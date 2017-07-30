Специально для Крым.Реалии

Задержанный в Луганской области российский военный Виктор Агеев – не контрактник, а так... турист с автоматом. По словам пленного, он в марте подписал в военной части в Новочеркасске контракт, а через четыре дня уже воевал на Донбассе. «Ложь», – ожидаемо ответили из российского Минобороны. Мол, у нас за четыре дня контракты не подписывают.

Согласен, здесь и часа достаточно. Было бы плечо наемника, а автомат повесить – на «раз-два». Мать российского пленного подтвердила, что сын пересылал ей копию контракта. По словам Светланы Агеевой, он поехал на Донбасс «не за длинным рублем», а зачем – и сама не знает. «Очень трудно, когда мы, один народ, стреляем друг в друга», – сказала женщина украинским журналистам.

Таки действительно, ни Россию, ни ее жителей, от бурята-танкиста-наемника до русской матери пленника, понять невозможно. Если мы, по их определению, «один народ», то почему они прутся сюда сами себя убивать? Убивают уже и не за деньги, а из любопытства, так что ли?! Сам Агеев говорит, что поверил рассказам о «бандеровцах» и поехал помогать «Луганской народной республике». Лучше бы русский телевизор рассказывал ему о космических налетах марсиан.

Удивительное и в другом. Матери Агеева разрешили приехать в Украину по обычному паспорту и устроили свидание с сыном. Убедившись, что Витя целехонек, жив-здоров и даже вполне упитанный, мама оккупанта даже не заикнулась о прощении перед украинскими матерями, чьи сыновья погибли от рук таких, как ее сыночек. Нет, она говорит, что ее сын очень доброжелательный. А вот украинцы пишут в социальных сетях очень оскорбительные отзывы о россиянах. Поэтому их нужно убивать? И если Виктор Агеев заявил, что на Донбассе защищал местных жителей от украинских военных, то, может ему от Украины еще и компенсация «за неудобства» положена?

России нет – ее давно задушили руками малороссов Кадырова и Жириновского

Когда донецкий самозванец-курохват Захарченко, а вслед за ним и разработчик новой версии гибридной войны с Украиной Владислав Сурков, говорят о Донбассе как о «Малороссии», то они совершенно правы. Здесь далеко еще не Россия, но с приходом самозванцев-боевиков уже и не совсем Украина – с ее стремлением к европейским ценностям, к свободе личности и государственной независимости. Но более всего термин «Малороссия» применим к самой Российской Федерации. Где в ней Россия Герцена и Чернышевского, Чаадаева и Салтыкова-Щедрина, где настоящая, яркая Россия Сахарова и Немцова? Ее нет, ее давно задушили руками малороссов Кадырова и Жириновского. Народные традиции сведены к кокошникам, как свое время в Украине – к шароварам. Поэтому «российская весна» на Донбассе закончилась «Малороссией». Таким же гибридом, как и сама Российская Федерация.

Сегодня в России всего мало. Мало денег от экспорта нефти и газа, мало гражданского мужества и политической честности, мало законности и морали. Зато много подлости и лжи. Ход российского Минобороны предсказуем. Так вор до последнего «отмазывается» от содеянного. Случай с Агеевым – яркое свидетельство недороссийскости армии, когда свои предают своих, утверждая обратное.

Сегодня в России всего мало: денег, мужества и честности, законности и морали. Зато много подлости и лжи

Вспомним диверсантов-десантников Ерофеева и Александрова, осужденных в Украине и обменянных на Надежду Савченко. По версии России-«родины», они тоже не были контрактниками. Парочку освободили от армии задним числом. Показательно, что своих «защитников» бросила не только «родина», но даже родные и близкие. Жена Александрова, работница отдела кадров той же третьей бригады из Тольятти, где служил пленный сержант, заявляла, что ее муж уволился полгода назад, а где он сейчас – она не знает. Подобное сморозил и отец капитана Ерофеева.

Когда россияне с такой легкостью отказываются от родных, от своих детей, то понятно, что и их сыновьям поехать на Донбасс убивать «братьев» – как под ноги плюнуть. Но завтра россияне могут с такой же легкостью отказаться и от Родины, превратив большую Россию в маленькую – даже не в Малороссию, а в Недороссию.

Завтра россияне могут так же легко отказаться от Родины, превратив ее в Недороссию

«Чушь все это. Нет на востоке Украины никаких российских подразделений, нет специальных служб, нет инструкторов», – клялся-божился их президент Владимир Путин на пресс-конференции 17 апреля 2014. Тогда Путин фактически в прямом эфире призвал сепаратистов к мятежам на юге и востоке Украины.

Вскоре, после взятия в плен группы костромских десантников, которые на бронетехнике вклинились вглубь Украины на 20 километров, Путин притворился дурачком: «Они заблудились». После боя, во время которого захватили в плен Ерофеева с Александровым, Путин включил заднюю: «Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там решением определенных вопросов военной сферы. Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу».

Действительно, разница ощутима. От «чушь все это» до «мы никогда не говорили». А «решения определенных вопросов военной сферы» – не что иное, как атаки российских танков, массированные обстрелы из «Градов» и точный выстрел «Буком» по малазийскому «Боингу».

Путин отрицал и захват Крыма российскими военными, а потом признал: «За спиной сил самообороны Крыма стали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но решительно и профессионально».

«Настамнет», – продолжает настаивать Путин, и все послушное общество дружно ему подпевает. Что же, самой России, видимо, тоже нет...

Пристало ли такое мелкое виляние хвостиком от совести настоящему великороссу, президенту великой страны, гордо встающей с колен? Так может говорить только тщедушный малоросс-недоросль, гадящий в питерских подворотнях. Вслеза Владимиром Путиным душат свою совесть различными оправданиями, такие, как Светлана Агеева, родители и родственники десятков тысяч других россиян, чьи сыновья «похозяйничали» на Донбассе. Они считают, что деньги не пахнут, даже если на них невинная кровь. Они стали прямыми соучастниками преступления своих сыновей и своего президента Путина, всецело поддерживая, безоглядно доверив ему свои судьбы и судьбу России.

«Деньги платят, и служба есть служба», – цинично признавался на телекамеры пойманный контрактник Агеев. А сейчас и денег не будет. «Родина» открестилась от своего бойца, бросила его не только «на бабки» – бросила на произвол судьбы в украинском плену. Такая «родина», по словам сатирического героя из «Золотого теленка», «продаст, купит и еще раз продаст. Но уже дороже».

«Настамнет», – продолжает настаивать Владимир Путин, и все послушное общество дружно ему подпевает.

Что же, и самой России, видимо, тоже нет...

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