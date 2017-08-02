Лето – это хрестоматийный сезон отпусков. В новом выпуске «Элифбе» поговорим о тех, кто еще не уехал на отдых.

Luğat (словарь): лето – yaz, отпуск – tatil.

Когда нет отпуска, приходится устраивать себе день праздности и откровенного безделия.

Luğat (словарь): бездельничать – vaqıtnı boş keçirmek.

Лето – yaz, отпуск – tatil, бездельничать – vaqıtnı boş keçirmek, гулять – kezmek, красота – güzellik

Летом, гуляя по улочкам, можно буквально задыхаться от красоты. Изучать культуру любимого места, замечать детали, которые непременно помогут зародиться новым планам.

Luğat (словарь): гулять – kezmek, гулять летом – yazda kezmek, улочка – soqaq, красота – güzellik.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

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