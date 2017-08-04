Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Крымский туризм попал в политическую ловушку», – пишет датская газета Jyllands-Posten. «На веранде изысканного отеля «Севастополь», откуда виден магазинчик Веры, занято лишь два стола из десяти. За одним сидит корреспондент Jyllands-Posten, поедающий котлеты по-киевски, а за другим – трое говорящих по-русски деловых людей за вечерней чашкой кофе. В красивой бухте курсируют на три четверти пустые экскурсионные лодки. Конечно, еще рано, пик сезона на этом черноморском полуострове наступает в августе, но все равно с количеством гостей до сих пор все шло не слишком хорошо – не только в Севастополе, но и на всем солнечном побережье Крыма. Это подтверждают все, от мала до велика. «У людей нет денег, поэтому они остаются дома. Попробуйте спуститься и посмотреть на железнодорожный вокзал. Он пуст. Такого никогда раньше не было», – говорит Борис Дронов, который уже много лет работает в местной туристической отрасли. В этом году по сравнению с сезоном 2016 года в Крым планируют поехать на 30% меньше россиян, согласно опросу, проведенному отраслевой Ассоциацией туроператоров России. Хотя Крым и предлагает прекрасную природу и множество исторических достопримечательностей, ухабистые дороги, потрепанные отели и плохие рестораны портят всю картину. Голосование, проведенное российским государственным новостным агентством РИА на портале, посвященном Крыму, показало, что 70% опрошенных считают, что цены на проживание и питание в регионе поднялись слишком высоко. Согласно опросу аналитического центра «Левада», 8% россиян думают о том, чтобы поехать в отпуск в Сочи, тогда как в сторону Крыма смотрят лишь 4% и еще 4% размышляют о зарубежных направлениях».

«Крымский камень преткновения Алексея Анатольевича», – материал о российском оппозиционере Алексее Навальном с таким заголовком опубликовало чешское издание Echo24. «Отношение Навального к Крыму напоминает попытку усидеть на двух стульях одновременно. Он старается поддержать имидж либерального оппозиционера, который противостоит незаконному стремлению Путина расширить «Российскую империю». Но при этом Навальный не хочет настроить против себя своих будущих избирателей, которые в большинстве своем поддерживают аннексию Крыма. Лавирование между двумя противоположными позициями может показаться даже комичным. Сразу после референдума, который состоялся в Крыму в марте 2014 года под пристальным надзором российских вооруженных сил, Навальный присоединился к международному протесту и резко осудил сам факт проведения референдума в подобных условиях: «Я не признаю итогов референдума 2014 года, прошедшего в Крыму. Нужно организовать честный референдум на полуострове, чтобы узнать, частью какой страны хотели бы быть жители Крыма. Статус Крыма сложно определить, и это может привести к ухудшению отношений между Россией и международным сообществом на долгие годы». Но хитрый оппозиционер продолжил лавировать. Да, референдум был незаконным, но его «Партия прогресса» все-таки может принимать участие в выборах в Крыму. Точно так же Навальный не видит ничего плохого в том, чтобы время от времени приезжать на оккупированный полуостров. И тем не менее (процитируем его слова) «Крым – это что, бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать». Навальный предложил провести еще один референдум, но «не такой как был, а нормальный». «Я думаю, что результаты этого референдума мы все примерно предполагаем, какие могут быть. Вот как решат – так решат», – сказал Навальный. Вопрос в том, что в действительности сам Навальный думает о Крыме, что является предметом его президентской кампании, а что ему советуют говорить его консультанты. Даже если бы Навальный был твердо убежден, что Россия действовала противозаконно, он не может себе позволить это откровенно признать перед гражданами, которые в большинстве своем уверены в обратном. А ведь Навальный в будущем году будет претендовать на роль их лидера».

«Украина готова к борьбе с Россией в суде из-за первой сухопутной связи с аннексированным Крымом», – сообщает американский журнал Newsweek. «Украина готовит иск против моста российского президента Владимира Путина в Крым, опасаясь, что он закроет воды трех других регионов Украины, сообщило в среду киевское информационное агентство УНИАН. Мост уже погряз в противоречиях, даже не открывшись. Это будет первая наземная связь между Россией и Крымским полуостровом, регионом России, аннексированным у Украины в 2014 году, но который по-прежнему признан украинским большинством Генеральной Ассамблеи ООН. Помимо того, что связь с аннексированным Крымом считается незаконной, Министерство инфраструктуры Украины опасается, что мост, протянувшийся через узкий Керченский пролив, также будет иметь другой эффект – он закроет пролив. Узкие воды пролива связывают большое Черное море с Азовским морем, которое разделяют Россия и Украина. Помимо Крыма, на побережье Азовского моря находятся еще три украинские области, морской доступ к которым будет затруднен мостом. По словам заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, мост, который планируется открыть для автомобильного движения в следующем году, будет в центре внимания иска. «В настоящий момент подготавливается повестка и расчет финансовых убытков от недополученных грузов для Мариупольского и Бердянского коммерческих портов», – говорит Лавренюк. «Это глобальная, политическая и сложная проблема, но мы ее полностью разрешим», – добавляет он.

«Виды Крыма Роджера Фентона выставят в Эдинбурге», – сообщает портал британской компании ВВС. «Изображения, которые впервые донесли реальности войны до общественного мнения, будут демонстрироваться в Эдинбурге. Роджер Фентон отправился в Крым в 1855 году с 36 сундуками, полными камер, стеклянных пластин и темной комнатой, переделанной из фургона винного торговца. Он первым документировал конфликт таким значительным способом. Выставка «Тени войны»: фотографии Роджера Фентона из Крыма, 1855» откроется в галерее королевы во Дворце Холирудхаус в пятницу».

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове