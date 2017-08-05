Крымские газеты пишут о финансовых проблемах на Керченском металлургическом заводе, о программе реновации жилья и недобросовестном поведении парковщиков в Симферополе.

«Крымская правда» в статье «Денег нет, но держатся» рассказывает о финансовых проблемах на Керченском металлургическом заводе (КМЗ).

Предприятие намеревалось получить кредит в 500 миллионов рублей под 15,5% годовых сроком на 3,5 года. Эти деньги нужны были для закупки материалов, оборудования, расчетов с поставщиками, выплаты заработной платы и оплаты налогов. Гасить кредит, равно как и внушительные проценты, которые составили бы 271 миллион рублей, КМЗ планировал за счет реализации своей продукции. Однако на момент завершения торгов никто из потенциальных кредиторов предложением завода не заинтересовался. Торги пришлось признать несостоявшимися. Вопрос возобновления нормальной работы предприятия остался в подвешенном состоянии.

В российском правительстве Крыма, впрочем, уверены, что проблемы завода удастся решить в этом году.

«Крымский телеграфъ» в материале «Великое переселение откладывается» пишет о том, что московский опыт реновации полуострову пока не пригодится.

По информации издания, на выездном заседании комитета Госдумы по ЖКХ в Алуште его глава Галина Хованская неожиданно заявила, что, возможно, Крым присоединится к программе реновации жилья.

«Нельзя сказать, что жители полуострова с оптимизмом отнеслись к такой новости ‒ у всех на слуху московская ситуация, где включение домов в проект проходило с многочисленными скандалами и активно выраженным недовольством людей», ‒ пишет издание.

В подконтрольном России крымском парламенте к разговорам о программе реновации на полуострове относятся скептически.

Прежде чем валить пятиэтажки, нам надо разобраться с «уродцами», которые на дома не похожи

«Для реновации в Крыму, мягко говоря, рановато. Прежде чем валить пятиэтажки, нам надо разобраться со всеми «уродцами», которые сегодня даже на дома не похожи. Так что в ближайшую пятилетку нам эта программа не грозит», ‒ заявил депутат российского парламента Крыма Валерий Аксенов.

В управлении развития жилищного строительства Минстроя Крыма уверены, что реновацию жилья на полуострове обсуждать нет смысла, так как в ближайшее время здесь вряд ли реализуют такой проект.

«Крымская газета» пишет о проблемах с парковками в Симферополе и недобросовестном отношении парковщиков к водителям.

Известны случаи, когда последние торговали инвалидными местами, оплаченные государством. Еще одна незаконная схема заключается в том, что работники парковки взимают плату в размере 50 рублей с водителей, которые находились на стоянке не более 15 минут по причине отсутствия там места.

По закону, первые 15 минут стоянки не оплачиваются. Но работники об этом молчат, а водители не вспоминают

«Это вам не та цивилизация, когда на электронном табло указаны свободные места и даже их место расположения. Заехал – и сам ищи, где приткнуться. И вот тут возникает дилемма: если ты не нашел свободное место, приходится выезжать с парковки, просто совершив «круг почета». На выезде с отрешенным лицом парковщик называет сумму – 50 рублей. Это, получается, цена исключительно за ознакомительный тур по заполненной автостоянке. Хотя, по закону, первые 15 минут стоянки не оплачиваются. Но работники об этом молчат, а водители о законе и не вспоминают», ‒ пишет газета.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове