Специально для Крым.Реалии

«Сказка о золотой рыбке» – это ведь не про детей. Она про взрослых, которые забыли причинно-следственные связи. Весной 2014-го Москва могла думать, что ее будущее триумфально. Крым отнят у Украины. Киев начинает вязнуть в войне с наемниками. Запад вводит косметические санкции и старательно уговаривает Кремль сесть за стол переговоров.

За спиной у Владимира Путина – триумфально выигранная Олимпиада. Один из самых низких уровней госдолга. Нефть по сто с лишним долларов за баррель. Россия председательствует в G8.

В тот момент нужно было быть отчаянным оптимистом, чтобы ставить в политическом тотализаторе на Украину. Никто не знал, сможет ли воевать армия. Боеспособных частей было до безумия мало. Страна напоминала вынырнувшего из комы больного, который пытался понять, какие именно мышцы атрофировались в его государственном организме за двадцать три года бездействия. Вдобавок на месте вырванного с корнем Крыма была зияющая рана.

Кто знает, как бы сложилась история, если бы Москва решила, что ей хватит? Если бы она не стала превращать Донбасс в горячую точку? Если бы не стала командировать на восток Украины солдат и наемников? Если бы не стала предоставлять им оружие и «буки»?

Вся история последних трех лет – это пример того, как Владимира Путина раз за разом не устраивал выигранный им трофей

Кто знает, в какой момент ситуация бы затихла, если бы Кремль не стал участвовать в сирийской кампании? Если бы российские бомбы не уносили жизни мирных жителей? Если бы российское посредничество продолжало быть дипломатическим, которое хорошо своими правами и отсутствием обязательств?

Кто знает, как выглядела бы реальность, если бы российское руководство не решило вмешаться в президентские выборы в США? Если бы Конгресс и Сенат не воспринимали Москву как угрозу своей политсистеме? Если бы Дональду Трампу не пришлось изображать из себя ястреба, чтобы избавиться от подозрений в лояльности к Кремлю?

Кто знает, как бы реагировала Европа, если бы Москва не нарушала свои обещания о судьбе газовых турбин Siemens? Если бы не пыталась вмешиваться в судьбы бывших югославских республик? Если бы не делала демонстративную ставку на Марин Ле Пен, которая проиграла выборы своему оппоненту?

Вся история последних трех лет – это пример того, как Владимира Путина раз за разом не устраивал выигранный им трофей. Ему было мало корыта, избы, звания столбовой дворянки и даже статуса вольной царицы. Растущие амбиции и вера в собственную удачу – прекрасный способ похоронить перспективы.

Москве впору ставить памятник своим несбывшимся надеждам

И вот теперь в Москве пьяный мужчина в футболке «Оплота» бьет журналиста телекомпании НТВ. Той самой, что на протяжении трех последних лет пела осанну «доблестным защитникам Новороссии». Только они теперь почему-то купаются в московских фонтанах и именно там чешут свои кулаки.

А на другом конце планеты президент США подписывает системный закон о санкциях. Тот самый президент, победу которого еще недавно представляли как главное достижение российской внешней политики. Те самые санкции, которые выводят Россию в разряд стран, каждый шаг которых будет отслеживаться специальными службами.

Москве впору ставить памятник своим несбывшимся надеждам. Возможно, в будущем его даже не снесут. В назидание потомкам.

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