. Недавно Пальмери сменил камуфляжную форму на деловой костюм и открыл в Луганске Центр итальянской культуры.

"Это послужит созданию дружбы между двумя нашими народами", – говорит Пальмери.

Пальмери отказался от интервью, оборвав диалог загадочной фразой "Увидимся во Львове".

Третьего итальянца зовут Габриэле Каругати. Сепаратисты наградили его орденом "За воинскую доблесть". Он оказался чуть разговорчивей. В частности, он рассказал, что ездил в Италию.

"Я уже ездил домой отдыхать, а теперь в Донецке живу. Извините, не хочу [давать интервью]", – объяснил он.

Совсем по-другому сложилась жизнь у британца Бена Стимсона. По возвращении домой в 2015 году его арестовали в аэропорту Манчестера. 14 июля суд приговорил его более чем к пяти годам тюрьмы за оказание помощи сепаратистам.

Бои не затихают, и за прошедший год в прессе всплыли имена еще двух воевавших там иностранцев. В мае американский военный Гийом Кювелье был уволен из армии США после сообщений о том, что он воевал на стороне сепаратистов. В январе киевский суд приговорил к 13 годам тюрьмы бразильца Рафаэля Лусварги "за создание террористической организации" и вербовку иностранных граждан.

В разговоре он признался, что был недоволен отношением к себе со стороны сепаратистов.

"Мое отделение, по их словам, состояло из "обезьян из Южной Америки". Это сильно обидело всех бразильцев. Я устал воевать. Воевать – это нелегко", – жаловался он.

В боевых действиях на территории Украины принимало участие много иностранцев. Некоторые из них уехали и избежали наказания. Во всяком случае, пока. Другим это не удалось. Тем, кто не уехал, остается надеяться, что прошлое не будет преследовать их, если они покинут подконтрольные сепаратистам территории.