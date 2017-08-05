Суд Раздольненского района Крыма приговорил местного фермера Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей. Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, но в соцсетях не сомневаются: подлинная причина приговора – проукраинская позиция осужденного.

Andriy Ivanets

Незаконна в Криму російська Феміда знущається та жорстоко переслідує громадянина України. Фабрика ім. Вишинського із створення політув'язнених працює....

Natalie Radkevic

Владимир Балух, обыкновенный крымчанин, заплатил за любовь к своей Родине свободой.

Денис Полешкин

Пришли на чужую землю и начали сажать за любовь к Родине. Уму не постижимо.

Леонид Кузьмин

Крымское кривосудие

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​Участники обсуждения цитируют последнее слово Владимира Балуха на суде.​

Реакцию официального Киева на приговор Владимиру Балуху комментаторы считают недостаточной.

Валентин Бут

На кожне таке судилище має реагувати держава. Ще до засудження. В процесі. Реакція чинуш від держави, на жаль недостатня . Ми наче визнали якісь правила гри. Але ж ворог грає без правил. Що робити тепер? Не полишати спроб витягнути Володимира всіма можливими способами. А ще, на кожен такий вирок запроваджувати санкції . Серйозні. На жаль, ми навіть затримані судна відпускаємо…

Айдер Муждабаев

Владимир Балух — герой Украины, герой крымского безоружного сопротивления врагу. Вместе с крымскими татарами он не сдался духом и ведет нашу общую борьбу за Крым, за единую Украину, жертвуя собственной судьбой, но сохраняя честь и достоинство перед лицом врага. Что мы можем сделать для таких людей, как Владимир? Конечно, бороться за их личную свободу всеми способами как государство, искать варианты обмена на российских военных и подонков "русского мира". И я уверен, что если усилия будут искренними, последовательными, четкими, то и Владимир, и крымскотатарские политузники окажутся на свободе раньше назначенного их палачами срока. Но морально ещё важнее, чтобы мы тут, в свободной Украине, не предавали их, действенно поддерживали борьбу там. Не забывали про Крым не на словах, а на деле. Увы, нам почти нечего предъявить этим героям в качестве собственных достижений для освобождения Крыма. Это стыд наших политиков и нашего общества, всех нас, мой личный стыд...

Александр Янковский

Завжди хочеться запитати - куди поділися нагороджені всіма президентами "герої України" та чиновники, які отримували великі зарплати та ще більші можливості з дерибану кримської землі?

Чому символом українського спротиву російській окупації в Криму став звичайний фермер?

​Участники обсуждения выражают свою поддержку Владимиру Балуху.

Татьяна Курманова

Володимир Балух для меня - настоящий герой. Искренний, честный, настоящий. Храбрый. Когда очередной "нейтральный" полуватник рассказывает мне о непротивлении, я всегда вспоминаю Владимира. Который получил срок за свою позицию. Которому не дали просто вывесить флаг своей страны. Которому угрожали за стойкость. И все угрозы стали реальностью. Вот только Владимир-герой, а эти мелкие соглядатаи власти никто. А еще я чувствую ненависть. И презрение

Ольга Скрипник

...Володя, сложно что-то писать сквозь слезы, как мы дорожим тобой, как любим тебя... дети Украины тебя никогда не упрекнут, ты и есть свобода и достоинство! Никакая система тебя не сломает, ты их ломаешь.

Игорь Смолин

"Гвозди бы делать из этих людей. Не было б крепче в мире гвоздей". Владимир Балух. Уважаю. Очень