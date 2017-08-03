Парк путинского периода

Нынешний курортный сезон в Сочи, который ежегодно посещают до 5 миллионов туристов, вновь отмечен рядом крупных скандалов. Это и вспышки кишечных инфекций из-за грязной морской воды, куда продолжают попадать сточные воды и отходы со свалок, и новые случаи незаконной застройки, и попытки захвата пляжей, в том числе санаториями и пансионатами различных российских спецслужб, от ФСБ до ФСО. Но больше всего общественное внимание в эти дни привлекло увольнение директора Сочинского национального парка Николая Пеньковского и назначение на его место не имеющей ни нужного образования, ни опыта работы Дарьи Филипповой, журналистки и декоратора, но главное – племянницы вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Работа Николая Пеньковского, который с 2002 года занимал пост директора Сочинского национального парка, у местных общественных активистов и экологов вызывала массу претензий и протестов. Однако теперь, по их словам, ситуация может стать и вовсе катастрофической – и для местных жителей, и для уникальной природы черноморского побережья. На месте охраняемых лесов с еще большей скоростью начнут появляться очередные горнолыжные базы и санатории.

Дарья Филиппова, выпускница факультета журналистки МГУ, была назначена исполняющей обязанности директора парка в середине июня по решению главы Минприроды Сергея Донского. Ранее она всего месяц, в феврале-марте этого года, работала заместителем министра экологии и природных ресурсов аннексированного Крыма, но быстро уволилась по собственному желанию. Как пишет газета "Коммерсант", до этого, с 90-х годов и по 2013 год, Дарья Филиппова с перерывами трудилась в коммерческих компаниях, прямо связанных с ее матерью Татьяной Филипповой, родной сестрой Дмитрия Рогозина.

Сочинский национальный парк – самый известный и посещаемый в России, наряду с подмосковным Лосиным Островом (они были созданы в 1983 году и до сих пор делят первое место по всем параметрам). Он занимает почти всю территорию так называемого Большого Сочи: от границ с Туапсинским районом до Абхазии и от побережья Черного моря до водораздельной линии Главного Кавказского хребта. Большая часть территории парка – это горы, расчлененные речными долинами. Предгорная зона парка находится на узкой полосе черноморских пляжей. По территории парка протекают около 40 рек и ручьев, местами образующие любимые туристами водопады. Кроме того, именно здесь, как и в соседнем Кавказском заповеднике, проводится один из любимых экспериментов президента Владимира Путина – восстановление в дикой среде популяции исчезнувшего на Кавказе переднеазиатского леопарда.

Наибольшие потери Сочинский национальный парк понес во время подготовки к зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 году, однако на этом проблемы не закончились. В июне прошлого года Госдума России приняла закон, разрешающий строительство на территориях государственных природных заповедников и национальных парков. Причем сперва этот законопроект был задуман как краевой и создавался лишь для того, чтобы российские власти могли размещать и утилизировать промышленные отходы в Крыму. Однако впоследствии депутаты решили придать ему уровень федерального закона.

В действующий закон "Об особо охраняемых природных территориях", несмотря на яростные, но бесплодные протесты таких организаций, как "Гринпис России" или Всемирный фонд дикой природы, была внесена соответствующая поправка, согласно которой правительством России теперь разрешено вести в заповедниках капитальное строительство "в целях развития туризма и спорта", в том числе гостиниц и стадионов. В Сочинском национальном парке подобное "дополнительное" строительство началось одним из первых, рассказывает главный редактор портала Blogsochi.ru, общественный активист и эколог Александр Валов:​

– Что происходило в Сочинском национальном парке в последние годы, когда им руководил Николай Пеньковский?

– При подготовке к Олимпиаде-2014 Сочинский национальный парк передал огромное количество территорий горнолыжным объектам, в том числе курорту "Роза Хутор" и предприятиям "Газпрома", в связи с их "расширением", увеличением территории и строительством новых канатных дорог. Как правило, эти канатные дороги вообще-то не использовались при проведении Олимпийских игр. А "Газпром" непосредственно не участвовал вообще в проведении Олимпиады. Местные жители часто выступали против, боролись за организацию хоть какого-то контроля над вырубками лесов. Просеки делались необычайно широкими, вырубались под корень целые рощи. Как обычно, к общественности не прислушивались, все делали очень грубо.

Просеки делались необычайно широкими, вырубались под корень целые рощи

Например, "модернизировались" Сочинский дендрарий и в Адлерском районе дендрологический парк "Южные культуры", на это выделялось порядка 620 миллионов рублей. Тоже проводились общественные слушания, и в связи с этим даже возбуждались уголовные дела о хищениях. Прокуратура Краснодарского края инициировала какие-то проверки, это было совсем недавно, в 2016 году, но ничем дело не закончилось. Я бы спрашивал так: не почему Пеньковского отправили в отставку, а почему его настолько долгое время никто не трогал? Это очень закрытая фигура. Вы нигде не найдете ни его полноценных интервью, ни фотографий и так далее, хотя он долгое время возглавлял такую крупную структуру, парк федерального значения, один из самых известных в стране.

