Многочисленные комментаторы упрекают президента США Дональда Трампа, заявившего в четверг, что Конгресс виновен в ухудшении отношений между Америкой и Россией.

«Трамп обвиняет в ухудшении отношений между странами Конгресс США, а не вмешательство Москвы в выборы или ее вторжение в Украину», ‒ твитит Джон Хадсон, корреспондент-международник издания BuzzFeed.

«А какими еще могут быть наши отношения с Россией? Они ворвались в Украину и вмешивались в наши выборы», ‒ пишет Джон Подгорец, редактор издания Commentary.

Ранее президент США возложил ответственность за ухудшение отношений с Россией на Конгресс.

«Наши отношения с Россией на самом низком уровне за всю историю, и это опасно. Поблагодарите за это Конгресс, тех самых людей, которые не могут решить ситуацию с медицинским страхованием в стране», ‒ написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

Ход мыслей Трампа не понравился и сенатору-демократу Марку Уорнеру, который является одним из двигателей сенатских расследований относительно вмешательства России в выборы в США.

«А может поблагодарить российского диктатора Путина, совершившего кибератаки на выборы в США, подрывающего западные союзы, ворвавшегося в Украину и Крым», ‒ написал в Твиттере Уорнер.

«Президент, поблагодарите Путина, ворвавшегося в Украину, нарушившего международные соглашения и вмешавшегося в выборы», ‒ твитит конгрессвумен-демократ Джеки Шпир.

«Отношения США-Россия испортились не из-за Конгресса, а из-за вмешательства России в наш политический процесс, вторжения в Украину, ее содействия Северной Корее, Талибану и Асаду», ‒ упрекает президента Ричард Хаас, президент аналитического центра Council on Foreign Relations.

2 августа Дональд Трамп подписал закон, который вводит новые санкции против России и лишает президента права снимать их по своему усмотрению. Вместе с тем президент обнародовал свои замечания, в которых отметил, что не уверен в некоторых положениях закона, которые могут посягать на полномочия и этим противоречить Конституции США.

«С тех пор как это законодательство было впервые представлено на рассмотрение в Конгрессе, я высказывал беспокойство, что оно многими способами посягает на исполнительную власть, препятствует американским компаниям и наносит ущерб интересам наших европейских союзников», ‒ отметил президента США.

После подписания президентом новых санкций, свои замечания высказали официальные лица ЕС, которые считают, что санкции могут создавать препятствия европейским компаниям.

Действительно, предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама прилагал значительные усилия, чтобы гарантировать единство с ЕС в вопросе санкций в отношении России и предупреждал, что в случае одностороннего введения санкций без поддержки ЕС США рискуют потерять единство Запада в вопросе санкционной политики в отношении России.