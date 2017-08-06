Украинские дипломаты протестуют против решения крымского суда и визита премьер-министра России в аннексированный Крым. Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с судебным решением крымских властей по делу гражданина Украины Владимира Балуха.

«Осудив украинца под сфабрикованным предлогом почти на четыре года лишения свободы исключительно за его сознательную гражданскую позицию и мирное сопротивление незаконной оккупации его родной земли, Россия в очередной раз продемонстрировала миру свое циничное пренебрежение правами человека, свобод и человеческой жизни в целом», – подчеркивается в заявлении украинского внешнеполитического ведомства 4 августа.

Требуем от российской стороны немедленно отменить это антигуманное и безосновательное судебное решение и прекратить любое преследование гражданина Украины Владимира Балуха

МИД Украины отмечает, что Россия, как государство-оккупант, пренебрегла ключевыми положениями международного гуманитарного права и требованием Генеральной Ассамблеи ООН, изложенными в резолюции «Ситуация с правами человека в АР Крым и г. Севастополь (Украина)».

«Дело Владимира Балуха в Украине также рассматривается как очередной факт нарушения Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Требуем от российской стороны немедленно отменить это антигуманное и безосновательное судебное решение и прекратить любое преследование гражданина Украины Владимира Балуха», – подчеркивается в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Проект Радио Свобода «Крым.Реалии» сообщает, что в аннексированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха в пятницу 4 августа приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима, а также присудили ему штраф в размере 10 тысяч рублей. Его признали виновным в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Балух настаивает на политическом характере обвинений в отношении него.

«Это какое-то изощренное иезуитство: прямо под крышей, на которой установлен государственный флаг Украины, подложить что-то запрещенное, с подлой и наглой ухмылкой все это потом изъять и рассказывать потом здесь в суде, как я якобы нервничал при обыске.

Интересно, что следователь Попов, дав против меня показания, уже уехал обратно в свою Волгоградскую область – мавр сделал свое дело. Именно он вдохновитель и режиссер всего этого фарса, что со мной разыграли. Этот человек всегда был в центре событий и руководил всеми незаконными действиями против меня», – цитирует «Крым.Реалии» последнее слово Владимира Балуха, сказанное 1 августа.

Завершая свое обращение к так называемому суду, Владимир Балух отметил, что «упрятать меня в тюрьму, чтобы не дать разоблачить заговор, – это вам не поможет никогда».

«Свобода – это образ жизни, образ существования человека», – подчеркнул Владимир Балух.

О «крымской проблеме»: от безнаказанности до беспомощности

Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко говорит о довольно ограниченных возможностях официального Киева и международных партнеров для противодействия России в аннексированном Крыму.

Это должны быть не только секторальные санкции, связанные с агрессией в Донбассе, но и с формулировкой о нарушении прав человека и крымских татар в Крыму

«Дело Балуха – показательное и это как прививка для крымчан: смотрите, что с вами будет, если не будете проявлять лояльность. Как и дело против Ильми Умерова или Николая Семены и других. Для того, чтобы повлиять на ситуацию необходимо международное влияние на Россию международных организаций и лидеров западных стран, а также привязывание санкций не только к политике в Донбассе, но и возможным нарушением прав человека в Крыму.

Это должны быть не только секторальные санкции, связанные с агрессией в Донбассе, но и с формулировкой о нарушении прав человека и крымских татар в Крыму. В таком случае, я думаю, это внесло бы коррективы относительно политики России к украинским гражданам на аннексированной территории», – говорит Юлия Тищенко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Юлия Тищенко отмечает, что по «крымской проблеме» на разных уровнях существуют юридические кейсы, однако, спустя три года с момента российской агрессии, не создана отдельная международная площадка для переговоров.

«Если говорить о юридических кейсах, есть дела в Европейском суде по правам человека, но это долгий процесс. Есть предварительные меры реагирования со стороны Международного суда в Гааге, относительно неотложных мер в отношении Меджлиса, но Россия не исполняет эти решения, они для России не указ, если международные решения противоречат ее внутреннему законодательству. Действительно, по Донбассу сегодня есть переговорные форматы, а по Крыму – нет. Это в какой-то степени оставляет России возможности быть ненаказанной», – утверждает Юлия Тищенко.

Она также говорит, что риторика российской власти, пропаганда создают уверенность «прощения Крыма в результате какой-то сделки».

«Большой, маленькой, но создается идеология, что Крым России простят, мол, аннексия Крыма – это решенный вопрос», – подчеркивает Юлия Тищенко.

Эксперт подчеркивает, что ограниченные возможности западных партнеров по крымской проблеме, во многом порождают безнаказанность со стороны России и беспомощность украинской власти: «Пока нам ничего не остается, как мониторить процесс и постоянно реагировать на подобные инциденты», – считает Юлия Тищенко.

Узкие возможности для решения проблемы

Политолог Алексей Якубин считает, что в Украине нет цельной стратегии по вопросу возвращения Крыма.

«Недавно в Верховной Раде появилась инициатива о введении уголовной ответственности за посещение полуострова Крым не с украинской территории. Ее выдвинули, в том числе, и представитель президента в парламенте. Но в целом, кроме политики запрета в отношении Крыма, крымская проблема рассматривается узко: в контексте притеснения крымских татар, запрещения российским артистам посещать полуостров. Других, глобальных подвижек я не вижу», – говорит Алексей Якубин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он говорит о том, что недавняя директива Международного суда ООН поддержала часть иска в отношении соблюдения прав коренного населения полуострова. По словам Алексея Якубина, в частности, в Севастополе сложилась противоречивая ситуация, где часть населения достаточно критически относится к инициативам, выдвигаемым российской властью.

«В Кремле это понимают, и мы видим желание перезагрузить свою политику в отношении Крыма», – подчеркивает Алексей Якубин.

Нынешний визит российского премьер-министра на аннексированную крымскую территорию, по его словам, больше связан с желанием укрепить внутрироссийский рейтинг Дмитрия Медведева.

Это попытка показать что, отдельные представители российской власти продолжают посещать регионы, в отношении которых введены и работают санкции

«С другой стороны, после резонансного заявления Дмитрия Медведева по американским санкциям это как попытка показать что, несмотря на международную критику, отдельные представители российской власти продолжают посещать регионы, в отношении которых введены и работают санкции. Для Дмитрия Медведева - это часть пиара и желание поправить свой имидж», – отмечает Алексей Якубин.

Очередная «поездка»

Напомним, что премьер-министр России Дмитрий Медведев 4 августа посещает аннексированные украинские территории – Автономную республику Крым.

Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором, указывает на «недопустимость несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной территории государства в его международно признанных границах».

«Украинская сторона считает упомянутый визит и другие так называемые «поездки» российских чиновников во временно оккупированные автономную республику Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права», – подчеркивается в заявлении на сайте МИДа Украины.

МИД Украины заявляет, что российскому внешнеполитическому ведомству отправлена соответствующая нота протеста.