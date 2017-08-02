Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Siemens предлагает выкупить газовые турбины, доставленные в Крым», – сообщает американская газета The New York Times. «Немецкий Siemens заявил, что повторил предложение о выкупе газовых турбин, доставленных в Крым в нарушение контрактов Siemens и санкций Европейского Союза. «Siemens предложил перекупить все турбины до того, как они были незаконно вывезены в Крым вопреки четким контрактным соглашениям», – сказано в заявлении представителя компании Siemens. «Предложение было отклонено, но, как мы недавно опубликовали в нашем заявлении, мы повторили наше предложение о выкупе оборудования и аннулировании первоначального контракта», – было сказано в заявлении».

«Россия красуется военной мощью перед миром на праздновании Дня ВМФ», – говорится в сюжете американской телекомпании CNN. «Вся российская военно-морская мощь была продемонстрирована в воскресенье, когда страна праздновала ежегодный День ВМФ в нескольких часовых поясах, с парадами и демонстрациями во всех четырех концах своей обширной территории, а также на российских базах за границей, в том числе в Сирии и в аннексированном Крыму», – сказано в подводке к видеорепортажу.

«От Кубинского кризиса к Крымскому. Как США и Россия оказались в тени Холодной войны», – рассуждает норвежское издание Dagbladet. «В ночь на воскресенье, 23 февраля 2014 года, президент России Владимир Путин проводил чрезвычайное заседание с руководителями российских силовых структур. Речь на заседании шла о свергнутом украинском президенте Викторе Януковиче. Путин хотел получить ответ на вопрос о том, как можно вывезти пророссийского президента из Украины, где народное восстание вынудило Януковича оставить президентское кресло и где господствовал политический хаос. Когда заседание около семи утра подошло к концу, у Путина появились и другие планы. «Нам следует начать борьбу за воссоединение Крыма с Россией», – сказал Путин своим подчиненным. Через четыре дня на украинском полуострове Крым появились «зеленые человечки». Крымский кризис стал фактом и тем самым – новой горячей точкой в отношениях между Западом и Россией. С тех пор, как Владимир Путин в 2014 году решил аннексировать украинский Крымский полуостров, отношения между Россией и Западом стали просто ледяными».

«Нелегальные турбины Siemens в Крыму», – статью министра иностранных дел Украины Павла Климкина с таким заголовком опубликовало немецкое издание Die Welt. «Сегодня уже не может быть сомнений в том, что поставленные немецкой фирмой Siemens в Россию газовые турбины будут использоваться в аннексированном Крыму в нарушение экономических санкций ЕС. Это вызывает глубокое разочарование и возмущение. В течение трех лет после аннексии Крыма Украина на всех международных форумах неоднократно выражала озабоченность по поводу того, что санкции, введенные из-за российской агрессии против Украины, не строго соблюдаются некоторыми крупными фирмами. Эти опасения высказывались во время многочисленных бесед на самом высоком уровне – однако, как выясняется сегодня, они не были услышаны. Тем тяжелее нарушение доверия, связанное с делом концерна Siemens. Безусловно, теперь это в первую очередь обязанность концерна Siemens – юридически разобраться с этим примечательным происшествием, незамедлительно и полностью проверить обстоятельства этой противоправной поставки турбин в Крым и отменить ее. Однако этот случай стал проверкой всей санкционной политики в отношении России. И здесь Украина вместе с правительством ФРГ и европейскими институтами сделает все для того, чтобы эта потеря доверия со всеми ее серьезными последствиями превратилась бы в общее последовательное отношение мирового сообщества к вопросу об аннексии Крыма».