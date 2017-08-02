В нескольких городах России накануне прошли акции против фильма Алексея Учителя "Матильда". "Молитвенные стояния" "За веру! За народ и царя!" оказались не столь масштабными, как прогнозировали их организаторы ­– движения "Сорок сороков" и "Царский крест", где надеялись на участие нескольких тысяч православных верующих. На практике же во многих городах на "стояние" собиралось всего несколько десятков человек, где-то акция ограничилась одиночными пикетами, а где-то ее и вовсе отменили.

Организаторы заявляли, что Большие "молитвенные стояния" пройдут в десятках городов России, Беларуси, Сербии, Австрии, Болгарии и Казахстана. К 1 августа петицию против фильма "Матильда" подписали более 23 тысяч человек. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, по ее словам, собрала еще больше подписей – 100 тысяч обращений граждан об оскорблении чувств верующих. Но количество участников региональных акций, если оценивать по фотографиям и новостям, в сумме едва превысило тысячу человек. Сама Поклонская, судя по ее странице в Фейсбуке, приняла участие в "стоянии" в аннексированном Россией Крыму.

Самое масштабное "стояние" прошло в столице России – на территории московского храма Воскресения Христова в Кадашах. Согласно подсчетам организаторов, здесь собралось несколько тысяч человек. Организаторы акции повесили на стене соседнего с церковью здания огромный баннер с надписью "За веру! За Отечество! За народ и царя!". В руках многие участники богослужения держали портреты и фотографии Николая II. Верующие распевали молитвы и выступили против "сил зла", "продолжающих атаку на царственных страстотерпцев". Корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров, который присутствовал на акции, саму Наталью Поклонскую на "молитвенном стоянии" не увидел. Никто из тех, с кем беседовал журналист, фильм "Матильда" не смотрел.

Первым из городов на "стояние" вышел Петропавловск-Камчатский. Его организатором здесь выступило камчатское отделение Всероссийского родительского движения. Местная епархия поддержала акцию, которая прошла в главном соборе города. В группах "Стояние За Веру! За Отечество! За Народ и Царя!" в социальных сетях сообщили о 150 собравшихся. Но на фотографиях с акции можно насчитать примерно пятьдесят человек. "Ух!!! Просыпается Россия-матушка от 100 летнего "летаргического" сна!!!" – написали модераторы группы в Фейсбуке.

Несколько десятков человек вышли на акцию в Санкт-Петербурге у Крестовоздвиженского собора на Лиговском проспекте. Здесь в 2002 году был установлен бюст Николая II. "Стояние" помогало организовывать казачье братство "Невская станица". Верующие приносили с собой плакаты "Дерзающему против православных Государей на бунт и измену, анафема", "Культурная столица против фальсификации истории и лжи", портреты и иконы с изображением последнего императора России. Перед началом "стояния" священник предупредил, что состоится только молебен и акафист, без выступления гражданских лиц. В молитве собравшиеся обращались к Богу, чтобы не допустить выхода фильма в прокат.

Примерно 40 человек, судя по видео с акции, собралось возле Успенского собора в Омске.

Они подготовили плакаты и баннер "Учитель, руки прочь от русского царя". Накануне в группе "Омск обсуждает "Матильду" был опубликован опрос "Омскому зрителю нужна "Матильда?". Более 70 процентов опрошенных ответили "да".

В Астрахани прошло сразу два мероприятия против показа фильма: гражданская акция, на которую пришли примерно 40 человек, и церковное "стояние" с чтением Акафиста Святым Страстотерпцам, где молились семьи атаманских казаков и члены детского патриотического спортивного клуба "Юный десантник". "Стояние" поддержали и жители аннексированного Севастополя, которые помолились на акафисте в храме Трех Святителей и сфотографировались с плакатами.

Организаторы в некоторых городах высказывают сожаление, что акции оказались немноголюдными. Так, под фотографиями из Уфы, где в Свято-Пантелеимоновском храме прошло молебное пение, протоиерей Виктор Иванов пишет: "Жалко, что за сутки не смогли собрать больше народа (были объективные причины)".

