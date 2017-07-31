Прошедшая неделя была богатой на события, которые должны были испортить настроение Путину и компании. Послы ЕС одобрили расширение санкционного списка против России. Произошло это в связи со скандалом вокруг турбин компании Siemens, которые, несмотря на договоренность, россияне установили в Крыму. Очень важно, что это случилось именно с немецкой компанией, ведь бизнес из этой страны продолжает активно сотрудничать с Россией и увеличивать объемы кооперации.

Теперь появляется надежда, что в Евросоюзе тщательнее будут относиться к конторам, которые, в обход санкций, пытаются работать на российском рынке.

Теперь появляется надежда, что в Евросоюзе тщательнее будут относиться к конторам, которые, в обход санкций, пытаются работать на российском рынке

​Дополнительным стимулом для этого должны стать американские санкции против России. Палата представителей и Сенат США приняли законопроект, который не только усилит санкции в отношении России, но и обезопасит их от возможности снятия или ослабления президентом, без согласия на то Конгресса. Конечно, для окончательного вступления в силу законопроекта теперь еще необходима подпись президента Дональда Трампа. В Белом Доме уже заявили, что президент ознакомился с документом и намерен подписать законопроект. А за день до того прозвучало заявление, что Трамп может наложить вето, но только для того, чтобы усилить санкции.

После голосования по санкциям против России в американском Конгрессе Германия отказалась от пяти проектов, связанных с «Северным потоком-2».

Кроме всего этого Румыния и Венгрия не позволили сесть самолету с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным, который находится под санкциями ЕС.

Российский ответ

Последствия за пощечины по лицу Путина и его мегаломании почувствуют на себе прежде всего другие страны, а не США. Кремль не рискнет тягаться напрямую с Вашингтоном, так как боится ужесточения санкций. Выдворение из России 755 дипломатов США ‒ это лишь показательная часть, чтобы сохранить лицо. Главное не будет афишироваться, потому что удары будут наносить исподтишка и по союзникам.

Выдворение из России 755 дипломатов США ‒ это лишь показательная часть. Главное не будет афишироваться, потому что удары будут наносить исподтишка и по союзникам

​Стоит не забывать, что для Кремля полем битвы с Западом является Украина, поэтому обязательно следует ожидать обострения ситуации на фронте и увеличения количества провокаций внутри страны. Уничтожение Аллеи Памяти в Днепре может быть одним из признаков начала очередной попытки прощупать Восток и Юг на готовность украинцев бороться за Родину.

Также подлых действий российских властей в отношении себя следует ожидать не только Румынии и Венгрии, но и Польше, странам Балтии и даже Беларуси. Последняя не зря с тревогой ожидает совместных с Россией учений, которые неизвестно чем обернутся. Не найти более удобной жертвы, за выпады относительно которой существует меньшая вероятность получить ужесточение санкций. А если Кремль боится санкций еще до того, как они вступили в действие ‒ то следует продолжать в том же направлении до краха путинского режима.

Назарий Заноз, политический обозреватель, публицист

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Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода