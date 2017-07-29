Украинцы на отдыхе в Крыму

Крымские чиновники ожидают, что этим летом полуостров постетит миллион украинских туристов. Они говорят, что цифра могла быть и большей, если бы этому не препятствовали украинские власти. Но действительно ли украинцы поедут в Крым, учитывая многочасовые очереди на админгранице, высокие цены на полуострове и риск оказаться в тюрьме по обвинению ФСБ в терроризме?

Что жители украинского материка думают об отдыхе на аннексированном полуострове – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 17:30 (повтор – в воскресенье в 11:30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии – в 17:30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.