Акция против картины прошла и в Волгограде, по свидетельству корреспондента Радио Свобода Евгения Лемкуса, в "стоянии" приняли участие 42 человека. Участники подписывались под обращением к депутату Государственной думы Наталье Поклонской. Многие стояли с иконами, на которых было изображено семейство последнего императора России. Здесь же во дворе прямо на брусчатке лежали три плаката: "Не прикасайтесь к помазанным моим… (Пс. 104:15)", "Фильм "Матильда" снят на бюджетные деньги и оскорбляет чувства народов России", "#ОстановимМатильду За веру! За царя! За Отечество!"

Организатор "молитвенного стояния" в Волгограде Татьяна Полухина рассказала корреспонденту Радио Свобода, что акция согласована в администрации Волгограда.

– Фильм мы не видели. Мы видели трейлер. Этого было достаточно. Мы стоим за честь царской семьи, которую порочит фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Мы стоим за веру православную, за отечество и народ. В фильме личность Николая II обрисовывают как блудника, праздного образа жизни человека. Его супругу – как колдунью, занимавшуюся оккультизмом. Мы боремся за то, чтобы этот кинопродукт не вышел на большие экраны страны, – заявила Татьяна Полухина.

Бывший военный летчик Сергей Шевчук живет в Ярославле. Он приехал в Волгоград к родственникам в отпуск и "как православный человек" решил поддержать выступление против фильма "Матильда".

– Один из священников сказал мне, что если мы пропустим этот фильм, то Россия погибнет. В 1917 году была революция. Великая Отечественная война была. И если этот фильм мы пропустим, то будет новая беда, – заявил Сергей Шевчук.

– Как же в этой акции не принять участия, если царскую семью так порочат. Фильм я не видела – просто слышала о нем. Ездили в монастырь под Екатеринбургом. Там батюшка Сергий много про него говорил. Священники говорят, что это кощунственный фильм против царской семьи, плохие актеры, плохая режиссура, плохая идея, – сказала участница "молитвенного стояния" Ольга Кораблина.

В Екатеринбурге, городе, где была расстреляна царская семья, согласовать акцию с властями не удалось из-за поздней подачи заявки. Вместо "стояния" "За веру! За народ и за царя!" прошел одиночный пикет, участник которого вышел с плакатом "Остановим Матильду. Екатеринбург", рассказывает корреспондент Радио Свобода Антон Гуськов. После акции он присоединился к группе верующих (их было примерно сорок человек), которые собрались в Храме на Крови. Здесь отслужили молебен в честь ангела-хранителя Николая II Серафима Саровского.

Не удалось организовать масштабную акцию и в Тюмени. "Любое скопление людей с признаками митингующих незаконно. Божией помощи", – написали модераторы встречи в городе. Но, как передает корреспондент Радио Свобода Юрий Васильев, несколько человек все-таки провели акцию, которая завершилась за несколько минут. Шестеро мужчин и женщин прибыли к поклонному кресту на исторической площади Тюмени загодя с плакатами "#остановимматильду Тюмень". Они по очереди (пикет был заявлен как одиночный) сфотографировались с плакатом у креста, после чего разошлись.

В Самаре митинг против фильма не благословил Митрополит Сергий, призывая верующих просто помолиться в храме.

В Калуге "стояние" было перенесено на 8 утра. По словам модератора группы Сергея Зотова, оно все-таки состоялось. Но информацию о количестве участников и форме проведения мужчина не уточнил.

В селе Никоновское Раменского района в основном собрались прихожане храма Покрова.

В Набережных Челнах организаторы отменили проведение акции за два часа до ее начала и предложили помолиться Святым Страстотерпцам дома, в кругу семьи. В группе мероприятия "ВКонтакте" написали так: "Причину назвать не могу, дабы не искушать неискушенных...".

