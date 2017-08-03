На днях суд в Симферополе отказал в праве на трудоустройство Валерию Подъячему – ветерану борьбы за «присоединение» Крыма к России. По профессии он – учитель математики, но с 2015 года вынужден жить на пособие по безработице. По российскому законодательству, лицам с судимостью нельзя работать в учебных заведениях. Эта норма распространяется и на Подъячего – в 2011 году суд приговорил его к условному сроку за призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Последним местом работы Валерия Подъячего является Академия биоресурсов и природопользования КФУ. В конце декабря 2015 года там решили перезаключить контракты с преподавателями и попросили их предоставить справки об отсутствии судимости. Подъячий такой документ предоставить не смог – и потому отправился на биржу труда.

Центр занятости выдал ему направление на трудоустройство в учебные заведения. Он решил устроиться в симферопольскую школу № 18, но директор этого учреждения Валентина Татьяна отказала ему, ссылаясь на судимость. В ответ Подъячий подал на школьное руководство в Киевский районный суд Симферополя. Однако 27 июля судья Татьяна Рубе отказала ему в удовлетворении жалобы.

За что боролся...

В 2011 году активистов организации «Севастополь – Крым – Россия» Валерия Подъячего и Семена Клюева признали виновными в посягательстве на территориальную целостность Украины – уголовное дело против них возбудила СБУ. Апелляционный суд Киева постановил, что пресс-релиз организации «Севастополь – Крым – Россия» содержит сепаратистские призывы.

Вот о чем говорилось в тексте пресс-релиза: «Для того чтобы предотвратить драматические для жителей полуострова события, крымский парламент незамедлительно должен имплементировать результаты референдума 20 января 1991 года, для чего отменить Конституцию АРК 1998 года как противоречащую волеизъявлению крымского народа и принять Декларацию о воссоединении Крыма с Россией. Затем объявить полуостров территорией, находящейся под юрисдикцией России, а также убрать оккупационную символику со здания Верховного Совета Крыма и обязать все местные органы власти в Крыму и другие подведомственные им учреждения вывесить государственные флаги России».

Ирония этой ситуации состоит в том, что когда идеи активистов воплотились в жизнь, Валерий Подъячий остался без работы. С марта 2014 года в Крыму действует российское законодательство, согласно которому лица с судимостью не допускаются к педагогической деятельности.

В своем недавнем иске против симферопольской школы № 18 Подъячий настаивал на том, что его судимость не является основанием для отказа в трудоустройстве. Якобы те действия, за которые его осудили по украинскому законодательству, в России не являются преступлением.

Однако судья эти аргументы не учла. В тексте ее решения говорится, что «факт принятия Крыма в состав России» не является основанием для признания недействительным приговора в отношении него. Заявляя это, судья Татьяна Рубе сослалась на статью 8 российского закона о «присоединении» Крыма. Там говорится, что судебные решения, принятые на полуострове украинскими судами до 18 марта 2014 года, имеют ту же юридические силу, что решения, принятые на территории России. То есть судимость Подъячего остается действительной.

Представитель Подъячего в суде, юрист Олег Бондаренко, заявил, что он не удовлетворен судебным решением и планирует подать апелляцию.

«У Подъячего был условный срок, судимость погашена еще в 2013 году. Пункт 6 статьи 86 Уголовного кодекса России говорит, что погашение судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью», – обосновал Бондаренко свою позицию.

«Буду полезен с метлой в руках»

Сам Подъячий после решения суда не разочаровался в идеях, за которые получил судимость и остался без работы.

Хочу быть полезен своей родине, пусть даже и с метлой в руках

«История государства Российского показывает, что реабилитация политрепрессированных может затянуться на годы, а то и на десятилетия, значит надо как-то жить в нынешних реалиях, и заниматься в жизни чем-то другим. Хочу быть полезен своей родине, пусть даже и с метлой в руках», – заявил Подъячий.

Его соратник по «Народному фронту «Севастополь – Крым – Россия» Вадим Мордашов считает, что за ситуацию с его товарищем несут ответственность представители крымской власти. По его мнению, они намеренно не оказывают никакой помощи борцу за российский Крым.

Крымским властям страшно не выгодно, если на политическом Олимпе появится Подъячий

«Сегодня крымская власть и крымские депутаты, которые в Госдуме, сенаторы типа Цекова, заняли свои места. И им страшно не выгодно, если на политическом Олимпе появится такой, как Подъячий. Сегодня он судим – они его нейтрализовали. А если он будет реабилитирован, то им – конкуренция», – заявил Морадшов.

В 2015 году в Госдуме России зарегистрировали законопроект, который может исправить положение Подъячего и его друзей по несчатью. Подал его депутат от КПРФ Иван Никитчук. Документ предполагает внесение поправок в закон «О реабилитации жертв политических репрессий» и предусматривает реабилитацию лиц, осужденных за «призывы и действия, направленные на воссоединение территории Республики Крым с Российской Федерацией».

Этот проект был внесен в Госдуму прошлого созыва, а сейчас его автор уже не является депутатом. Новый состав Госдумы этот документ не рассматривал. Активист Вадим Мордашов считает, что крымские политики, попавшие в российский парламент, намеренно саботируют принятие законопроекта.

А крымский политолог Дмитрий Омельчук считает, что Валерий Подъячий стал жертвой «судебной неразберихи».

Если бы власти очень хотели поддержать его, наверное, какой-то способ нашли бы

«Это издержки судебной неразберихи и судебной системы. Понятно, что если бы власти очень хотели поддержать этого человека, наверное, какой-то способ нашли бы. Или взяли в виде исключения. А поскольку чиновничий аппарат не привык серьезно обсуждать никакие вопросы, они подошли чисто формально и тему закрыли», – считает политолог.

Соратник Подъячего Семен Клюев, которого в 2011 году также осудили за сепаратизм, в январе этого года скончался. По словам адвоката погибшего Ивана Бакая, в последние месяцы жизни Клюев очень переживал, что за почти три года Россия не реабилитировала ни его самого, ни его соратников. По мнению юриста, это сыграло не последнюю в том, что произошло с активистом.