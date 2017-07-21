«Малороссия» и крымская западня

Специально для Крым.Реалии

Москва судорожно пытается вырваться из крымской западни. Российские власти через донецких коллаборационистов передали Вашингтону план «договорняка»: полуостров оставляют России, Украину переделывают в аморфную федерацию.

Лидер террористической группировки «ДНР» Александр Захарченко заявил о создании «государства» под названием «Малороссия». По его словам, представители ОРДЛО и якобы еще 19 регионов страны договорились о создании нового «государства» со столицей в Донецке. Сепаратисты утверждают, что оно станет «правопреемником Украины». В группировке «ЛНР» заявили, что не посылали своих представителей на «съезд», о котором вел речь Захарченко.

Новость обросла злоехидными комментариями. Украинские и российские пользователи соцсетей объяснили провозглашение «Малороссии» глупостью, психическими расстройствами, алкогольным делирием и наркотическим угаром, в котором якобы пребывает руководство «народных республик». Часть экспертов усмотрела в «конституционном акте» самодеятельность сепаратистов или попытки Кремля повысить ставки в переговорах с Западом. Дескать, это «последнее» как бы мирное предложение по вталкиванию ОРДЛО в Украину.

На самом деле, речь шла о массированной информационной спецоперации Москвы. Захарченко – зависимая фигура, не обладающая нужным опытом и познаниями в области государственного строительства. Он зачитал заранее подготовленную «декларацию», запинаясь и путая термины. Вместо «антисемитизм» он произнес «антисионизм», придумал несуществующую «волынскую резню в Хатыни». Захарченко запнулся на выражении «балканизация конфликта». Скорее всего, он не знает, что это такое. Сказал, что в Украине уже идет «гражданская война», но в следующем абзаце заявил о скором бунте в Киеве, после которого начнется «гражданская война».

Если Кремль настойчиво пытается убедить публику в своей непричастности – значит именно там все и организовали

Администрация российского президента рассчитывала на серьезное обсуждение инициативы. Кремль был настолько «не причем», что президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков дважды прокомментировал идею «Малороссии». Сначала он многозначительно заявил, что тема подлежит осмыслению. А после заверил, что провозглашение «Малороссии» – личная инициатива Захарченко. Сразу несколько «источников» в окружении Владимира Путина заявили, что авторы «Малороссии» – главари «ДНР». Те, кто давно наблюдает за российской политикой, понимают, что подобные сообщения следует трактовать с точностью до наоборот. Если Кремль настойчиво и даже навязчиво пытается убедить публику в своей непричастности, значит именно там все и организовали.

Детальный анализ показывает, что спецоперацию, невзирая на глупое название проекта, продумали заранее. Через «майора ДНР» и писателя Захара Прилепина передали подробный перечень политических принципов по реорганизации «бывшей Украины»: признание крымского «референдума», федеративное устройство, как бы внеблоковый статус, экономический союз с Москвой, сохранение безвизового режима с ЕС, дрейф в сторону «союзного государства» с Россией. Задача «майора» была простой – выступить глашатаем и раскрыть публике тезисы, которые не смог донести Захарченко. Затем подключили пропагандистов-конспирологов, объясняющих стратегическую гениальность верхушки «ДНР».

Курирующий сепаратистов Владислав Сурков и его команда, понимая, что «Малороссию» откровенно высмеивают, вынуждены были лично вмешаться. Сурков устами кремлевского политолога Алексея Чеснакова сообщил, что провел совещание с некими экспертами, на котором положительно отозвались о «инициативе» Захарченко. Московские «стратеги», пытаясь выглядеть непричастными, мягко говоря, перестарались. Владислав Сурков редко комментирует политические события. Тут же ему пришлось открыто бросить карты на стол, дабы иностранные наблюдатели оценили серьезность затеи.

Захватив Крым, президент Путин и вся российская верхушка попали в западню

«Малороссийская феерия» имеет простое объяснение. Захватив украинский Крым, президент Путин и вся российская верхушка попали в западню. Расчет на скорый крах Украины не оправдался. Их агентура не справилась с созданием проекта «Новороссия». Пришлось использовать регулярную армию, увязнув на части Донбасса. «Присоединение» Крыма Вашингтон и Брюссель не признали. От Москвы каждый месяц требуют убраться с украинской территории. Санкции больно бьют по экономике. Киев активно взаимодействует с Североатлантическим альянсом. Пытаясь отвернуть Украину от Запада, Путин втолкнул ее в объятия НАТО. Аннексия украинского полуострова принесла ему больше проблем, нежели пользы.

Череда политических скандалов в Вашингтоне, поиски «русского следа» в избрании Дональда Трампа привели к тому, что американские политики стараются держаться подальше от россиян. Москва, как всегда, фонтанирует «хитрыми планами», но донести их до сведения Белого дома не получается. Американцы отказываются говорить с путинскими порученцами, как официальными, так и неформальными «гонцами». На каждую кремлевскую инициативу в Вашингтоне включается «автоответчик»: усилить санкции и дать украинцам оружие. Россиян это жутко бесит.

«Малороссия» – название для «геополитического договорняка», который Москва пытается подсунуть Америке в обмен на признание Крыма

Именно по этой причине они с таким трепетом ждали личной встречи Путина с Трампом. Рукопожатие двух президентов обсуждали на федеральных каналах с таким пафосом, словно Вашингтон и Москва подписали стратегический договор. Не исключено, что Путин, как и в прошлый раз, пытался убедить американского президента в якобы «искусственности» Украинского государства. История с заявлением Захарченко свидетельствует, что российские власти продолжают считать нашу страну «историческим недоразумением». Предложение совместно с Западом «переделать» Украину полностью укладывается в их систему политических координат.

«Малороссия» – рабочее название для «геополитического договорняка», который Москва пытается подсунуть Америке в обмен на неформальное признание Крыма. Сурков и стоящий за ним Путин пытаются обставить это как инициативу «снизу». То есть со стороны «правильных украинцев», готовых как бы заново учредить государство, но уже без Крыма.

Насколько велик шанс, что в США или ЕС примут идею всерьез? Он минимален. В Государственном департаменте заявили, что проект «Малороссии» не достоин серьезного рассмотрения. На Западе осознали, что договориться с Путиным не выйдет. Он постоянно нарушает взятые обязательства. В Москве это понимают, но и другого выхода у россиян нет. Крымская ловушка с грохотом захлопнулась. Им нужно развалить Украину руками ее граждан при молчаливом согласии Белого дома, прихватив полуостров и юго-восток страны. Кремль пока не может силой заставить Киев отказаться от Крыма и провести «федерализацию».

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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