Уже больше недели по Симферополю ходят слухи о готовящейся отставке главы городской администрации Геннадия Бахарева. Крымские медиа со ссылкой на свои источники сообщают, что столичного мэра решили убрать из-за провальной реконструкции центра города, а также скандалов с точечной застройкой и общественными слушаниями. Крым.Реалии выясняли, насколько реален уход Бахарева и кто может занять его место.

На сайте администрации Симферополя 25 июля появилось сообщение об отмене встречи мэра города с представителями общественности. О причинах в публикации не сообщали. Некоторые крымские медиа предположили, что это связано с готовящейся отставкой Бахарева.

Но встреча Геннадия Бахарева с общественниками все же состоялась днем позже. На ней мэр Симферополя назвал информацию о своей отставке «инсинуациями».

«Мы последовали вслед за главой республики и также решили изменить формат встречи с общественностью. Вчерашняя встреча не состоялась и у некоторых это вызвало инсинуации разного рода. Могу всех успокоить, все нормально», – сказал Бахарев.

Несмотря на то, что он опроверг свое увольнение, крымские СМИ продолжают публиковать сообщения о готовящейся смене столичного руководства, ссылаясь на собственные источники в мэрии.

За что?

Севастопольский сайт «Примечания» сообщил, что журналистам провластного телеканала «Первый крымский» дали распоряжение акцентировать в своих сюжетах внимание на нерешенных проблемах Симферополя. Со ссылкой на неназванные источники издание пишет, что еще 24 июля назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов обсуждал со своими заместителями кандидатуры на пост нового главы столичной администрации.

По информации крымских СМИ, Геннадия Бахарева могут отправить в отставку, поскольку его фигура вызывает недовольство населения, а в последнее время он часто оказывался в центре скандалов.

В частности, главу администрации Симферополя обвиняют в фактическом срыве общественных слушаний по поводу уплотнительной застройки. На них городские власти пытались согласовать дальнейшую планировку центральной части Симферополя, строительство жилого массива «Крымская роза» (застройщик «Монолит»), прокладку ЛЭП. Также на слушаниях 10 июня планировали поднять вопрос строительства высотного отеля на месте, где ранее планировался аквапарк, вырубки двух гектаров леса ради прокладки ЛЭП, перенос крематория в дачный микрорайон Каменка.

Местные общественники и активные горожане выступают против этих инициатив симферопольских чиновников. Они посетили слушания и потребовали перенести их в связи с многочисленными процедурными нарушениями. Подобная ситуация повторилась через неделю. 19 июля прошли еще одни слушания на тему использования земельных участков. Оттуда одну из активисток полицейские вывели силой. Общественники были возмущены, а Геннадий Бахарев назвал слушания «продуктивными».

Вероятную отставку симферопольского мэра связывают и с другими накопившимися проблемами в городе: невывоз мусора, провальная реконструкция центра, хаотичная уплотнительная застройка.

Новый мэр из СБУ

28 июля Геннадий Бахарев спровоцировал новую волну слухов по поводу его увольнения. На сайте «Активный Симферополь», учрежденном мэрией, запустили голосование «Поддерживаете ли вы отставку главы администрации?». Результаты пока неизвестны – их объявят через неделю. 1 августа Бахарев сказал, что он инициировал голосование, но это не свидетельствует о его желании уйти с поста.

Решение принимает глава республики. Я приму любое

«Давайте не упреждать ситуацию. В зависимости от голосования будут и действия. Пока я могу просто сказать, что большая шумиха, которая поднялась после того, как мы ультимативно поговорили с общественностью, была мною ожидаема. Это мнение, которое никого не удивило. Но есть мнение других людей, которое мы захотели услышать. Здесь не надо делать никаких выводов. Все это преждевременно. Решение в конечном итоге принимает глава республики. Я приму любое», – сказал он.

Снять с должности человека легко, но кого назначить на его место?

Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов пока публично не комментировал возможную отставку Бахарева. Но 31 июля на своей странице в фейсбуке, не называя конкретных фамилий, он проанонсировал вероятные кадровые перестановки. Аксенов добавил, что кадровая скамейка запасных на полуострове практически пуста.

