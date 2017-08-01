В правительстве Украины продолжается работа над новыми правилами провоза вещей и товаров через админграницу с Крымом. Профильные украинские ведомства не могут достигнуть консенсуса по этому вопросу. Государственная фискальная служба и Министерство по вопросам оккупированных территорий разработали разные проекты и уже несколько недель не могут договориться по поводу конечной версии документа.

Уже полтора месяца в Украине нет действующего нормативного акта, который регулировал бы перевозку товаров и личных вещей через административную границу с аннексированным Крымом. Ранее правила ввоза и вывоза имущества на полуостров и обратно содержались в постановлении Кабмина № 1035. Но 14 июня Киевский апелляционный суд признал этот документ незаконным и недействительным.

Отменено, но работает

В соответствии с постановлением № 1035, через административную границу с Крымом были запрещены поставки товаров и услуг. С полуострова на материк и обратно можно было провозить лишь узкий перечень личных вещей, указанный в 370 статье Таможенного кодекса Украины. Это одежда, техника, предметы личной гигиены, лекарства. Среди разрешенных 23 наименований были и такие экзотические предметы, как бинокль, пейджер и пишущая машинка.

Постановление № 1035 также разрешало перемещать через админграницу 21 наименование продуктов питания: мука, 3 вида хлеба, 3 вида мяса, макароны, гречка, рис и другие. Этот перечень не содержал, например, фруктов и овощей, за исключением картофеля.

Суд признал постановление № 1035 незаконным и недействительным

Суд признал эти нормы незаконными, поскольку они нарушают право на мирное владение имуществом, гарантированное Европейской конвенцией, и противоречат закону «Об обеспечении прав внутренне перемещенных лиц».

Но несмотря на то, что постановление признали недействительным, оно все еще размещено на сайте Кабинета министров Украины в прежней редакции. Крым.Реалии еще 14 июля направили информационный запрос в пресс-службу правительства – с вопросом, почему в документ не внесли изменения. Спустя неделю из пресс-службы перезвонили и сообщили, что наши вопросы перенаправили в Министерство юстиции. Однако ответ в редакцию до сих пор не пришел.

По информации правозащитников, несмотря на судебную отмену постановления № 1035, таможенники по прежнему применяют его на практике – отказывают в провозе через «границу» личных вещей. По наблюдениям правозащитников, в случаях, когда лица, пересекающие админграницу, показывают представителям фискальной службы копию судебного решения об отмене постановления, к ним не придираются.

Руководство херсонского управления Государственной фискальной службы Украины поясняет действия своих подчиненных тем, что из Киева им не поступали инструкции о том, как им действовать после судебной отмены постановления № 1035.

Позиция МинВОТ

В правительстве Украины начали разрабатывать новые правила перемещения вещей и товаров через административную границу с Крымом. Для этого создали согласительный совет, в который вошли представители всех заинтересованных ведомств. 12 июля состоялось заседание, на котором Министерство по вопросам оккупированных территорий (МинВОТ) представило свой проект нового постановления.

Мы готовы сделать список достаточно широким, чтобы ни у кого не было проблем

Его текст пока не обнародовали, но об основных положениях документа корреспонденту Крым.Реалии ранее рассказал первый замминистра по оккупированным территориям Юсуф Куркчи. По его словам, через административную границу с полуостровом все так же нельзя будет провозить товары, но можно – личное имущество граждан. Перечень этого имущества, согласно проекту, утвердят отдельным приказом.

«Мы готовы сделать этот список достаточно широким, чтобы ни у кого не было проблем», – сказал Куркчи.

По его словам, с таким подходом согласились все заинтересованные ведомства, кроме одного – Государственной фискальной службы Украины.

В ответе на информационный запрос Крым.Реалии пресс-служба ГФСУ подтвердила, что они выступают против проекта постановления, который предложило Министерство по оккупированным территориям.

Проект разработан без учета требований Таможенного кодекса и законов Украины

«Основные замечания ГФСУ на предложенный Министерством по вопросам временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Украины проекта постановления состоит в том, что проект постановления разработан без учета требований Таможенного кодекса Украины, Закона Украины по СЭЗ «Крым», других законов Украины, что приведет к негативным последствиям (и для граждан, и для должностных лиц таможни)», – говорится в заявлении пресс-службы ГФСУ.

«Ответка» фискальной службы

Фискальная служба предложила альтернативный проект изменений в постановление о перемещении имущества через «границу» с Крымом. В соответствии с их предложениями, с материковой части Украины на аннексированный полуостров (и обратно) нужно запретить перевозить товары. При этом в проекте ГФСУ есть список вещей, которые разрешено перемещать через «границу».

Во-первых, это тот же «туристический набор» из 24 наименований, который был разрешен к провозу в предыдущей версии постановления.

Таможня предлагает разрешить ввоз культурных ценностей, гробов с телами или урн с прахом, домашних животных, транспортных средств и прицепов к ним

Во-вторых, продукты питания, которые перемещаются в ручной клади или багаже «с соблюдением норм Таможенного кодекса».

В-третьих, «товары, предназначенные для обеспечения обычных повседневных потребностей гражданина и для начального обустройства». Эта норма действует только по предъявлению справки внутренне перемещенного лица.

В-четертых, культурные ценности и произведения современного искусства, гробы с телами или урны с прахом, домашних животных, транспортные средства и прицепы к ним.

Но с проектом, который предлагает ГФСУ, принципиально не согласны в украинском Министерстве по вопросам оккупированных территорий. Первый заместитель главы этого ведомства Юсуф Куркчи заявил Крым.Реалии, что пункты, на которых настаивают таможенники, суд уже признал незаконными. В частности, речь идет о «туристическом наборе» из 370 статьи Таможенного кодекса.

Если человек хочет из плена переехать на свободную территорию, государство должно создать все условия

«На оккупированной территории проживают почти два с половиной миллиона человек – практически в плену. Если человек из этого плена хочет переехать на материковую Украину, на свободную территорию, то государство должно создать для него все условия, чтобы не было для этого препятствий. Вот основная философия министерства, на основании которой оно разрабатывает изменения в постановление № 1035», – заявил Юсуф Куркчи.

По его словам, проект изменений, который разработало его министерство, поддерживает первый вице-премьер Украины Степан Кубив. Первый замминистра по оккупированным территориям надеется, что в конечном итоге Кабмин утвердит их версию постановления.