Крым.Реалии продолжают следить за тем, как в Крыму соблюдаются украинские и западные санкции. Но если в предыдущих материалах мы писали о схемах, которые позволяют обходить эти запреты, то теперь речь идет о противоположном примере. Нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell, которой в Крыму до его российской аннексии принадлежали 22 автозаправки, в 2014 году прекратила свою деятельность на полуострове. Спустя три года выяснилось, что эти АЗС были разграблены неизвестными.

Компания Shell одной из первых начала закрывать свои автозаправки в Крыму после того, как он был захвачен российскими силами. Об уходе с крымского рынка в компании заявили в апреле 2014 года, то есть через месяц после «референдума», когда в Евросоюзе и США утвердили первые санкции в отношении полуострова и российских чиновников.

Закрытие заправок в тот момент было невыгодно подконтрольным России крымским властям, поскольку они заявляли об остром дефиците нефтепродуктов на полуострове. Прекращение деятельности АЗС добавляло им проблем. Спустя три года можем наблюдать продолжение истории.

Вынесли все

В июле крымские автозаправки, брендированные символикой Shell, попали в поле зрения корреспондента Крым.Реалии. Оказалось, что многие из них были разграблены неизвестными.

Одна из заправок, где орудовали вандалы, находится по дороге из Алушты в Ялту. В ней разбиты стекла и украдено все имущество, включая ливневые решетки и часть тротуарной плитки. Это стало возможным, поскольку заправку никто не охранял.

Напомним, до российской аннексии полуострова 22 автозаправки Shell принадлежали ООО «Альянс Холдинг» (Retail Ukraine Shell). Эта компания представляет сеть АЗС Shell в Украине. После вынужденного прекращения деятельности крымской сети автозаправок в украинском представительстве Shell заявляли о переговорах о возможной передаче своих АЗС в аренду юридическим лицам, которые зарегистрированы в Крыму по российскому законодательству. Но о результатах этих переговоров не сообщалось, а крымские автозаправки Shell так и не возобновили работу.

На официальном сайте украинского ООО «Альянс Холдинг» (Retail Ukraine Shell) указано, что автозаправки компании продолжают работать в Украине, России и других странах мира. Нерабочие АЗС на полуострове не отмечены.

Крым.Реалии обратились в пресс-службу украинской компании за разъяснениями относительно судьбы их крымских автозаправок. На информзапрос мы получили лаконичный ответ: «На ваши вопросы мы предоставляем такой ответ: «Шелл Ритейл Юкрейн не ведет хозяйственной деятельности в Крыму».

Более никаких разъяснений в компании не предоставили. Поэтому по-прежнему остается неизвестным, какой ущерб она понесла после прекращения деятельности на крымском рынке, кто теперь контролирует крымские автозаправки и почему никто не отреагировал на их разграбление.

Почему молчит Shell?

В рамках компании стоимостью сотни миллиардов долларов потери в Крыму являются неприятными, но не такими, которые могут что-то определять или на что-то влиять

Одной из версий, по которой Retail Ukraine Shell игнорирует вопросы о крымских автозаправках, в украинском экспертном сообществе называют нежелание компании возвращаться к этой теме в виду незначительного ущерба от их потери. «Можно предполагать, что Shell уже списал ущерб от прекращения своей деятельности в Крыму. Такие большие компании создают финансовые резервы на такие ситуации, это все списывается и потом они предпочитают не возвращаться к этой истории. Потому что это дороже обходится. Очевидно, что в Shell просто поставили для себя крест на этом ущербе и все. В рамках компании стоимостью сотни миллиардов долларов потери в Крыму являются неприятными, но не такими, которые могут что-то определять или на что-то влиять», ‒ считает глава экспертно-экономического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

​Еще одной причиной такого молчания называется желание корпорации Shell сохранить свои позиции на российском рынке и, в частности, сотрудничество с «Газпромом». Напомним, еще в прошлом году Shell получила согласие «Газпрома» на продажу российского газа за рубеж через проектную компанию «Балтийский СПГ» ‒ завод по производству сжиженного газа.

Кроме того, Shell выступает партнером «Газпрома» в проекте строительства так называемого «Северного потока-2» ‒ газопровода, который протянут через Балтийское море в направлении Германии рядом с «Северным потоком-1». Строительство планируют начать в 2019 году. Общая стоимость проекта, по предварительным подсчетам, составит около 10 миллиардов евро.

В июне Shell перечислил свою часть инвестиций в этот проект, заявив, что это «является способом укрепления взаимодействия с «Газпромом».

В то же время украинская сеть АЗС Shell с 2014 года сокращается. Кроме потерянных в Крыму 22 автозаправочных станций еще четыре станции остаются на оккупированной территории Донецкой области. Восемь заправок в Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Харьковской, Киевской и Житомирской областях перешли в управление другим компаниям.

Продажа автозаправок бренда Shell в регионах Украины продолжается.