«Снять с должности человека легко, но тогда возникает вопрос: кого назначить на его место? Если бы у нас была скамейка запасных, состоящая сплошь из профессионалов, прошедших серьезный жизненный путь и готовых мгновенно приступить к реализации вопросов, то многое в Крыму было бы совсем иначе, с другими результатами», – говорится в заявлении Аксенова.

В крымских медиа и социальных сетях уже обсуждают возможных преемники Геннадия Бахарева. Одним из кандидатов называют нынешнего первого вице-мэра Александра Овдиенко. Последний занимает свой пост чуть больше полугода. В 90-х он был военным контрразведчиком Службы безопасности Украины, а в 2006-м его избрали депутатом Верховной Рады АРК от партии «Батькивщина».

Главой администрации не буду. 100%. Не бойтесь, господа!

Мэрское кресло также пророчат Игорю Лукашеву – главе крымского парламентского комитета по экономической политике. Возможным преемником Геннадия Бахарева называют главу Госкомрегистра Крыма Александра Спиридонова – давнего соратника Сергея Аксенова по партии «Русское единство». Хотят на своей странице в фейсбуке он опроверг, что может стать главой симферопольской администрации.

«Я уважаю Бахарева Г.С., не претендую на его кресло, менять работу не планирую, тружусь председателем Госкомрегистра. Главой администрации не буду. 100%. Не бойтесь, господа!» – написал Спиридонов.

Прогнозы политиков и общественников

Уже больше года на необходимости отставки Геннадия Бахарева настаивает депутат симферопольского горсовета от КПРФ Степан Кискин. Сейчас он считает этот вопрос почти решенным. По прогнозам политика, официально об отставке Бахарева объявят в августе.

Администрация не работает, к ней претензии со всех сторон. Отставка неизбежна

«Я думаю отставка вероятна на все сто. Администрация не работает, к ней претензии со всех сторон – от граждан, от властей. Он пойдет в отставку, потому что так жить нельзя, как мы живем. С таким центром города, с вывозом мусора, проблемами с Салгиром, парками, точечной застройкой и пошло поехало. Отставка неизбежна», – считает Кискин.

Депутат не берется прогнозировать, кто станет новым руководителем столицы. Но предлагает, чтобы до избрания нового мэра кандидаты на этот пост представили свои программы на общественных слушаниях.

Глава крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач также считает, что Геннадий Бахарев заслуживает отставки. Хотя, по его мнению, Сергей Аксенов не заинтересован в его увольнении, поскольку действующий симферопольский граданачальник полностью ему подчиняется и выполняет все нужные указания сверху.

По прогнозам Грача, если Бахарев все-таки уйдет, наиболее вероятно, что пост мэра достанется его первому заму – Александру Овдиенко.

Город как был в говне, так и останется

«Скорее всего, они остановятся на Овдиенко, который управляемый, без царя в голове, который любит позировать. А город, как был, прошу прощения, в говне, так и останется», – сказал Леонид Грач в комментарии для Крым.Реалии.

Он считает, что наименее вероятной из обсуждаемых кандидатур на должность мэра является Игорь Лукашев. Грач утверждает, что он был «кассиром в ОПГ «Сейлем», и его назначение главой администрацией станет «концом света» для столицы.

Общественник Илья Большедворов также считает отставку симферопольского руководителя вполне вероятной. Но, по его прогнозам, Бахарева уволят, только когда он реализует ряд начатых проектов по точечной застройке Симферополя, которые вызывают возмущение у населения.

Его задерживает на посту необходимость публичных слушаний о городской застройке

«Его задерживает на посту необходимость публичных слушаний о фактически незаконной городской застройке. А последующая его отставка приведет к тому, что новый глава города будет обладать определенным кредитом доверия со стороны властей республики. И население просто не сможет с него спросить за то, что происходит сегодня при действующем главе», – сказал Большедворов в комментарии для Крым.Реалии.

По мнению активиста, нового главу Симферополя выберут два человека – Сергей Аксенов и Владимир Константинов – в процессе подковерных переговоров между ними.