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Лето – это хрестоматийный сезон отпусков. В новом выпуске «Элифбе» поговорим о тех, кто еще не уехал на отдых.
Luğat (словарь): лето – yaz, отпуск – tatil.
Когда нет отпуска, приходится устраивать себе день праздности и откровенного безделия.
Luğat (словарь): бездельничать – vaqıtnı boş keçirmek.
Лето – yaz, отпуск – tatil, бездельничать – vaqıtnı boş keçirmek, гулять – kezmek, красота – güzellik
Летом, гуляя по улочкам, можно буквально задыхаться от красоты. Изучать культуру любимого места, замечать детали, которые непременно помогут зародиться новым планам.
Luğat (словарь): гулять – kezmek, гулять летом – yazda kezmek, улочка – soqaq, красота – güzellik.
«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.
Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.
Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!
Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com
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