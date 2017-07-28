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Политика

«Воевать – это нелегко»: как иностранцы оказываются на Донбассе

Итальянский боевик Массимилиано Каваллери (слева) с главарем группировки «ДНР» Александром Захарченко

В 2014 году украинские правительственные войска вели ожесточенные бои с поддерживаемыми Россией сепаратистами. Но помимо них, на стороне так называемых "народных республик" на востоке Украины воевали бойцы со всего мира: из США, Англии, Италии, Бразилии.

Это отрывок из репортажа, снятого сепаратистами в марте 2017 года. Он посвящен сражающемуся в их рядах итальянцу. Его зовут Массимилиано Каваллери, позывной "Спартак". Он утверждает, что раньше служил в итальянской армии, а сюда приехал по политическим убеждениям. В разжигании войны в Украине обвиняет Запад.

"Еще иностранцы? Есть. Итальянцев нет, только я. Есть колумбиец. Я знаю одного американца", – рассказывает он.

На самом деле, Каваллери был одним из трех итальянцев, прибывших на Донбасс в 2014 году. В отличие от остальных, он не стал отвечать на наши вопросы, которые мы послали в письменном виде.

Андрео Пальмери раньше был футбольным хулиганом из Лукки. В итальянской прессе писали, что его осудили за нападение, но от правосудия он сбежал на восток Украины. Недавно Пальмери сменил камуфляжную форму на деловой костюм и открыл в Луганске Центр итальянской культуры.

"Это послужит созданию дружбы между двумя нашими народами", – говорит Пальмери.

Андрео Пальмери
Андрео Пальмери

Пальмери отказался от интервью, оборвав диалог загадочной фразой "Увидимся во Львове".

Третьего итальянца зовут Габриэле Каругати. Сепаратисты наградили его орденом "За воинскую доблесть". Он оказался чуть разговорчивей. В частности, он рассказал, что ездил в Италию.

"Я уже ездил домой отдыхать, а теперь в Донецке живу. Извините, не хочу [давать интервью]", – объяснил он.

Габриэль Каругати
Габриэль Каругати

Совсем по-другому сложилась жизнь у британца Бена Стимсона. По возвращении домой в 2015 году его арестовали в аэропорту Манчестера. 14 июля суд приговорил его более чем к пяти годам тюрьмы за оказание помощи сепаратистам.

Бои не затихают, и за прошедший год в прессе всплыли имена еще двух воевавших там иностранцев. В мае американский военный Гийом Кювелье был уволен из армии США после сообщений о том, что он воевал на стороне сепаратистов. В январе киевский суд приговорил к 13 годам тюрьмы бразильца Рафаэля Лусварги "за создание террористической организации" и вербовку иностранных граждан.

В разговоре он признался, что был недоволен отношением к себе со стороны сепаратистов.

"Мое отделение, по их словам, состояло из "обезьян из Южной Америки". Это сильно обидело всех бразильцев. Я устал воевать. Воевать – это нелегко", – жаловался он.

В боевых действиях на территории Украины принимало участие много иностранцев. Некоторые из них уехали и избежали наказания. Во всяком случае, пока. Другим это не удалось. Тем, кто не уехал, остается надеяться, что прошлое не будет преследовать их, если они покинут подконтрольные сепаратистам территории.

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