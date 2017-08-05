Суд Раздольненского района Крыма приговорил местного фермера Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей. Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, но в соцсетях не сомневаются: подлинная причина приговора – проукраинская позиция осужденного.
Незаконна в Криму російська Феміда знущається та жорстоко переслідує громадянина України. Фабрика ім. Вишинського із створення політув'язнених працює....
Владимир Балух, обыкновенный крымчанин, заплатил за любовь к своей Родине свободой.
Пришли на чужую землю и начали сажать за любовь к Родине. Уму не постижимо.
Крымское кривосудие
Участники обсуждения цитируют последнее слово Владимира Балуха на суде.
Реакцию официального Киева на приговор Владимиру Балуху комментаторы считают недостаточной.
На кожне таке судилище має реагувати держава. Ще до засудження. В процесі. Реакція чинуш від держави, на жаль недостатня . Ми наче визнали якісь правила гри. Але ж ворог грає без правил. Що робити тепер? Не полишати спроб витягнути Володимира всіма можливими способами. А ще, на кожен такий вирок запроваджувати санкції . Серйозні. На жаль, ми навіть затримані судна відпускаємо…
Владимир Балух — герой Украины, герой крымского безоружного сопротивления врагу. Вместе с крымскими татарами он не сдался духом и ведет нашу общую борьбу за Крым, за единую Украину, жертвуя собственной судьбой, но сохраняя честь и достоинство перед лицом врага. Что мы можем сделать для таких людей, как Владимир? Конечно, бороться за их личную свободу всеми способами как государство, искать варианты обмена на российских военных и подонков "русского мира". И я уверен, что если усилия будут искренними, последовательными, четкими, то и Владимир, и крымскотатарские политузники окажутся на свободе раньше назначенного их палачами срока. Но морально ещё важнее, чтобы мы тут, в свободной Украине, не предавали их, действенно поддерживали борьбу там. Не забывали про Крым не на словах, а на деле. Увы, нам почти нечего предъявить этим героям в качестве собственных достижений для освобождения Крыма. Это стыд наших политиков и нашего общества, всех нас, мой личный стыд...
Завжди хочеться запитати - куди поділися нагороджені всіма президентами "герої України" та чиновники, які отримували великі зарплати та ще більші можливості з дерибану кримської землі?
Чому символом українського спротиву російській окупації в Криму став звичайний фермер?
Участники обсуждения выражают свою поддержку Владимиру Балуху.
Володимир Балух для меня - настоящий герой. Искренний, честный, настоящий. Храбрый. Когда очередной "нейтральный" полуватник рассказывает мне о непротивлении, я всегда вспоминаю Владимира. Который получил срок за свою позицию. Которому не дали просто вывесить флаг своей страны. Которому угрожали за стойкость. И все угрозы стали реальностью. Вот только Владимир-герой, а эти мелкие соглядатаи власти никто. А еще я чувствую ненависть. И презрение
...Володя, сложно что-то писать сквозь слезы, как мы дорожим тобой, как любим тебя... дети Украины тебя никогда не упрекнут, ты и есть свобода и достоинство! Никакая система тебя не сломает, ты их ломаешь.
"Гвозди бы делать из этих людей. Не было б крепче в мире гвоздей". Владимир Балух. Уважаю. Очень
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