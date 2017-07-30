Является ли Владислав Сурков настоящим создателем проекта «Малороссия»? Ведь политический советник российского президента Владимира Путина был едва ли не единственным чиновником в Кремле, который поддержал пророссийского боевика Александра Захарченко в его призывах к созданию нового «государства» со «столицей» в Донецке.

Вскоре после того, как представитель Кремля Дмитрий Песков и основной российский участник переговоров по урегулированию конфликта в Украине Борис Грызлов дистанцировались от идеи Захарченко, Сурков заявил, что «весь шум вокруг фантазии создать «Малороссию» является весьма полезным».

Он добавил, что инициатива Захарченко говорит о том, что он «воюет не за отсоединение от Украины, а за ее территориальную целостность – за всю Украину, а не только за ее часть. Мол, в Украине идет «гражданская война» между силами, которые видят будущее государства по-разному: Киев стремится к проевропейской утопии, а Донбасс отвечает идеей о «Малороссии».

И реакция Суркова стоит того, чтобы обратить на нее внимание, потому что он является центром формирования кремлевской политики в отношении Украины и играет важную роль в ее создании. Более того, инициатива создания «Малороссии» ‒ ложного «государства», которое служило бы интересам Кремля, включает в себя все основные признаки проекта Суркова. Собственно, раньше он уже создавал фиктивные политические партии и социальные движения, а также занимался политическими манипуляциями как ведущий менеджер внутриполитического направления в деятельности Кремля.

России не нужен замороженный конфликт на востоке Украины, но именно в этом направлении движется нынешняя война. Она никогда не была связана с самим Донбассом. Она всегда была частью большого плана ‒ контролировать всю Украину.

Как отмечает военный аналитик Павел Фельгенгауер, проект «Малороссия» совпадает с долговременной стратегической целью Кремля вернуть под контроль всю Украину как часть так называемого «русского мира». Фактически Захарченко действует в направлении того, чего Кремль уже давно стремится достичь». Более того, когда российские политтехнологи уже начинают мечтать о новых названиях для Украины – точнее находят древние названия царской эпохи, ‒ это сигнал того, что произойдет беда.

Конечно, война России на Донбассе началась на фоне того, как термин «Новороссия» начали употреблять в Москве, обозначая им территорию дугой от Харькова на северо-востоке до Одессы на юго-западе Украины. Но есть и другая часть пазла.

Проект «Малороссия» совпадает с целью Кремля вернуть под контроль всю Украину – как часть «русского мира»

По словам главы СБУ Василия Грицака, в мае на встрече ведущих российских чиновников Владимир Путин раскритиковал Владислава Суркова за то, что тот плохо справляется с «дестабилизацией социально-политической ситуации в Украине». Грицак добавил, что Путин, по его информации, также дал новое задание ‒ достичь в кратчайшие сроки свержения правящего режима в Украине. Конечно, в такое заявление сложно проверить. Но за последние два месяца в Украине наблюдается значительное усиление напряженности.

Украина стала жертвой мощного кибернетического нападения, а в июне были убиты двое работников украинской военной разведки.

Более того, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине заявляет о том, что в июле на востоке Украины на 20% увеличилось количество случаев нарушения мира. Украинские военные сообщили, что боевики совершили 27 обстрелов только в течение 24-25 июля.

А украинский Генштаб утверждает, что Россия увеличила присутствие своих военных на границе с Украиной, накопив три подразделения мотострелковых войск, способных провести оперативные наступательные операции.

Переход к «плану Б»

Инициативу создания «Малороссии» нужно рассматривать в более широком контексте.

«Кремль никогда не был заинтересован в Донбассе. Напротив, он начал конфликт в 2014 году, потому что думал, что это сразу заставит Киев капитулировать и принять гегемонию Москвы. Эта идея провалилась, и россияне застряли с непокорными бандитскими королевствами, зависимыми от поддержки и так слишком растянутого федерального бюджета», ‒ написал старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге Марк Галеотти для BNE Intellinews.

И Россия, кажется, готова переключиться на «план В» в Украине.

Кремль, вероятно, выполняет «план В» ‒ новую попытку дестабилизировать Украину сразу на нескольких фронтах

«Планом А» было захватить все территории так называемой «Новороссии», построить «мост» в Крым по суше и использовать восточную Украину как плацдарм. Этот план провалился, когда местные жители доказали, что более преданны Киеву, чем ожидалось, и когда украинские Вооруженные силы продемонстрировали значительно лучший уровень подготовки, чем кто-то мог себе представить.

Тогда Кремль перешел к «плану Б», который заключался в том, чтобы заставить Киев реинтегрировать контролируемые Москвой части Донецкой и Луганской областей в децентрализованную и внутренне парализованную Украину.

Но президент Украины Петр Порошенко считает невозможным получение Москвой того, что она хотела от Минских договоренностей.

Поэтому, вероятно, Кремль выполняет «план В» ‒ новую попытку дестабилизировать Украину сразу на нескольких фронтах.

Брайан Уитмор, обозреватель Радио Свободная Европа/ Радио Свобода в Праге, автор англоязычного блога «Вертикаль власти» Follow @PowerVertical

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Оригинал публикации ‒ на сайте Radio Free Europe/Radio Liberty