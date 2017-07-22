Экономические санкции против России немецкие предприятия нарушали и раньше. Но до сих пор информация об этом появлялась относительно не слишком важных партнеров российского бизнеса. И вот ‒ прецедент с немецким концерном Siemens​, который поставил оборудование для тепловых электростанций в аннексированный Крым. От компании пожелали объяснений – и концерн объявил о прекращении поставок оборудования государственным российским компаниям.

Представители немецкого концерна Siemens заявили, что их российские партнеры нарушили условия соглашения и поставили в Крым парогазовые турбины, которые должны были транспортировать на российскую Тамань. Siemens обратился с иском в московский суд против компании «Технопромэкспорт».

В то же время появилась информация, что в порт Феодосии доставили еще две турбины Siemens ‒ для ТЭС, которую должны строить в Саках.

А СМИ сообщают, что Siemens якобы рассматривает возможность выхода из совместных предприятий с российскими компаниями, которые отправили его оборудование в Крым. Это сообщение концерн опроверг, но заявил, что прекращает поставки энергооборудования в Россию.

Siemens ​опозорила Россия?

На сообщение отреагировал журнал Spiegel: Siemens сейчас интенсивно разгребает скандал вокруг турбин, которые, вопреки запрету, оказались в Крыму. А как следствие ‒ шеф российской партнерской фирмы «Силовые машины», где у концерна ‒ большинство акций, Роман Филиппов ушел в отставку. Российская юстиция обвиняет его в разглашении государственной тайны – правда, непонятно, связано ли это с Siemens – и не комментирует отставки».

Газета Franffurter Allgemeine Zeitung также прокомментировала решение о прекращении поставок энергооборудования в Россию. Как и другой вопрос ‒ по уже отправленному оборудованию в Крым: «Россия получила от «Сименса» турбины для Крыма. Теперь речь идет о том, способны ли российские инженеры запустить их в работу – ведь до сих пор эту работу выполняли специалисты концерна. Сейчас они подпадают под запрет въезда на аннексированную территорию. Поэтому, возможно, что эти турбины вообще не смогут заработать. Некоторые эксперты уверены, что без помощи производителя ни одно российское предприятие не в состоянии запустить и обслуживать такое оборудование. Поэтому для россиян, не имеющих опыта в этом деле, это будет испытание.

Концерн будет иметь дело с европейскими и американскими ведомствами

Поэтому Franffurter Allgemeine Zeitung приходит к выводу, что легкомыслие сыграло с Siemens злую шутку, а умышленных действий в нарушение санкций он не совершал. Поскольку «менеджеры концерна не могут быть такими глупыми, чтобы ради соглашения на 112 миллионов евро навредить своему отличному имиджу».

Теперь концерн будет иметь дело с европейскими и американскими ведомствами, которые контролируют соблюдение санкций. Это может стать поводом для недоверия в дальнейших сделках и повредить отношениям немецких предприятий с российскими партнерами.

Восточный комитет немецкой экономики твердо стоит на своем: «Немецкие предприятия придерживаются санкций против России». Об этом сообщил спикер комитета Андреас Метц в ответ на запрос Радіо Свобода.

Между тем официальная Германия перевела ответственность за нарушение санкций на один концерн, который, в свою очередь, перекинул ее на партнера.

Немецкий концерн Siemens 1 июля объявил о прекращении поставок оборудования российским компаниям, подконтрольным государству, даже по уже действующим контрактам.

Кроме того, Siemens объявил о выходе из российской компании «Интеравтоматика», где немецком концерну принадлежало 45,7% акций. В концерне предполагают, что именно с помощью этой компании турбины «Сименс» перевезли из Краснодарского края в Крым.

О том, что турбины незаконно ввезли в Крым для использования на электростанциях, стало известно в начале июля 2017 года. После этого Siemens подал в суд иски на три российские компании – вероятно, причастные к этому.

Турбины были сделаны на совместном предприятии немецкого концерна и российского предприятия «Силовые машины» для использования, согласно контракту, в Краснодарском крае. После этого их переделали на предприятиях компании «Ростех» и перевезли из России в Крым.

Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям поставлять любое оборудование и продукцию в аннексированный Россией Крым.