– Сочинский национальный парк – это место, которое, наверное, в России знают почти все. Как здесь могло происходить что-то, что являлось бы лишь личной инициативой Николая Пеньковского? Вы пишете, что он "налево и направо раздавал парковые земли". Мог ли он это делать сам, без какого-либо покровительства на самом высоком уровне?

– Естественно, на его деятельность закрывали глаза как минимум в Министерстве природных ресурсов. Сочинский национальный парк – это не просто огромные просторы, леса и так далее, а еще и огромное количество объектов, куда ходят туристы, к примеру Тисо-самшитовая роща, это парк "Южные культуры", всякие водопады и так далее, и все это включено в Сочинский национальный парк, и за посещение этих объектов люди платили деньги – не получая, кстати, даже на руки билетов! Распределение этих денег, как это все происходило и куда уходило – это все крайне закрытая информация! Причем речь идет о миллиардах рублей. Я думаю, что как минимум половина этих денег просто разворовывалась. Я не могу однозначно утверждать, что это делал лично Пеньковский. Но он был директором – он не мог этого всего хотя бы не замечать!

​– Когда мы говорим о присвоении заповедных земель во всем Большом Сочи, этим занимаются чаще частные лица и компании или госкорпорации, чиновники?

– Госкорпорации у нас всегда имеют привилегии при получении тех или иных земель. Например, "Газпром" получал их просто без какого-либо одобрения общественности, в огромном масштабе, концерну передавались огромные территории. Перед Олимпиадой вообще все проходило за закрытыми дверями, кулуарно, никто этот процесс не контролировал. Очень сложно вообще кого-то конкретно там идентифицировать, из ответственных и виновных. Первое, что на ум приходит, кто за это отвечает – конечно, директор парка.

– Но есть же администрация Краснодарского края, бывший губернатор Александр Ткачев и нынешний Вениамин Кондратьев, мэр Сочи Анатолий Пахомов…

– Но Сочинский национальный парк – это федеральная структура, подчиненная Министерству природных ресурсов. И вмешательство со стороны каких-то субъектов Федерации, муниципалитета в наших условиях здесь вообще исключено. У нас есть четкая "вертикаль власти"... и мэр Пахомов мне лично говорил: "Мы не можем вмешиваться, это же Министерство природных ресурсов".

– Назначение Дарьи Филипповой взамен Николая Пеньковского вызвало вал общественной критики. Ясно же, что вся эта история вряд ли привлекла бы столько внимания, если бы Филиппова не была племянницей своего знаменитого дяди – Дмитрия Рогозина. Вы, судя по всему, один из тех, кто воспринимает без особого отторжения факт того, что заповедными сочинскими лесами будет распоряжаться человек, который не имеет ни малейшего опыта, ни нужного образования. Явно она попала туда исключительно по протекции. Вы не боитесь, что станет еще хуже?

– Боюсь, да! Хотя я не знаю, может ли быть хуже того, что там уже происходило и происходит? То, что там вытворялось, это просто кошмар! Сколько мы в прокуратуру заявлений написали, например, по поводу того, что местные сочинцы, живущие в Сочи, не могут попасть в лес! За это нужно было заплатить Пеньковскому! Несколько раз прокуратура заявляла, что не имеет право кто-либо собирать деньги за вход просто в лес. Но они собирали – с туристов, с местных жителей. 100, 150, 200 рублей за раз. Ну, извините, у нас 5 миллионов туристов в год приезжает! Миллион, допустим, туристов заплатит по 100 рублей – это уже 100 миллионов!

Может ли быть хуже того, что там уже происходило и происходит?

​– Сочинский национальный парк, как и Кавказский заповедник, входит в программу грандиозного эксперимента по воссозданию популяции переднеазиатского леопарда. Никаких леопардов именно в районе Сочи никогда не было, кстати, и тысячу лет назад. Но Владимир Путин очень любит больших кошек, тигров и леопардов, с ними фотографируется, периодически их жизнь проверяет, поэтому понятно, на каком контроле все это находится. Вам что-то известно о том, как движется этот проект? И, с учетом произвола и экологических преступлений, и коррупции, о которых вы говорите, не превращается ли и это дело в грандиозное надувательство для отмывания денег, победно-патриотических рапортов в Москву, в Кремль и во внешний мир?

