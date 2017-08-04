«Это Росгвардия, ничего не сделать»

Между жителями одной из московских многоэтажек и Росгвардией вот уже три месяца продолжается противостояние: силовики посчитали, что могут забрать у жителей часть их двора для коммунальных нужд военного городка. "У нас есть приказ, кто за, кто против – нас не интересует"​ –​ Росгвардия действует по этой логике, считают жильцы, и она их совершенно не устраивает.

– Я был летчиком, сейчас на пенсии. Жители мне доверили руководить ТСН, – говорит Сергей Летучий, подтянутый пожилой мужчина, председатель ТСН (товарищество собственников недвижимости. – РС) дома 9 по улице Красноказарменной.

Летучий рассказывает, что ТСН было создано, когда в очередной раз затопило подвал их дома и выяснилось, что по бумагам в доме проведен капитальный ремонт канализации. В реальности вместо замены 600 труб горе-коммунальщики не заменили, а покрасили, и не 600, а 60. С 2015 года возбуждено уголовное дело. Дело не закрыто до сих пор, а канализация там полноценно не ремонтировалась с 1956 года.

Красноказарменная, 9, – "сталинский" дом, построенный для работников Туполевского авиационного завода, расположен в паре трамвайных остановок от метро "Авиамоторная". 11 подъездов, 293 квартиры.

Когда военный городок относился к внутренним войскам МВД, там уже были трения из-за земли

Красноказарменная, 9А, – территория в четыре с половиной гектара, на которой находится центральный аппарат Росгвардии и военный городок. Военный городок и двор жилого дома разделены забором. И раньше, когда военный городок относился к внутренним войскам МВД, там уже были трения из-за земли. МВД проиграло несколько судов, но потом во внесудебном порядке договорилось с местным гаражным кооперативом и внутренние войска на полтора метра передвинули забор.

Проект нынешних коммунальных работ был представлен жильцам в 2016 году, жильцы заявили о своем несогласии с ним. Но в мае 2017 года приехал экскаватор и в трех местах сломал забор, работы начались.

Народные патрули

– На мою маму бросался прораб с кулаками, когда мы вызвали полицию, полиция просто не приехала. Мы написали письма во все министерства, на все порталы. Результатов пока нет. Тут уже невозможно жить. Постоянно приходится быть кому-то во дворе – вдруг что-то опять случится, – рассказывает Мария, жительница дома.

Мы стоим во дворе. Это узкая полоска, на которой умещаются машины жильцов, немного деревьев, две детские и одна спортивная площадка, теннисный корт. Двор огорожен забором, за которым шумит строительная техника. В нескольких местах висят схемы проводимых работ, на которых фломастером дописаны проклятия в адрес Росгвардии. На подъездах – объявления о собрании жильцов, "на котором планируется обсудить активную противозаконную деятельность Росгвардии в части посягательства на целостность нашего двора и самого дома".

У Сергея Летучего постоянно звонит мобильный, к нему подходят жильцы, чтобы обсудить происходящее.

– Жители пожаловались в полицию на нарушение тишины. В двенадцать часов ночи полицейские составили протокол. В два часа ночи работы возобновились. Полиция говорит: мы ничего не можем сделать, это Росгвардия, доступа туда нет. Против экскаваторов мало что можно сделать, – сетует Летучий.

Но, например, недавно они не дали завести бетонные блоки, которые должны были перегородить двор.

Канализация и забор

– У застройщика существует мнение, что эта территория принадлежит городу и с нами ничего не нужно согласовывать. У собственников квартир есть мнение, что эта территория находится в общедолевой собственности, – описывает конфликт еще один житель дома, Сергей.

Сломав в трех местах забор, Росгвардия почему-то решила разместить свои пожарные гидранты во дворе гражданских соседей

У жителей три основные претензии к работам. Сломав в трех местах забор, Росгвардия почему-то решила разместить свои пожарные гидранты во дворе гражданских соседей. Один из гидрантов займет часть территории детской площадки, другой вклинился посередине площадки для игры в футбол и баскетбол. В футбол, например, теперь там играть нельзя, площадка перестала быть прямоугольной и напоминает кусок лабиринта.

Кроме того, Росгвардия планирует выводить свои канализационные стоки не в общегородской коллектор, а в коллектор дома. А канализация, напомним, там не ремонтировалась с 1956 года. Нагрузка на нее возрастет почти вдвое. Канализационные трубы Росгвардии должны пройти в арке жилого дома и, опасаются жильцы, способны повредить фундамент многоэтажки.

Прокладка труб – причем между двумя объектами, находящимися на территории военного городка, – делается по территории двора и должна привести к уничтожению деревьев и повреждению теннисного корта и детской площадки, созданных на деньги жителя дома Самвела Гаспаряна. Гаспарян – предприниматель, владеет фермерским хозяйством в Московской области, а также несколькими кафе и продуктовыми магазинами также в районе метро "Авиамоторная".

Корт и площадка бесплатные и в прекрасном состоянии. Рядом с ними на его же средства сделаны вольеры, в которых находятся павлины и морские черепахи. С Радио Свобода Гаспарян не захотел говорить о сложившейся ситуации.

– Ключевая причина конфликта – попытка Росгвардии сделать всё топорно: "У нас есть приказ, кто за, кто против – нас не интересует". Немного наплевательское отношение к людям", – считает местный муниципальный депутат Павел Тарасов.

По его словам, скандал привел к тому, что теперь силовики обещают восстановить детскую и спортивную площадку и предоставили более подробный план проводимых ими работ. Об этом они заявили на переговорах с жителями и районными властями, которые состоялись в конце июля. Но до разрешения конфликта еще далеко.

На момент публикации пресс-службы Росгвардии и префектуры Юго-Восточного административного округа Москвы не предоставили комментарии.