Жители некоторых городов России поддержали "стояние" молитвами и своими фотографиями с плакатами "остановим Матильду" в социальных сетях. Этим же ограничились акции и в других странах, о которых говорили организаторы.

Так, жительница Германии искала единомышленников для участия в "стоянии" в группе "ВКонтакте". Координатор движения "Сорока сороков" в Австрии записал видеообращение к верующим, призывая выступить против фильма.

Об итогах акции в Ростове-на-Дону, Хабаровске, Пензе, Казани (где мероприятие тоже анонсировали организаторы) ничего не известно. Их участники, если они и были, публично не отчитывались о проведенном молебне.

В доказательство того, что "Матильда" оскорбляет чувства верующих, участники акции апеллировали к результатам экспертизы, проведенной в марте по запросу Натальи Поклонской. Она сделана на основе трейлеров фильма и текста сценария. В результатах исследования говорится, что в фильме исторические образы помещены в ситуации "вульгарно-аморального" характера, создатели используют приемы, "направленные на формирование вполне определенных, крайне оскорбительных для православных христиан образов канонизированных святых".

В апреле Поклонская написала заявление в прокуратуру, после которого в киностудии режиссера Алексея Учителя "Рок" начались финансовые проверки, затянувшиеся более чем на месяц. В "пошлости" обвинил фильм и представитель РПЦ митрополит Илларион, которого режиссер пригласил посмотреть предварительный монтаж. Движение "Христианское государство – Святая Русь" разослало в кинотеатры письма с угрозами поджигать здания в случае показа картины. Алексей Учитель попросил проверить организацию на экстремизм.

Накануне Большого "стояния" Наталья Поклонская пригласила режиссера присоединиться к акции в Москве, чтобы пообщаться с людьми, которые обратились к ней за помощью. Учитель на "стояние" не вышел. Ранее в обращении к президенту Владимиру Путину режиссер объяснил свое видение ситуации: "Абсурд заключается в том, что можно высказывать свою точку зрения, когда что-то увидишь. Я 12-го числа предложил депутату Поклонской посмотреть фильм, она отказалась. Мне кажется, в Думе есть необходимые комитеты, которые должны заниматься такими вопросами, например комитет по культуре".

Его высказывание президент поддержал, заметив, что о царской семье в разное время было снято много фильмов, в том числе "более жестких", чем "Матильда". Многие пользователи соцсетей также выступают против запрета на выход картины, считая, что это художественное произведение, в основе которого – одна из исторических версий произошедшего. Не важно, было ли это правдой, картина имеет право на существование.

В образовавшемся шуме вокруг премьеры фильма некоторые видят запланированную пиар-акцию. В любом случае, как отмечают многие, акции против фильма работают на его рекламу:

Такую позицию отрицают ее организаторы: "Мы выступаем как часть гражданского общества, – комментирует лидер движения "Сорока сороков" Андрей Кормухин. – Мы живем в светском европейском государстве, где каждая социальная группа имеет право отстаивать свои ценности. Мы не считаем, что своими протестами еще больше привлекаем внимание к картине, потому что уверены, что фильм не выйдет".

В выходе другого фильма – "Ложь Матильды" – уверен его автор, режиссер-документалист Сергей Алиев, на счету которого уже несколько картин на православные темы. Вчера он выложил в YouTube первый трейлер, в котором о событиях конца XIX века рассуждает депутат Виталий Милонов. Алиев планирует собрать ряд интервью с историками, военными, политиками, а также включить в фильм цитаты из воспоминаний и дневников современников Николая II – и доказать, что изображение событий в фильме Учителя – ложь. "Я делаю картину на деньги из своего кармана, чтобы поддержать верующих и рассказать историю так, как все было на самом деле. С центральными телеканалами договориться о показе пока не получается, им ведь, как и многим СМИ, нужна "чернуха". Но есть же YouTube, где, как мы знаем, тоже можно вполне успешно смотреть фильмы". По планам Алиева, работа будет готова еще до премьеры "Матильды", которая назначена на 26 октября.