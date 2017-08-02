В «​Острове Крым»​ Василия Аксенова есть чудный момент: главный герой, вспоминая свою юность, идет в коктебельский бар, где он когда-то юнцом дрался с американскими солдатами с близлежащей базы ВМС США. Идет по зову ностальгии, его туда влекут воспоминания. В этом коктебельском баре солдаты всегда пьют и иногда дерутся с местными крымскими юнцами: по-дружески, нужно думать, по-приятельски, от избытка сил. В аксеновском Крыму присутствовали союзнические американские войска, что делает честь авторской прозорливости.

И верно – без американских баз настоящей независимости Крыма, похоже, быть не может. Это нужно четко осознавать. Россия, конечно, скоро поменяется, но лучше перестраховаться. Пусть будут не совсем американские, но хотя бы НАТОвские, и обязательно на постоянной основе, с присутствием контингента. Такие базы Крыму будущего абсолютно необходимы.

Без американских баз настоящей независимости Крыма, похоже, быть не может. Это нужно четко осознавать

​В России сейчас вызревают стратегии того, что же нужно будет делать после смерти или, что менее вероятно, отстранения Путина – в общем, после его ухода. Выбор небольшой: или уж окончательно фашистская диктатура, или попытки выбраться к культуре и цивилизации. Последнее предполагает отказ от Крыма и, уверен, россияне в своей массе особенно плакать не будут. Для них, ввергнутых на тот момент в шок и трепет, вопрос полуострова будет на десятом месте. Интересно, есть ли у украинского правительства хотя бы наброски плана, что же и как тогда следует предпринять?

И, скорее всего, просто так вернуться в кабинеты крымских министерств и в казармы военных частей украинцам не получится. Нужен будет какой-то период адаптации, какой-то переходный режим. Лучше всего, конечно, с множеством представителей международных организаций, так сказать, наблюдающих за процессом и гарантирующих соблюдение всяческих свобод. И с миссией ОБСЕ или полицией ООН. Для успокоения напуганного крымского населения они, мол, присмотрят, чтоб никого не преследовали. Эдак на год или два. А после этого следует подумать и о постоянных международных НАТОвских базах или, скажем, отдельных частях вооруженных сил США. Чтоб было крепче.

Иван Ампилогов, русский писатель, крымчанин, участник АТО

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