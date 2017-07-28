Шпионские фантазии «крымских» чекистов

Специально для Крым.Реалии

Российские силовики и чиновники пытаются ограничить поездки крымчан в другие области Украины. Население запугивают байками о незаконных арестах, расправах и вербовках со стороны украинских спецслужб.

Украина якобы создала вербовочные пункты на «границе» с Крымом. С таким заявлением выступил глава управления ФСБ России на аннексированном полуострове Виктор Палагин. «Украина не заинтересована, чтобы в Крыму состоялся курортный сезон. Создаются препятствия. Вербуются крымчане, созданы фильтры из числа сотрудников Службы безопасности Украины и главного разведуправления министерства обороны. Крымчане вынуждены проходить через вербовочный пункт. Более-менее руководитель маленького звена подлежит вербовке», – заявил чиновник.

Начальник управления утверждает, что «завербованные» добровольно сообщают об этом российским силовикам. «Ежемесячно сотрудники приходят ко мне и пишут явки с повинной о том, что их украинская сторона завербовала для работы на нее. Мы выносим «отказные», так как у людей безвыходная ситуация, и они явились с повинной», – рассказал Палагин.

Российских властей беспокоит безвизовый режим Украины с Европой – крымчане охотно оформляют документы с трезубцем

Российские силовики и республиканские «власти» выдумали несуществующую «туристическую блокаду» со стороны Украины, дабы объяснить сокрушительный провал сезона. Но это только часть проблемы. Виктор Палагин и его коллеги пытаются ограничить поездки крымчан на материковую Украину, пугая людей страшилками о вербовках. Их беспокоит безвизовый режим Украины с Европой. Крымчане охотно оформляют документы с трезубцем. И не только для выезда за границу. Но российскую «власть» такой вариант не устраивает. Крым в силу санкций, противоречивости российского законодательства и управленческих просчетов так и не удалось окончательно «переварить». Полуостров как бы оторвали от Украины, но полноценно «присоединить» к соседней России не смогли.

В такой ситуации украинские документы на руках у крымчан вызывают нескрываемое раздражение кремлевских ставленников. «Вице-премьер» Георгий Мурадов назвал «предателями» идеалов «крымской весны» жителей полуострова, оформляющих биометрические паспорта. Он попытался запугать крымчан байками о том, что за Перекопом их ждут аресты и расправы. «Хочу предупредить всех людей, что это не просто откровенная провокация, а еще и большая опасность. Половину зачистят, арестуют, а потом люди будут плакать и говорить: «что же я наделал?!». Нельзя поддаваться на эти провокации», – вещал Мурадов.

Виктор Палагин «творчески развил» фантазии «вице-премьера», обвинив украинские спецслужбы в вербовке населения. Хотя с практической точки зрения вести такие мероприятия прямо на пропускных пунктах нецелесообразно. Но другого выхода у «властей» нет. Любого крымчанина, систематически посещающего материковую Украину, они рассматривают как «разносчика» неудобной информации.

Местный телек – это пропагандистский ад. Агрессия cочится даже из-под костюмов мультгероев в парке развлечений

Редактор и ведущая программ на «Радио Свобода» Елена Рыковцева опубликовала письмо своего друга Дмитрия Сливного, посетившего полуостров. Автор обратил внимание, что настроения жителей заметно ухудшились. «Агрессия cочится даже из-под поролоновых костюмов мультгероев в парке развлечений. Местный телек – это пропагандистский ад. Инфоинтоксикация у людей. Большинство не хотят думать. Поощряется стукачество. Все детские игрушечные машинки на набережной Севастополя – это танки! Дети играют на торпедах, системах ПВО и старой бронетехнике», – пишет Сливный. По его наблюдениям, многие разочаровались в аннексии, но открыто протестовать побаиваются.

Даже ярые сторонники «Крымнаша» чувствуют себя обманутыми и обделенными. Три года назад «власти» обещали, что санкции против России ослабят или полностью отменят примерно через пару лет. Они полагали, что европейцы не пожертвуют деловыми связями с Москвой из-за такой «мелочи» как Крым. К весне 2017 года, по расчетам московских «аналитиков», должен был наступить экономический коллапс Украины и ползучий распад государственности. Каждый крымчанин, посещающий другие области страны, не наблюдает ничего из того, что обещали кремлевские пропагандисты. Да, Украина в кризисе из-за войны и потери части территорий, но признаков краха там нет.

Зато в Крым вместе с российской армией пришел экономический кризис. По наблюдениям блогера Александра Горного, жители полуострова разочарованы российскими порядками, высокими ценами и административным бардаком. Некоторые ностальгируют по украинским временам. Поездки на украинский материк пользуются большим спросом, поэтому необходимо закрыть свободный проезд через «границу», уверен Горный. Дескать, наличие у крымчан украинских документов угрожает «политической стабильности» на полуострове.

Крымчане разочарованы российскими порядками, высокими ценами и административным бардаком

Не исключено, что заявлениями о «вербовочных пунктах» Виктор Палагин пытается обосновать будущее ужесточение правил пересечения крымской «границы». Придумать очередной бюрократический барьер несложно. Например, ввести «специальные пропуски», для получения которых нужно будет письменно указать цель и сроки поездки. Сотрудники ФСБ или другой службы будут решать, может заявитель выехать с полуострова или нет. Прецедент с «выездными визами» уже имеется. В прошлом месяце журналистка телеканала «Дождь» Анна Монгайт сообщила, что няню ее детей (гражданку Грузии) пограничники в аэропорту Домодедово отказались выпустить за границу. Ведущая с удивлением узнала, что теперь все иностранцы, получившие в России вид на жительство или долгосрочное право на работу, обязаны получать «выездные визы».

В прошлом году в «пакете Яровой» намеревались предусмотреть норму о запрете на выезд из России лицам, ранее судимым за «терроризм» и «экстремизм», или гражданам, заподозренным в таких деяниях. В парламенте посчитали инициативу чрезмерной. Судя по недавним событиям, от идеи ограничить выезд не отказались окончательно. Для аннексированного Крыма, который Кремль использует в качестве огромной военный базы, такой риск особенно актуален.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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