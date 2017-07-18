Новые приключения итальянцев ‒ теперь в нереализованной «Новороссии». Десятки жителей южноевропейской страны вдруг оказались на оккупированном Донбассе. Воюют против украинской армии, продвигают пропаганду в соцсетях и даже открывают фейковые культурные центры. Как итальянцы становятся боевиками? И грозит ли им уголовное преследование в Украине и на родине? С итальянскими «солдатами удачи» общались журналисты проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии».

Как итальянцы группировок «ЛНР» и «ДНР» попали с Апеннин в окопы на Донбассе?

Пока никто не откроет уголовное дело, они ‒ свободные люди

​«Все знают, что они воюют в другом государстве, но пока никто не откроет уголовное дело, они ‒ свободные люди», ‒ говорит журналист, автор интернет-издания «Stopfake» Мауро Воерцио.

Что ответили боевики на вопрос журналистов «Донбасс.Реалии»? Как одному из них удалось сменить камуфляж на деловой костюм? И почему в парламент Италии местный политик пришел с «георгиевской лентой» и значком группировки «ДНР»?

Андрео Пальмери: «Увидимся во Львове»

Эти трое на фото ‒ первые итальянцы на неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Приехали в 2014-м году и находятся там до сих пор.

Андрео Пальмери ‒ ультрас из итальянской Тосканы. На родине его осудили за избиение. Но из-под домашнего ареста он бежал в группировку «ЛНР».

Сначала взял в руки автомат. Но весной этого года из боевика превратился в руководителя фейковой организации в Луганске.

Журналисты «Донбасс.Реалии» связались с Пальмери в соцсетях. Но на все наши вопросы получили один ответ: «Увидимся во Львове».

Габриэль Каругати: отдохнул в Италии ‒ и снова на Донбасс

Более разговорчивым оказался Габриэль Каругати. На фотографиях он с оружием. Весной 2015 года «стрелок Каругати» даже получил орден от группировки.

Но, несмотря на участие в боях на Донбассе, Габриэль подтвердил «Донбасс.Реалии»: спокойно пересекал итальянскую границу.

«Я уже ездил домой, отдохнуть. Теперь в Донецке живу», ‒ ответил боевик.

«Мы не знаем, ведется ли против этих людей расследование в Италии. Некоторые из них ездили в Италию, а затем снова возвращались на Донбасс. И никто их не задерживал», ‒ рассказывает Мауро Воерцио.

Массимилиано Каваллери: «В Италии он считается террористом»

Один из самых известных итальянцев в группировках «ЛНР» и «ДНР» Массимилиано Каваллери. Боевики дали ему позывной «Спартак».

«В Италии он уже считается террористом. Есть такой закон, который запрещает возвращаться, так как он может попасть в тюрьму», ‒ так о нем рассказывают на одном из пропагандистских каналов группировки.

В соцсетях Каваллери хвастается наградами от боевиков и свежими фотографиями из окопов. На сообщение «Донбасс.Реалии» не ответил. Но вот итальянским журналистам интервью раздает регулярно.

«Италия ‒ наиболее пророссийская страна в Европе, представительство «ДНР» находится в Италии. Мы знаем, что руководитель этого фейкового «консульства» дружит с теми, кто непосредственно воюет на Донбассе», ‒ объясняет автор интернет-издания «Stopfake» Мауро Воерцио.

Маурицио Марроне: депутат Пьемонта дважды ездил на Донбасс

Мауро рассказывает о своем соотечественнике ‒ Маурицио Марроне ‒ муниципальном депутате провинции Пьемонт. Он уже дважды, нарушая украинские законы, посещал группировки «ЛНР» и «ДНР».

Именно Марроне в украинских СМИ называют автором доноса, по которому в Италии арестовали украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

На этой неделе Марроне с «георгиевской лентой» на рюкзаке и значком группировки «ДНР» на пиджаке пришел в здание парламента Италии.

«Это мероприятие изначально было задумано как мероприятие не от партии, а от прямых свидетелей событий на Донбассе», ‒ прокомментировал он.

На пресс-конференции Марроне в компании Ирины Осиповой ‒ представителя российской организации «Рим». Именно Осипова в октябре 2014-го года одной из первых взяла интервью у того же Пальмери, который теперь называет себя руководителем итальянского центра культуры в Луганске.

На пресс-конференцию в здании парламента Италии не смогли попасть представители украинского посольства. Но дипломаты уверяют, главное ‒ мероприятие проигнорировали сами итальянские парламентарии.

К этой пресс-конференции партия «Братья Италии» не имеет отношения

​«К этой пресс-конференции партия «Братья Италии» не имеет отношения. Считаем, что когда речь идет об обсуждении таких серьезных и деликатных проблем, нужно привлекать две стороны», ‒ сказал депутат итальянского парламента от партии «Братья Италии» Эдмондо Чириэлли.

Украина должна судить итальянских боевиков ‒ журналист

«В этом арендованном российскими организациями зале происходит не что иное как просто приватное представление отдельных российских организаций», ‒ заявил советник посольства Украины в Италии Дмитрий Воловников.

Впрочем, Марроне не только проводит пресс-конференции «для своих». Его приглашают на эфиры местных телеканалов, где так и представляют: представитель «ДНР».

И дружба депутата с теми, кто воюет в другой стране в рядах бандформирований, похоже, никого не смущает. Как и то, что многие итальянцы воевали на оккупированном Донбассе, а потом спокойно вернулись домой в Италию.

«Мой друг-итальянец, он здесь в аэропорту в 2014-2015 годах был, он вернулся в Италию потом», ‒ сказал в одном из интервью итальянец.

«Если Украина заинтересована привлечь к ответственности этих людей, она должна делать то, что сделала Италия против Виталия Маркива: начать расследование и доказать, что эти люди воевали против Украины, и обратиться к Италии с просьбой задержать этих людей», ‒ отмечает журналист Мауро Воерцио.

По оценкам итальянских журналистов, в разное время против украинской армии воевало около 30 граждан Италии. И пока ни один из них не был арестован.