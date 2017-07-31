Сезон отпусков в разгаре. Не исключение и подконтрольные боевикам территории Донбасса. Местные чаще делают выбор в пользу пляжей оккупированного Крыма. Еще одно популярное направление ‒ поселок Седово, морской курорт на оккупированной части Донецкой области. Сколько стоит отпуск за линией разграничения и какие преграды стоят на пути к заветным пляжам ‒ в материале «Донбасс.Реалии».

Отдых на морском побережье ‒ самый желанный способ отдыха для жителей Донецка. Но из оккупированной части Донбасса добраться до вожделенного моря непросто.

На автовокзале в оккупированном боевиками городе ‒ немало народа. Автобусы заполнены людьми и на всех мест не хватает. Местные водители говорят: желающие доехать до моря просятся ехать стоя.

Корреспонденты программы «Донбасс.Реалии» спросили у дончан на автовокзале, куда именно они собираются на отдых.

Самым популярным ответом среди жителей Донецка оказался поселок Седово. Он расположен на побережье Азовского моря. Поселок рекламируют как «главный курорт» на оккупированной боевиками территории незаконных сепаратистских вооруженных группировок «ДНР» и «ЛНР», признанных в Украине террористическими.

Впрочем, донецкие перевозчики предлагают широкую курортную географию от российских Ростова и Сочи до курортов оккупированного Крыма и даже Грузии. Однако жители Донбасса ищут способы отдыха недалеко от дома.

«В Седово едем. А куда еще?» ‒ удивляются жители оккупированного боевиками Донецка. И добавляют: «В Крым или Сочи ‒ далеко. Хотим поближе».

Отсутствие альтернативы и длинная дорога на другие курорты подняли популярность поселка за последние два года.

«Главный» курорт в оккупации

Расстояние от Донецка до поселка Седово ‒ 132 километра. Водители минивэнов обещают «долететь» на пляжи Азовского моря всего за пару часов.

«На блокпосту мы стоим буквально минут 10-15. Нам начальство выдало бумажки. Дорогой я раздаю их и люди их заполняют», ‒ объясняет местный водитель «курортной» маршрутки.

«Бумажки» ‒ это миграционные карточки. Боевики обязали заполнять их каждого, кто хочет попасть в Седово. Вместе с паспортом, карточку отдают на блокпосту группировки «ДНР».

Дело в том, что оккупированное Седово боевики внесли в так называемый «реестр международных маршрутов». И даже не пустили в поселок миссию ОБСЕ, объявив курорт «зоной с особым статусом».

Этот «особый статус» в разгар курортного сезона значительно осложнил въезд автомобилей в поселок. Однако рейсовые автобусы пропускают быстро. У водителей договоренности с группировкой «ДНР». Все цены на билеты ‒ в российских рублях.

«Перевозчики есть такие, которые берут разрешения на сезон, трехмесячный сезон. Они ездят по Донецку, по районам, например, собирают. Там цена ‒ 250 рублей (до 110 гривен ‒ КР). У нас цена с Южного вокзала, 150 рублей (65 гривен ‒ КР), мы ездим круглый год», ‒ продолжает рассказ донецкий перевозчик.

Из Луганска в «жемчужину» ‒ дороже

Из Луганска добраться поселка Седово дороже ‒ за 600 рублей (260 гривен ‒ КР) везут через Донецк, за 800 (350 гривен ‒ КР) ‒ через российский город Гуково. В среднем дорога занимает 6 часов. Объявления перевозчиков можно увидеть на каждом шагу в городе.

Побережье Азовского моря всегда было доступным для жителей Донбасса. Захватив небольшой приморский поселок Седово, боевики группировки «ДНР» назвали его своим главным курортом. Рекламируют Седово и российские каналы.

Поселок у Азовского моря сравнивают с голубым Средиземноморским побережьем. Впрочем, реальные условия в поселке далеки от хороших. Люди снимают видео и выкладывают на YouTube ‒ с комментариями о том, как на самом деле выглядит «главный курорт» в оккупации.

Из достопримечательностей в поселке есть только рынок. По словам тех, кто там отдыхает, в социальных сетях, «комендантский час» в поселке также не отменили. Поэтому гости курорта развлекаются только до десяти часов вечера. Однако для многих за линией разграничения эта точка на карте у Азовского моря ‒ единственный вариант летнего отдыха.

Жители Донбасса и оккупированный Крым

В то же время многие не отказываются и от более отдаленного отдыха на Черном море в Крыму. В частности, в поселке Николаевка, в 40 километрах от Симферополя.

Сюда туристы с Донбасса едут бюджетно отдохнуть. Жилье ищут в частном секторе. Почти на каждом доме ‒ табличка «Есть места». Обычно такой домик выглядит так: маленькая комната, мебель советских времен, кондиционера нет, однако есть летняя кухня. А «удобства» ‒ на улице.

«Всего 500 рублей (почти 220 гривен ‒ КР) в сутки за номер на двоих», ‒ рассказывает хозяйка квартиры и добавляет: к морю максимум пять минут.

Для более требовательных туристов в Николаевке есть виллы.

Современный двухместный номер с кондиционером, холодильником, телевизором и санузлом стоит 1800 рублей (около 800 гривен ‒ КР) в сутки. На пляже ‒ стандартные развлечения, например, прогулка на банане или катамаране. Но в основном пляжные развлечения простаивают ‒ желающих не слишком много.

Около пляжей ‒ торговые палатки. Там же ‒ кафе. Куриный люля-кебаб здесь можно попробовать за 100 рублей (почти 45 гривен ‒ КР), а овощи на мангале ‒ 150 рублей (65 гривен ‒ КР).

А пока туристы ели, пили, загорали и купались ‒ над пляжами Николаевки летали военные самолеты: они как раз тренировались ко Дню российского военно-морского флота.

После мероприятий туристов зазывают огнями местные столовые, кафе и рестораны. Но в поселке Николаевка в разгар курортного сезона любителей ночной жизни немного.

Несмотря на блокпосты и многочасовые очереди, душные минивэны и миграционные карты внутри одной области, звуки российской боевой авиации в Крыму, жители оккупированной части Донбасса вот уже четвертое лето проводят свои каникулы так.