Шел четвертый год выживания жителей Чистяково (бывшего Тореза) на оккупированных Россией территориях Донбасса. Есть мнение, что человек может привыкнуть жить в разных, даже самых трудных обстоятельствах ‒ тюрьме, концлагере, гетто. Оккупированные группировками «ДНР» и «ЛНР» территории ‒ в чем-то хуже концлагеря или гетто, потому что никто не держит людей за колючей проволокой; нет автоматчиков на вышках и люди могут свободно передвигаться. Оков никто не одевает, цепей нет. Существует иллюзия свободы. Но даже свобода мышления и суждений здесь ‒ под запретом.

С экранов телевизоров, которые транслируют «республиканские» и российские телеканалы, раздается назойливая пропаганда о процветающей жизни непризнанных никем в мире «республик». Картинка на телеэкране ‒ радужная, однако она совершенно не отражает действительности. Вылизанная до блеска безработными из центра занятости площадь Ленина в Донецке, откуда совершают свои репортажи финансируемые Кремлем «журналисты», не проказывает реальную жизнь на оккупированных Россией территориях.

Никто из так называемых журналистов «ДНР» никогда не скажет о безработице, порезанных на металлолом заводах, фабриках и шахтах

Никто из так называемых журналистов «ДНР» никогда не скажет о безработице, порезанных на металлолом заводах, фабриках и шахтах, пустых рынках без покупателей, поборах с предпринимателей, мизерных пенсиях и заработной плате. Наоборот, с экранов рапортуют об успехах экономики «республики», концертах, спектаклях, конкурсах. Призывают принять участие в фотоконкурсах, прислать свои стихи и песни. Эта пропагандистская возня не ограничивается оккупированными территориями. Пользуясь тем, что телесигнал из Донецкой телебашни идет далеко за пределы Донецкой области, радужная картина «счастливой» жизни «цветущей республики» навязывается жителям подконтрольных Украине территорий.

Назойливая реклама предлагает приехать на подконтрольные группировке «ДНР» территории на лечение, консультацию, обучение, чтобы родить ребенка в современном перинатальном центре, посмотреть представление в Донецком оперном театре. Об огромных очередях на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда именно с подконтрольной боевикам стороны никто даже не вспоминает. Никто не делает репортажи об их неудовлетворительной работе, вызванной неустроенностью, мизерным штатом работников, в отличие от украинских КППВ.

Пропагандистское марево охватило даже выпуски прогнозов погоды. Оккупированная Макеевка наряду с Краматорском, оккупированная Горловка ‒ с Мариуполем под бодрую музыку и заставки, сделанные профессионалами телевидения России. Нет ни линии разграничения, ни войны! Транслируют погоду на курортах ‒ рядом Седово (под контролем группировки «ДНР») и Сочи, Батуми и Ялта.

Люди уже устали бояться и ждать освобождения. Все больше слышатся голоса недовольства. Но надеяться, что их услышат, бесполезно

Стоит ли надеяться на этих телеканалах услышать об ураганах и ливнях, которые пронеслись над оккупированными городами, или увидеть сорванный шифер и кровли, поваленные деревья и заборы. Люди самостоятельно перекрывали кровли домов, пилили поваленные деревья?! У кого были деньги, те и смогли справиться с последствиями стихии. Пожилые люди и пенсионеры до сих пор сидят под сорванными ветром крышами, а поломанные деревья лежат в городах. Прошел почти месяц, а из уст «председателя Донецкой республики» Захарченко они так и не услышали о соболезновании пострадавшим, о каком-либо плане помощи ‒ физической или денежной. Вместо решения реальных проблем был заявлен очередной «проект» ‒ создание Малороссии.

Реальная картина существования на оккупированных территориях ‒ ужасная. Везде нелегальные угольные копанки ‒ десятки, сотни. По разбитым улицам ездят грузовики, поднимая пыль и хлопая в ямах со звуком, похожим на выстрелы пушек. За углем на приемный пункт приезжает старый тепловоз, который годами не видел ремонта. От поршневых колец в небо поднимается пламя ‒ он едва везет семь вагонов. На переезде огромная очередь из авто ждет, когда он проползет мимо.

На рынках почти нет покупателей. Есть товар, продавцы, а покупателей просто нет. Купил что-то, а сдачи нет. Продавцы бегают, ищут, как «разбить» 100 рублей. Деньги изношены. В маршрутках тоже нет сдачи. Водители кричат на пассажиров, свирепствуют. Они работают без выходных ‒ с утра до вечера.

Люди уже устали бояться и ждать освобождения. Все больше слышатся голоса недовольства. Но надеяться на то, что их услышат, бесполезно.

Мирослав Тямущий, пенсионер, г. Торез

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Перепечатка из рубрики «Листи з окупованого Донбасу» Радіо Свобода