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Политика

Итальянские «солдаты удачи»: кто воюет против украинской армии на Донбассе?

Массимилиано Каваллери, итальянский боевик, воюющий на Донбассе

Новые приключения итальянцев ‒ теперь в нереализованной «Новороссии». Десятки жителей южноевропейской страны вдруг оказались на оккупированном Донбассе. Воюют против украинской армии, продвигают пропаганду в соцсетях и даже открывают фейковые культурные центры. Как итальянцы становятся боевиками? И грозит ли им уголовное преследование в Украине и на родине? С итальянскими «солдатами удачи» общались журналисты проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии».

Как итальянцы группировок «ЛНР» и «ДНР» попали с Апеннин в окопы на Донбассе?

Пока никто не откроет уголовное дело, они ‒ свободные люди
Мауро Воерцио

​«Все знают, что они воюют в другом государстве, но пока никто не откроет уголовное дело, они ‒ свободные люди», ‒ говорит журналист, автор интернет-издания «Stopfake» Мауро Воерцио.

Что ответили боевики на вопрос журналистов «Донбасс.Реалии»? Как одному из них удалось сменить камуфляж на деловой костюм? И почему в парламент Италии местный политик пришел с «георгиевской лентой» и значком группировки «ДНР»?

Андрео Пальмери: «Увидимся во Львове»

Первые итальянские боевики на Донбассе
Первые итальянские боевики на Донбассе

Эти трое на фото ‒ первые итальянцы на неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Приехали в 2014-м году и находятся там до сих пор.

Андрео Пальмери ‒ ультрас из итальянской Тосканы. На родине его осудили за избиение. Но из-под домашнего ареста он бежал в группировку «ЛНР».

Сначала взял в руки автомат. Но весной этого года из боевика превратился в руководителя фейковой организации в Луганске.

Андрео Пальмери
Андрео Пальмери

Журналисты «Донбасс.Реалии» связались с Пальмери в соцсетях. Но на все наши вопросы получили один ответ: «Увидимся во Львове».

Габриэль Каругати: отдохнул в Италии и снова на Донбасс

Более разговорчивым оказался Габриэль Каругати. На фотографиях он с оружием. Весной 2015 года «стрелок Каругати» даже получил орден от группировки.

Но, несмотря на участие в боях на Донбассе, Габриэль подтвердил «Донбасс.Реалии»: спокойно пересекал итальянскую границу.

«Я уже ездил домой, отдохнуть. Теперь в Донецке живу», ‒ ответил боевик.

Габриэль Каругати
Габриэль Каругати

«Мы не знаем, ведется ли против этих людей расследование в Италии. Некоторые из них ездили в Италию, а затем снова возвращались на Донбасс. И никто их не задерживал», ‒ рассказывает Мауро Воерцио.

Массимилиано Каваллери: «В Италии он считается террористом»

Один из самых известных итальянцев в группировках «ЛНР» и «ДНР» Массимилиано Каваллери. Боевики дали ему позывной «Спартак».

Итальянский боевик Массимилиано Каваллери (слева) с главарем группировки «ДНР» Александром Захарченко
Итальянский боевик Массимилиано Каваллери (слева) с главарем группировки «ДНР» Александром Захарченко

«В Италии он уже считается террористом. Есть такой закон, который запрещает возвращаться, так как он может попасть в тюрьму», ‒ так о нем рассказывают на одном из пропагандистских каналов группировки.

В соцсетях Каваллери хвастается наградами от боевиков и свежими фотографиями из окопов. На сообщение «Донбасс.Реалии» не ответил. Но вот итальянским журналистам интервью раздает регулярно.

«Италия ‒ наиболее пророссийская страна в Европе, представительство «ДНР» находится в Италии. Мы знаем, что руководитель этого фейкового «консульства» дружит с теми, кто непосредственно воюет на Донбассе», ‒ объясняет автор интернет-издания «Stopfake» Мауро Воерцио.

Мауро Воерцио
Мауро Воерцио

Маурицио Марроне: депутат Пьемонта дважды ездил на Донбасс

Мауро рассказывает о своем соотечественнике ‒ Маурицио Марроне ‒ муниципальном депутате провинции Пьемонт. Он уже дважды, нарушая украинские законы, посещал группировки «ЛНР» и «ДНР».

Именно Марроне в украинских СМИ называют автором доноса, по которому в Италии арестовали украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Маурицио Марроне
Маурицио Марроне

На этой неделе Марроне с «георгиевской лентой» на рюкзаке и значком группировки «ДНР» на пиджаке пришел в здание парламента Италии.

«Это мероприятие изначально было задумано как мероприятие не от партии, а от прямых свидетелей событий на Донбассе», ‒ прокомментировал он.

На пресс-конференции Марроне в компании Ирины Осиповой ‒ представителя российской организации «Рим». Именно Осипова в октябре 2014-го года одной из первых взяла интервью у того же Пальмери, который теперь называет себя руководителем итальянского центра культуры в Луганске.

На пресс-конференцию в здании парламента Италии не смогли попасть представители украинского посольства. Но дипломаты уверяют, главное ‒ мероприятие проигнорировали сами итальянские парламентарии.

К этой пресс-конференции партия «Братья Италии» не имеет отношения
Эдмондо Чириэлли

​«К этой пресс-конференции партия «Братья Италии» не имеет отношения. Считаем, что когда речь идет об обсуждении таких серьезных и деликатных проблем, нужно привлекать две стороны», ‒ сказал депутат итальянского парламента от партии «Братья Италии» Эдмондо Чириэлли.

Украина должна судить итальянских боевиков журналист

«В этом арендованном российскими организациями зале происходит не что иное как просто приватное представление отдельных российских организаций», ‒ заявил советник посольства Украины в Италии Дмитрий Воловников.

Дмитрий Воловников
Дмитрий Воловников

Впрочем, Марроне не только проводит пресс-конференции «для своих». Его приглашают на эфиры местных телеканалов, где так и представляют: представитель «ДНР».

И дружба депутата с теми, кто воюет в другой стране в рядах бандформирований, похоже, никого не смущает. Как и то, что многие итальянцы воевали на оккупированном Донбассе, а потом спокойно вернулись домой в Италию.

«Мой друг-итальянец, он здесь в аэропорту в 2014-2015 годах был, он вернулся в Италию потом», ‒ сказал в одном из интервью итальянец.

«Если Украина заинтересована привлечь к ответственности этих людей, она должна делать то, что сделала Италия против Виталия Маркива: начать расследование и доказать, что эти люди воевали против Украины, и обратиться к Италии с просьбой задержать этих людей», ‒ отмечает журналист Мауро Воерцио.

По оценкам итальянских журналистов, в разное время против украинской армии воевало около 30 граждан Италии. И пока ни один из них не был арестован.

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