– Тема с разведением этих леопардов, на мой взгляд, абсолютно абсурдна! Когда выпускают диких хищников на расстоянии нескольких километров от жилых зданий, как это воспринять? Хорошо, сейчас будут за ними следить камерами и с помощью электронных ошейников, а дальше? У леопардов огромный ареал обитания, они начнут просто нападать на людей и скот, и кто-то опять должен будет умереть! Это хищник, он не определяет, овца перед ним, или человек, или еще кто-то, леопарду все равно. У нас здесь горнолыжные курорты, где очень много туристов, их территории, о чем я рассказал уже, расширились до невероятной степени. Люди постоянно ходят на экскурсии, на водопады. Идея эта абсолютно бредовая и популистская! Звери будут жить якобы в дикой природе – которая непосредственно соседствует с густонаселенной Красной Поляной? Это очень опасное соседство! У нас уже было несколько случаев нападений медведей там, кстати.

​– Вы годами боретесь против коррупции в Сочи, против чиновничьего произвола и связанного с этим уничтожения природы. Год назад мы с вами беседовали о загрязнении акватории Сочи, о кишечных инфекциях, идущих от морской воды, из-за сбрасываемых фекалий в том числе. Даже из президентского "Бочарова Ручья". В этом году летом опасность уменьшилась?

– Да, мне все время ставят в укор, что я слишком много рассказываю правды про экологическую ситуацию в Сочи. И здесь положение дел, на мой взгляд, было настолько ужасным, что хуже просто некуда. Те же фильтрационные воды до сих пор бегут со свалки. На их якобы очистку были выделены миллиарды рублей из бюджета Краснодарского края – но до сих пор бежит фильтрат со свалки, которую "рекультивировали". Глубоководный выпуск их в море происходит в Адлерском районе. С очистных сооружений вода должна уходить вглубь на 25 метров, но сейчас она выходит на глубине 13 метров и течение сносит все непосредственно на центральные пляжи. Информация все время поступает, что в больницы попадают люди с кишечными заболеваниями, как и в прошлые годы.

​– Вы также рассказывали о том, как на участках прибрежной полосы в Сочи вовсю идет коммерческое строительство, в том числе на землях, переданных фонду виолончелиста Сергея Ролдугина, близкого друга Путина. Этот процесс продолжается?

– Была у нас такая история – напротив образовательного центра "Сириус", принадлежащего фонду "Талант и успех", между реками Мзымта и Псоу, начали захватывать пляж общей протяженностью в 320 метров, что-то там строить. Мы эту деятельность пресекли, я вызвал полицию, и они там приостановили строительство. Сейчас, по крайней мере, можно пройти пляж вдоль и поперек, хотя в центре города проблема еще сохраняется. Не менее 50 процентов пляжей в центральных районах перекрыты.

– Кем?

– Это всевозможные ведомственные санатории, частные гостиницы… Есть 6-я статья "Водного кодекса", где написано, что на глубину в 20 метров от берега пляжная полоса должна быть абсолютно общедоступной. Например, в центре города пляж перекрыт гостиницей "Жемчужина", у них забор стоит с обеих сторон. Они пытались в свое время деньги брать с "чужаков", а сейчас "посторонних" туда просто не пускают, даже за деньги, только своих постояльцев. Санатории практически все ведомственные: "имени Дзержинского" – ФСБ, "Сочи" – Управления делами президента. Потом идет резиденция Дмитрия Медведева, потом резиденция Владимира Путина. Мало того что нельзя на пляж попасть, там даже плавать нельзя! Стоит военный корабль у берега, который остановит вас, если вы там, например, вдалеке на яхте будете проплывать, напротив резиденции.

Этой весной офицеры ФСО пытались захватить пляж "Ривьера"

Этой весной офицеры ФСО пытались захватить пляж "Ривьера". В свое время в наших краях существовал санаторий "Кавказская Ривьера", а потом всем известный предприниматель Владимир Брынцалов все это разрушил (новодел там сделал, очень много судебных исков было), и в итоге сейчас санаторий потерял культурную ценность. И вот этот новодел фэсэошники себе забрали. И напротив "Кавказской Ривьеры" они хотели захватить также и пляж. По соседству находится резиденция Дмитрия Медведева, так вот дальше от его забора они захватили еще метров 150–200 пляжа и пытались его закрыть, уже забор легкий поставили. Но мы это все дело тоже пресекли! – рассказывает Александр Валов.

Как стало 3 августа известно "Новой газете", полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов направил письмо главе Минприроды Сергею Донскому, в котором заявил, что "считает нецелесообразным" назначение Дарьи Филипповой на должность постоянного директора Сочинского национального парка. В письме Устинов указывает, что Филиппова работала в различных коммерческих и общественных организациях, не имеющих отношения к сфере охраны природы, а также "за последние пять лет сменила более пяти мест работы, с периодичностью от полутора лет до одного месяца. В течение последних полутора лет допустила около сорока административных правонарушений", – говорится в тексте письма, оказавшегося в распоряжении "Новой газеты".